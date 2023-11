Shutterstock dévoile TRUST, sa meilleure approche pour une IA éthique

Premier acteur à proposer une IA commercialement sûre dans le secteur, Shutterstock TRUST sert de guide aux marques et aux agences à la recherche d'un cadre pour une IA responsable.

NEW YORK, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE : SSTK), plateforme de création mondiale de premier plan offrant aux marques et aux entreprises un accès à des contenus de qualité, annonce aujourd'hui TRUST , un cadre directeur officiel qui incarne les valeurs et l'engagement de longue date de Shutterstock en faveur d'une utilisation responsable de l'IA dans ses produits et ses flux de travail. TRUST, acronyme de Training, Royalties, Uplift, Safeguards and Transparency (Formation, Redevances, Augmentation, Sauvegarde et Transparence), reflète les valeurs fondamentales que Shutterstock a activement défendues au cours des deux dernières décennies. Dans un secteur non réglementé et en évolution rapide, ce cadre peut également servir de liste de contrôle axée sur les actions pour les entreprises qui expérimentent les technologies de l'IA et réitère les principes de fonctionnement permanents et centrés sur les contributeurs de Shutterstock.

Les engagements de TRUST sont notamment :

Des formations sur une mise sous licence adéquate des données

Des redevances qui indemnisent équitablement les artistes

L'amélioration et la promotion d'une représentation qui reflète le monde

Des garanties pour contrôler les contenus et protéger les clients

La transparence par défaut

« La préservation de la confiance de nos contributeurs et de nos clients est au cœur de nos préoccupations, et notre cadre TRUST affirme les mesures que nous prenons pour respecter cet engagement », a déclaré le Dr Alessandra Sala, directrice principale de l'IA et de la science des données chez Shutterstock. « Nous proposons depuis toujours des formations sur la mise sous licence adéquate des données, nous recherchons de nouvelles sources de revenus pour nos contributeurs et nous soutenons les créateurs et les groupes sous-représentés. TRUST formalise ces principes dans une approche claire et directe que les autres acteurs du secteur peuvent suivre lorsqu'ils se lancent dans leur propre parcours en matière d'IA responsable. »

Des formations

Le respect des droits de propriété intellectuelle des artistes est au cœur de l'activité de Shutterstock en tant que leader mondial de l'octroi de licences de contenu. Ainsi, nous veillons à ce que nos modèles d'IA ne soient élaborés que sur du contenu sous licence et nous exigeons de nos partenaires en IA qu'ils respectent la même norme. Shutterstock prend des mesures rigoureuses pour s'assurer qu'elle dispose des droits de licence sur le contenu de sa plateforme et que ce contenu est conforme à nos normes en la matière.

En outre, les contributeurs ont la possibilité de se retirer des accords sur les données afin de respecter leur autonomie et leurs préférences. Toutefois, à ce jour, seul 1 % des contributeurs de la plateforme Shutterstock ont choisi de le faire.

Des redevances

Le Contributor Fund de Shutterstock témoigne de notre engagement à soutenir les artistes par le biais de l'indemnisation. À ce jour, le Shutterstock Contributor Fund a indemnisé des centaines de milliers d'artistes, avec des paiements prévus pour des millions d'autres, pour le rôle que la propriété intellectuelle de leur contenu a joué dans la formation de notre technologie générative.

L'amélioration

Notre mission a toujours été de favoriser un contenu inclusif et d'investir pour soutenir les créateurs de contenu sous-représentés et établir des partenariats avec eux afin d'obtenir la plus large représentation possible. Les équipes de Shutterstock s'efforcent d'améliorer la représentation des différents genres, ethnies et orientations, ainsi que de garantir une plateforme créative équitable grâce à des initiatives telles que le Create Fund et des partenariats avec UN AI for Good et World Ethical Data Foundation. Il s'agit également d'améliorer et d'étendre l'utilisation des contenus créés par l'homme, en veillant à ce que nos fonctions d'IA permettent une utilisation avancée de ces contenus afin de soutenir - et non de remplacer - le talent unique des artistes.

Des garanties

Shutterstock a été la première entreprise à offrir des protections avancées en matière d'indemnisation pour que ses clients et leur public puissent vivre une expérience sans souci, en garantissant une approche éthique, l'intégrité juridique et la sécurité de la marque grâce à des protections et des contrôles de contenu sur mesure.

Grâce aux contrôles de contenu multicouches de Shutterstock, il est possible d'empêcher la création de contenu affichant des thèmes pour adultes, des thèmes offensants ou de la violence. Ces mesures de protection comportent également une protection contre la responsabilité liée à la formation à l'IA pour toutes les licences de contenu généré par l'IA. Les utilisateurs de Shutterstock Enterprise peuvent également bénéficier des mêmes protections pour le contenu généré par l'IA que pour les actifs traditionnels, tandis que les cas particuliers bénéficient d'une assurance supplémentaire.

Dans une enquête menée auprès des clients de Shutterstock Enterprise, plus de 60 % des personnes interrogées ont déclaré que le critère le plus important pour eux lorsqu'ils choisissent une plateforme d'IA est la garantie d'une utilisation commerciale sûre. Shutterstock est la seule entreprise à offrir aux utilisateurs Enterprise la possibilité d'un examen humain de leur contenu sous licence à des fins d'indemnisation.

La transparence

Shutterstock croit en la transparence des pratiques d'IA et de la provenance des contenus. Elle s'engage à établir une distinction claire entre le contenu généré par l'IA et le contenu créé par l'homme sur la plateforme Shutterstock, afin de se prémunir contre les deepfakes, la désinformation et d'autres formes d'abus. Shutterstock ne vend pas de contenu généré par l'IA dont la provenance est inconnue ou incertaine, et les contributeurs ne peuvent pas télécharger de contenu généré par l'IA dans la bibliothèque principale de Shutterstock. Grâce à son soutien et à son adhésion à la Content Authenticity Initiative, l'entreprise étiquette également tous les contenus et métadonnées générés par l'IA conformément aux normes sectorielles C2PA/IPTC afin de protéger davantage ses utilisateurs en leur fournissant des informations vérifiables et infalsifiables sur toutes les formes de contenu, en veillant à ce que chaque actif dispose de métadonnées sécurisées sur sa création, sa paternité et l'historique de ses modifications.

L'approche éthique de Shutterstock en matière d'IA a fait de la société un partenaire et un collaborateur très sollicité par les leaders du secteur tels que NVIDIA, Meta, OpenAI, LG et autres, afin de développer des outils et des normes d'IA générative pour les créateurs dans les domaines de la 3D, de l'image et du texte. La bibliothèque de contenu de haute qualité de Shutterstock est enrichie de vastes métadonnées qui mènent l'industrie sur le plan de la taille, de la diversité et de l'annotation, ce qui la rend inégalée pour les capacités d'apprentissage de l'IA.

