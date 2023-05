Shutterstock e "AI for Good" da UIT colaboram para o avanço de IA responsável

Plataforma criativa global e líder de IA abrem caminho para a comunidade de tecnologia desenvolver e integrar práticas e procedimentos de IA responsáveis

NOVA YORK, 17 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), plataforma criativa líder global para marcas transformadoras e empresas de mídia digital e marketing, anunciou hoje uma parceria global com a AI for Good para apoiar o desenvolvimento de modelos, ferramentas, produtos e soluções éticas de IA. A AI for Good é organizada pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), a agência especializada das Nações Unidas para tecnologias de informação e comunicação, em parceria com 40 agências irmãs da ONU e co-organizada com a Suíça. O objetivo da AI for Good é identificar aplicações práticas de IA para promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e dimensionar essas soluções para impacto global. Como parte dessa colaboração, a Shutterstock fará um discurso de abertura na próxima Cúpula Global AI for Good em Genebra, na Suíça, de 6 a 7 de julho.

"Ao olharmos para o futuro da integração de IA, temos a responsabilidade de entender o que isso significa para desenvolvedores, usuários e comunidades. A apresentação da Shutterstock na Cúpula demonstrará seu compromisso em resolver muitas das questões envolvidas na colaboração homem-máquina", disse Frederic Werner, Chefe de Engajamento Estratégico, AI for Good da UIT. "Acreditamos que nossa colaboração com a Shutterstock inspirará nossa comunidade a aprender sobre esta tecnologia e considerar os impactos ao criar processos, políticas e procedimentos para integração."

A Shutterstock mantém uma sólida posição na inovação criativa e tecnológica, usando o DALL-E 2 para alimentar seu próprio Gerador de Imagens de IA e tendo anunciado recentemente parcerias com a NVIDIA, a Open AI, a Meta, a LG Research e outros líderes da indústria de tecnologia para desenvolver ferramentas e padrões de IA gerativas fundamentais para os criadores. A empresa foi a primeira a criar um "Fundo para Colaboradores" para compensar artistas e criadores cujo trabalho ajudou a treinar seus modelos de IA. A biblioteca de conteúdo de alta qualidade da Shutterstock é enriquecida com grandes metadados que lideram a indústria em tamanho, diversidade e anotação, tornando-a incomparável para o treinamento de capacidades de IA.

"Nossa colaboração com a AI for Good é um elemento importante em nosso compromisso com o avanço do desenvolvimento e do uso de ferramentas e soluções éticas de IA", disse Sejal Amin, Diretor de tecnologia da Shutterstock. "Como parceiro fundamental na condução de políticas, procedimentos e melhores práticas para IA responsável em escala global, esperamos trabalhar com a AI for Good para apoiar seus esforços à medida que continuamos a estabelecer as bases para padrões do setor que reconhecem as contribuições de artistas e criadores, além das de desenvolvedores e tecnólogos".

O AI Image Generator da Shutterstock, disponível para uso globalmente em todos os idiomas que o site oferece, utiliza tecnologia de texto para imagem para converter comandos em visuais de alta definição e eticamente criados prontos para licenciamento. Antes da IA Image Generator, a Shutterstock lançou o Create Fund como parte de seu profundo compromisso em garantir que o conteúdo em seu abrangente mercado de conteúdo, incluindo o conteúdo usado para treinar ferramentas de IA generativa, seja representativo de um mundo globalmente diverso. Por meio do Create Fund, a Shutterstock oferece apoio financeiro e profissional a artistas historicamente excluídos para ajudar a reduzir as disparidades de acesso, preencher lacunas de conteúdo e promover mais a diversidade e a inclusão em sua biblioteca de conteúdo e rede de colaboradores.

O Diretor de Tecnologia da Shutterstock, Sejal Amin e a Diretora Sênior de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, Alessandra Sala, farão uma apresentação importante no palco da AI for Good, intitulada "Misturando ARTE + CIÊNCIA: Uma Abordagem Humana para o Futuro da Criatividade". A Shutterstock também patrocinará e será jurado do Prêmio AI for Good da conferência, uma competição para criadores globais de Arte de IA. A Cúpula Global da AI for Good espera receber 3.000 participantes de empresas, governos, tecnologia, organizações sem fins lucrativos e startups de 182 países.

Sobre a AI for Good

A AI for Good é organizada pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), a Agência Especializada das Nações Unidas para Tecnologias da Informação e Comunicação, em parceria com 40 agências irmãs da ONU e em conjunto com a Suíça. O objetivo da IA for Good é identificar aplicações práticas de IA para acelerar o progresso em direção aos ODS e conectar inovadores em IA com tomadores de decisão do setor público e privado para ajudar a ampliar as soluções de IA em todo o mundo. A marcante Cúpula Global da AI for Good 2017 marcou o início de um diálogo global sobre o potencial da IA de atuar como uma força para o bem. As cúpulas de 2018 e 2019 voltadas para ação deram origem a inúmeros projetos da AI for Good, incluindo várias iniciativas de "pré-padronização" da UIT que investigam os requisitos de padronização para casos de uso de IA de alto potencial. A próxima Cúpula Global da AI for Good 2023 (6 a 7 de julho, Genebra) combina mais de 2.500 participantes e participação online dos mais de 15.000 membros da plataforma comunitária alimentada por IA, a AI forGood Neural Network, fazendo dela a maior e mais inclusiva solução e eventos de matchmaking de IA do mundo.

Sobre a Shutterstock

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é a principal parceira para marcas transformadoras e empresas de mídia digital e marketing, capacitando o mundo a criar com confiança. Impulsionada por milhões de criadores em todo o mundo, um mecanismo de dados crescente e uma abordagem destemida para a inovação de produtos, a Shutterstock é a plataforma líder global para licenciamento da coleção mais extensa e diversificada de modelos 3D de alta qualidade, vídeos, música, fotografias, vetores e ilustrações. Da maior plataforma de conteúdo do mundo a acesso editorial de notícias de última hora e entretenimento de primeira linha, até uma plataforma de edição de conteúdo e serviço de produção em estúdio tudo-em-um, tudo usando o que há de mais recente em tecnologia inovadora, a Shutterstock oferece a seleção mais abrangente de recursos para dar vida à narrativa.

