Shutterstock und AI for Good der ITU arbeiten zusammen, um verantwortungsvolle KI voranzutreiben

NEW YORK, 17. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform für transformative Marken sowie digitale Medien- und Marketingunternehmen, gab heute eine globale Partnerschaft mit AI for Good bekannt, um die Entwicklung von ethischen KI-Modellen, Werkzeugen, Produkten und Lösungen zu unterstützen. AI for Good wird von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), der Sonderorganisation der Vereinten Nationen für Informations- und Kommunikationstechnologien, in Zusammenarbeit mit 40 UN-Schwesterorganisationen organisiert und gemeinsam mit der Schweiz veranstaltet. Das Ziel von AI for Good besteht darin, praktische KI-Anwendungen zu identifizieren, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen voranzutreiben und diese Lösungen zu skalieren, um globale Auswirkungen zu erzielen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Shutterstock eine Grundsatzrede auf dem bevorstehenden AI for Good Global Summit in Genf in der Schweiz halten, der vom 6. bis 7. Juli stattfindet.

„Mit Blick auf die Zukunft der KI-Integration stehen wir in der Verantwortung, die Auswirkungen auf Entwickler, Nutzer und die Gesellschaft zu verstehen. „Mit der Präsentation auf dem Gipfel wird Shutterstock sein Engagement für die Lösung vieler Probleme im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine unter Beweis stellen", sagte Frederic Werner, Leiter des strategischen Engagements von ITU AI for Good. „Wir glauben, dass unsere Zusammenarbeit mit Shutterstock unsere Community dazu inspirieren wird, sich über diese Technologie zu informieren und die Auswirkungen zu berücksichtigen, wenn sie Prozesse, Richtlinien und Verfahren für die Integration entwickelt."

Shutterstock hat eine starke Präsenz im Bereich der kreativen und technischen Innovation. Das Unternehmen nutzt DALL-E 2, um seinen eigenen KI-Bildgenerator zu betreiben und hat kürzlich Partnerschaften mit NVIDIA, Open AI, Meta, LG Research und anderen führenden Unternehmen der Technologiebranche angekündigt, um grundlegende generative KI-Tools und Standards für Kreative zu entwickeln. Das Unternehmen war das erste, das einen „Contributors Fund" einrichtete, um Künstler und Kreative zu entschädigen, deren Arbeiten beim Training seiner KI-Modelle genutzt wurde. Die qualitativ hochwertige Inhaltsbibliothek von Shutterstock ist mit umfangreichen Metadaten angereichert, die in Bezug auf Größe, Vielfalt und Kommentierung branchenweit führend sind – und damit unverzichtbar für das Training von KI-Fähigkeiten.

„Unsere Zusammenarbeit mit AI for Good ist ein wichtiges Element unseres Engagements für die Förderung der Entwicklung und Nutzung von ethischen KI-Tools und -Lösungen", sagte Sejal Amin, Chief Technology Officer von Shutterstock. „Als wichtiger Partner bei der Entwicklung von Richtlinien, Verfahren und bewährten Praktiken für verantwortungsvolle KI auf globaler Ebene freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit AI for Good, um deren Bemühungen zu unterstützen, während wir weiterhin die Grundlage für Industriestandards schaffen, die die Beiträge von Künstlern und Kreativen ebenso anerkennen wie die von Entwicklern und Ingenieuren."

Der KI-Bildgenerator von Shutterstock, der weltweit in allen Sprachen verfügbar ist, die die Website anbietet, nutzt die Text-zu-Bild-Technologie, um Eingabeaufforderungen in hochauflösendes, ethisch korrektes Bildmaterial umzuwandeln, das dann lizenziert werden kann. Schon vor dem KI-Bildgenerator hat Shutterstock den Create Fund ins Leben gerufen, um sicherzustellen, dass die Inhalte auf seinem umfassenden Content-Marktplatz, einschließlich der Inhalte, die zum Trainieren generativer KI-Tools verwendet werden, repräsentativ für eine globale vielfältige Welt sind. Über den Create Fund bietet Shutterstock historisch ausgegrenzten Künstlern finanzielle und professionelle Unterstützung, um Zugangslücken zu schließen, Inhaltslücken zu schließen und die Vielfalt und Inklusion innerhalb seiner Inhaltsbibliothek und seines Künstlernetzwerks zu fördern.

Sejal Amin, Chief Technology Officer von Shutterstock, und Alessandra Sala, Sr. Director of Artificial Intelligence and Data Science, werden auf der AI for Good-Bühne eine Keynote-Präsentation mit dem Titel „Blending ART + SCIENCE: A Human Approach Towards the Future of Creativity" halten. Shutterstock wird außerdem den AI for Good-Preis der Konferenz sponsern und dessen Vergabe leiten, ein Wettbewerb für KI-Künstler aus aller Welt. Zum AI for Good Global Summit werden 3.000 Teilnehmer aus Wirtschaft, Regierung, Technik, Non-Profit-Organisationen und Startups aus 182 Ländern erwartet.

Informationen zu AI for Good

AI for Good wird von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), der Sonderorganisation der Vereinten Nationen für Informations- und Kommunikationstechnologien, in Zusammenarbeit mit 40 UN-Schwesterorganisationen organisiert und gemeinsam mit der Schweiz abgehalten. Das Ziel von AI for Good besteht darin, praktische KI-Anwendungen zu identifizieren, um den Fortschritt bei der Verwirklichung der SDGs zu beschleunigen und KI-Innovatoren mit Entscheidungsträgern aus dem öffentlichen und privaten Sektor in Kontakt zu bringen, um die Verbreitung von KI-Lösungen auf globaler Ebene zu unterstützen. Der bahnbrechende AI for Good Global Summit 2017 markierte den Beginn eines globalen Dialogs über das Potenzial der KI, als Kraft für das Gute zu wirken. Die handlungsorientierten Gipfeltreffen 2018 und 2019 gaben den Anstoß zu zahlreichen AI-for-Good-Projekten, darunter mehrere ITU-Initiativen zur „Vornormung", die die Normungsanforderungen für KI-Anwendungsfälle mit hohem Potenzial untersuchen. Der bevorstehende AI for Good Global Summit 2023 (6.-7. Juli, Genf) bringt mehr als 2.500 Teilnehmer vor Ort und mehr als 15.000 Online-Mitglieder der KI-gestützten Community-Plattform, dem AI for Good Neural Network, zusammen und ist damit die weltweit größte und inklusivste Veranstaltung für KI-Lösungen und Matchmaking.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://aiforgood.itu.int/.

Informationen zu Shutterstock

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) ist ein führender Partner für innovative Marken sowie digitale Medien- und Marketingunternehmen, die es der Welt ermöglichen, vertrauensvoll zu gestalten. Shutterstock ist die führende globale Plattform für die Lizenzierung der umfangreichsten und vielfältigsten Sammlung von hochwertigen 3D-Modellen, Videos, Musik, Fotos, Vektoren und Illustrationen, unterstützt von Millionen von Kreativen auf der ganzen Welt, einer wachsenden Datenmaschine und einem furchtlosen Ansatz für Produktinnovationen. Vom weltweit größten Content-Marktplatz über den Zugang zu aktuellen Nachrichten und hochkarätiger Unterhaltung bis hin zu einer All-in-One-Plattform für die Bearbeitung von Inhalten und einem Studio-Produktionsservice – alles unter Verwendung der neuesten innovativen Technologien – bietet Shutterstock die umfangreichste Palette an Ressourcen, um Geschichten zum Leben zu erwecken.

