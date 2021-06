Shutterstock Editorial assina parceria exclusiva com a fotógrafa de celebridades Miles "Diggzy" Diggs

Conhecida por visuais ecléticos e retratos de celebridades de estrelas de nível A, incluindo Rihanna e Taylor Swift, a fotografia distinta em estilo casual de Diggzy está disponível exclusivamente na Shutterstock

NOVA YORK, 24 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, negócios e empresas de mídia, anunciou hoje uma parceria editorial exclusiva com a fotógrafa de estilo casual das celebridades, Miles Diggs, também conhecida por "Diggzy". Em uma carreira que abrange mais de uma década, os retratos únicos de celebridades de Diggzy foram apresentados em publicações globais, incluindo VOGUE, The New York Times e Vanity Fair.

A coleção de fotografias de alta qualidade de Diggzy fará parte do The Newsroom, que conecta a equipe estabelecida da Shutterstock a equipes de notícias, editores, jornalistas, editores e emissoras para um serviço de concierge exclusivo para acesso a conteúdo premium exclusivo. A The Newsroom garante que os clientes editoriais da Shutterstock participem da conversa em tempo real ao fazer notícias de última hora, além de conduzir a conversa com conteúdo de tendência. Como parte da parceria, a Shutterstock e Diggzy trabalharão juntas para trazer novas imagens no estilo de rua das celebridades e retratos sinceros para os clientes da Newsroom da Shutterstock em todo o mundo.

Diggzy queria ser fotógrafa aos 12 anos, com o foco de sua lente mudando para celebridades aos 15 anos. Um encontro casual e um retrato sincero de Alicia Keys e de Swizz Beats em Nova York em 2012 começaram a carreira de Diggzy como uma importante fotógrafa de celebridades. Conhecida por sua abordagem personalizada e estreita relação com celebridades, sua imagem única se tornou uma preferência para editores de fotos e jornalistas em todo o mundo.

"Miles é uma grande fotógrafa de celebridades da nossa geração, e eu não poderia estar mais entusiasmado em recebê-la na família Shutterstock", disse Aaron St. Demia, Diretor de Conteúdo Editorial da Shutterstock. "Trabalho com Miles por quase uma década e sua atenção aos detalhes e imagens editoriais é incomparável. Tenho o prazer de disponibilizar seu conteúdo de classe mundial em tempo real para os clientes da Newsroom da Shutterstock em todo o mundo."

"Minha emoção é indescritível! Ao fazer parceria com a Shutterstock, tive a oportunidade de crescer de maneiras que nunca imaginei", disse Miles Diggs. "Depois de trabalhar com Aaron St. Clair por quase 10 anos, estou muito feliz por termos nos reunido para dar vida à The Newsroom. Mal posso esperar para expandir o trabalho que amo fazer, enquanto exploro novos caminhos e disponibilizo minha coleção para os clientes da Shutterstock, onde quer que estejam."

SOBRE A SHUTTERSTOCK

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e veículos de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações, vídeos e música licenciados e de alta qualidade. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 1,7 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 370 milhões de imagens e mais de 21 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem a Bigstock, que oferece material de mídia com boa relação custo-benefício; a Shutterstock Studios, uma loja para criação customizada do início ao fim ; a Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; a PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria ; a Shutterstock Editorial, uma fonte importante de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial; a Amper Music, uma plataforma de música movida a IA; e a TurboSquid, líder emmercado de conteúdo 3D.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

