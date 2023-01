Shutterstock expande su duradera relación con Meta

Shutterstock proporcionará contenido para la inversión continua de Meta en IA

NUEVA YORK, 12 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), la plataforma creativa global líder para marcas transformadoras y empresas de medios, ayudará a impulsar la inversión continua de Meta en IA. La relación ampliada refleja el compromiso que tienen ambas empresas de estar a la vanguardia de la innovación en IA, así como el poder de la amplia biblioteca de contenido de Shutterstock.

"La IA tiene el potencial de impulsar una explosión de creatividad", explicó Paul Hennessy, consejero delegado de Shutterstock. "Shutterstock está ampliando nuestra relación de larga data con Meta, que sigue a nuestras asociaciones con OpenAI y LG AI Research anunciadas el año pasado, para reforzar nuestra misión de invertir en tecnología que hace que las ideas creativas cobren vida más rápido. Queremos automatizar el trabajo pesado requerido para completar proyectos creativos y ayudar a los creadores a comprender cómo está resonando su trabajo. Nuestro contenido permanecerá en el centro de estos avances tanto dentro como fuera de nuestra plataforma, y continuaremos dando forma al futuro de la IA generativa de una manera ética y artística".

Con su biblioteca de contenido de alta calidad líder en la industria, su enfoque en traer nuevas ofertas creativas al mercado y su experiencia en la creación de un ecosistema escalado que compensa y conecta a los contribuyentes con los creadores, Shutterstock es el socio ideal para los líderes de la industria que invierten en crear nuevos Experiencias impulsadas por IA. Al aprovechar la colección de millones de imágenes, vídeos y música de Shutterstock, Meta planea usar estos conjuntos de datos para desarrollar, entrenar y evaluar sus capacidades de aprendizaje automático.

Esta relación ampliada con Meta es parte de la visión estratégica más amplia de Shutterstock de estar en el centro de la tecnología, el diseño, el contenido y la innovación. Shutterstock es una de las primeras empresas en pagar a los artistas por sus contribuciones para entrenar modelos de aprendizaje automático y ha demostrado ser un socio de confianza para quienes ingresan al espacio al garantizar la creación responsable y la concesión de licencias de contenido con una transferencia de IP transparente.

ACERCA DE SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ), es la plataforma creativa global líder para marcas transformadoras y empresas de medios. Directamente ya través de las subsidiarias de su grupo, la colección integral de Shutterstock incluye fotografías, vectores, ilustraciones, modelos 3D, vídeos y música con licencia de alta calidad. Trabajando con su creciente comunidad de más de 2 millones de colaboradores, Shutterstock añade cientos de miles de imágenes cada semana y actualmente tiene más de 424 millones de imágenes y más de 27 millones de videoclips disponibles.

Con sede en la ciudad de Nueva York, Shutterstock tiene oficinas en todo el mundo y clientes en más de 150 países. La compañía también es propietaria de Splash News, la agencia de noticias de entretenimiento líder en el mundo para salas de redacción y empresas de medios de todo el mundo, Pond5, el mercado de contenido de vídeo primero más grande del mundo, TurboSquid, el mercado de contenido 3D más grande del mundo; PicMonkey, una plataforma líder en diseño gráfico y edición de imágenes en línea; Offset, una colección de imágenes de alta gama; Shutterstock Studios, una tienda creativa personalizada integral; PremiumBeat, una biblioteca de música libre de regalías seleccionada; Shutterstock Editorial, una fuente principal de imágenes y vídeos editoriales para los medios de todo el mundo; y Bigstock , una oferta de medios bursátiles orientada al valor.

Para más información, visite www.shutterstock.com y siga a Shutterstock en Twitter y en Facebook .

