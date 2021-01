Shutterstock lança a edição de 10 anos do Relatório de Tendências Criativas de 2021

NOVA YORK, 19 de Janeiro de 2021 / PRNewswire/-- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), importante plataforma criativa global que oferece soluções completas de serviço para marcas, empresas e mídia que precisam de conteúdo e ferramentas de alta qualidade, anunciou hoje o lançamento da edição de 10 anos do seu Relatório de Tendências Criativas anual, destacando tendências globais e locais que servirão de inspiração para a expressão criativa inovadora em 2021.

"Depois do ano que passou, fomos incentivados pela positividade, originalidade e resiliência exibidas pela comunidade Shutterstock, que se refletiu em suas buscas", disse Flo Lau, diretor criativo da Shutterstock. "As tendências deste ano aparecem centradas em individualidade, imperfeição, autenticidade e escapismo -- apesar dos obstáculos que fomos forçados a enfrentar e as incertezas, não houve escassez de criatividade e inovação. Essas tendências, criadas a partir de bilhões de pesquisas de palavras-chave por nossos usuários, servirão de base para o conteúdo que esperamos ver entre resultados criativos, e marketing B2B e B2C neste próximo ano."

As dez Tendências Criativas para 2021 se dividem em cinco categorias: gráfico, fotografia, vídeo, música e tendência no radar.

Gráfico

Desenhos livres a caneta, padrões únicos de Tie-Dye e desenhos de contorno retratando Rostos Surreais mostram a aceitação da individualidade — e da imperfeição.

Palavras-chave como tie-dye pastel (+2.404%), tinta a base de álcool (+381%) e desenho de contorno de rosto (+536%) estão em ascensão, enquanto observamos uma onda de falhas, fantasia e estilo distinto em texturas, fundos e ilustrações.

Fotografia

Alinhada com os eventos de 2020, houve demanda por inclusão e representação, com aumento em buscas envolvendo termos como não binário (+2.300%) e pessoas autênticas (+133%). A seção Identidade sem filtros abrange retratos autênticos e a ampla gama de beleza em todo o mundo. Um foco em Bem Estar e cuidados pessoais (+177%) levou muitas pessoas a mudar a atenção para os prazeres simples da vida no próximo ano.

Vídeo

Os filmes tem a capacidade única de evocar a emoção. A seção Sublime teve um aumento nas buscas por cenas intensas e intimidadoras da natureza: de praias tempestuosas (+480%) a dunas (+394%), além de vistas aéreas de montanhas(+1.396%).

Animação Excêntrica ofereceu aos criadores de conteúdo novas maneiras de expressar suas ideias e de abraçar estilos de animação mais lúdicos e com gráficos em movimento que são alegres (+13.572%) e divertidos. Esta tendência proporciona uma saída divertida, colorida e chamativa para criativos que não precisam de uma equipe para produzir, deixando para trás a seriedade de 2020.

Música

Houve um aumento na busca por faixas com Cordas -- das notas vibrantes de uma cantata clássica, até os sons eletrizantes e arrepiantes de um spiccato eclético. A popularidade de músicas Animadas e Divertidas aumentou -- com sons de batidas rápidas, instrumentação corajosa e crescendos arrasadores. As tendências em vídeo e música, juntas, produzem uma experiência sensorial distinta -- combine uma faixa de Cordas com um clipe da seção Sublime, relaxe e aproveite.

Tendência no Radar

Depois dos eventos do ano passado, os criativos estão à caça do Inexplorado. Da biodiversidade decorrente de incêndios florestais e desastres naturais, até o lançamento do SpaceX em 2020 e o fascínio pelo espaço, além da busca por ioga, meditação e o fenômeno inédito da nossa conexão corpo e mente.

Além dessas 10 tendências globais, o relatório de 2021 descreve os principais termos de busca em 26 países em todo o mundo, do estilo de vida dos contos de fadas na Austrália, até paisagenscoloridas na África do Sul. O relatório deste ano não só oferece coleções ajustadas com curadoria especial para cada uma das tendências de imagem, vídeo e música da Shutterstock, mas também imagens do Offset.

Analisando os termos de busca que mais cresceram, o Relatório de Tendências Criativas anual analisa os dados coletados ao longo de um período de 12 meses a partir de pesquisas feitas por bilhões de clientes por conteúdo em imagem, vídeo e música. Os dados, combinados com análise do Painel de Inteligência Visual interno da Shutterstock, determinam padrões e estilos únicos e refletem tendências culturais de todo o mundo.

Explore o Relatório de Tendências Criativas de 2021 completo aqui.

Sobre a Shutterstock

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), diretamente e por meio de suas subsidiárias, é uma importante fornecedora global de fotografias, vetores, ilustrações, vídeos e música licenciados e de alta qualidade, atendendo empresas, agências de marketing e organizações de mídia em todo o mundo. Trabalhando com uma comunidade em crescimento com mais de um milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens a cada semana e, atualmente, tem mais de 350 milhões de imagens e mais de 20 milhões de vídeo disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock possui escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem Bigstock, material de mídia com boa relação custo-benefício; Shutterstock Studios, loja para criação customizada integral ; Offset, coleção de imagens de ponta; PremiumBeat, biblioteca de música livre de royalties com curadoria; e Shutterstock Editorial, uma fonte importante de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

