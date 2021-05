Shutterstock lança The Newsroom para acesso 24h por dia, 7 dias por semana às notícias de última hora e conteúdos exclusivos em tempo real

Um serviço da Shutterstock Editorial, The Newsroom oferece conteúdo novo e diferenciado de uma equipe global de mais de 1.000 jornalistas, fotógrafos e videógrafos

NOVA YORK, 13 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma de conteúdo criativo líder mundial que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, negócios e empresas de mídia, anunciou hoje o lançamento do The Newsroom, o recurso preferencial para notícias de última hora globais, conteúdos exclusivos e arquivos que transcenderá as salas de redação tradicionais. Por meio dessa oferta incomparável, a equipe de excelência da Shutterstock trabalha diretamente com equipes de notícias para juntar as principais histórias do momento, os arquivos e o conteúdo UGC, a fim de ajudar os nossos clientes globais a contar a história por trás da história.

The Newsroom conecta desde a equipe estabelecida da Shutterstock a equipes de notícias, editores, jornalistas e emissoras a um serviço único de concierge para acesso a conteúdo premium exclusivo. The Newsroom garantirá que os clientes editoriais da Shutterstock façam parte da conversa em tempo real quanto a notícias de última hora, bem como liderem o assunto com conteúdo relevante. Além disso, o The Newsroom oferecerá inspiração para a narrativa acerca de tudo sobre celebridades, notícias, política e cultura pop, com conteúdos exclusivos nunca vistos antes.

"Como uma extensão excepcionalmente valiosa de nossa equipe editorial global, o The Newsroom utiliza a experiência dos profissionais editoriais de alto nível para fornecer notícias inovadoras e de tendência via fotos, vídeos e pacotes de coleções diretamente às caixas de entrada das principais redes de mídia e transmissão em todo o mundo", disse Jamie Elden, diretor executivo de receita da Shutterstock. "Queremos que nossos clientes estejam na vanguarda do conteúdo de notícias de última hora, e a hora para isso é agora. Nossos clientes estão a procura de histórias prontas que possam ampliar em suas plataformas para maximizar os momentos de engajamento."

Além de desenvolver esta infraestrutura global, a Shutterstock criou uma equipe de redação dedicada com uma experiência combinada de 50 anos em gestão de salas de redação, gestão de colaboradores e estratégia social. A equipe inclui o diretor editorial do The Newsroom, Aaron St Clair, ex-veterano de 17 anos da Splash/Corbis, onde liderou a equipe interna e administrou centenas de fotógrafos e videógrafos freelancers; Timothy Plant, que gerenciou salas de redação na Hollywood Life, OK!, Star e InTouch, e que tem vasta experiência em gerenciar repórteres, escritores, editores, fotógrafos e videógrafos; Sascha Weis, diretor global de parcerias e vendas do The Newsroom, com mais de 15 anos de experiência e ex-gerente geral da Splash/Corbis, com um histórico comprovado de liderança de equipes globais de vendas e desenvolvimento de negócios e criação de parcerias estratégicas; e finalmente, Mike Mandel, Amanda Elmslie e Kate Brooks, que coletivamente têm mais de duas décadas de experiência como gestores de contas para editores, agências de fotografia e salas de redação, proativamente contribuindo com conteúdo interessante e de última hora, bem como com parcerias com editores em todo o mundo.

"Depois de ouvir nossos clientes, percebemos que havia uma necessidade clara de mercado para um serviço de redação mais personalizado", disse Aaron St Clair, diretor editorial do The Newsroom da Shutterstock. "O The Newsroom é um verdadeiro parceiro de empresas de mídia, editoras e emissoras que utilizam nossa rede global de mais de 1.000 fotógrafos, jornalistas e videógrafos para oferecer conteúdo inovador, exclusivo e de alta qualidade que interessará o público. Queremos que nossos clientes nos vejam como uma extensão de suas salas de redação e um serviço de enorme valor agregado como parte de uma parceria com a Shutterstock."

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e veículos de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações, modelos em 3D, vídeos e música licenciados e de alta qualidade. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 1,7 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 370 milhões de imagens e mais de 21 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem a Bigstock, que oferece material de mídia com boa relação custo-benefício; a Shutterstock Studios, uma loja para criação customizada do início ao fim ; a Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; a PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria ; a Shutterstock Editorial, uma fonte importante de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial; a Amper Music, uma plataforma de música movida a IA; e a TurboSquid, marketplace líder em conteúdo 3D.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no VTwitter e no Facebook.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg

