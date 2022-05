SHUTTERSTOCK NOMBRA A PAUL HENNESSY DIRECTOR EJECUTIVO

NUEVA YORK, 11 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) ("la Compañía"), plataforma creativa global líder para marcas transformadoras y empresas de medios, anunció hoy que Paul Hennessy ha sido nombrado director ejecutivo, a partir del 1 de julio de 2022. El Sr. Hennessy, miembro de la junta directiva de la compañía desde 2015, sucede a Jon Oringer, fundador de Shutterstock, quien actualmente se desempeña como director ejecutivo interino. El Sr. Oringer seguirá siendo presidente ejecutivo de la junta.

Con más de 20 años de experiencia en liderazgo global y mercado digital, el Sr. Hennessy supervisará una transición fluida para ejecutar la estrategia de Shutterstock de desarrollar una plataforma de clase mundial que innove y transforme la industria creativa.

"Después de haber trabajado junto a Paul como miembro de la junta durante los últimos siete años, sé cuán capaz es de liderar a Shutterstock en su próximo capítulo de crecimiento y transformación", afirmóJon Oringer, fundador y presidente ejecutivo de la junta directiva de Shutterstock. "Paul es un líder que se basa en los datos y se enfoca en el crecimiento con una trayectoria de éxito en cuanto a liderar y hacer crecer a las empresas transformadoras. Con un enfoque en la transformación y la innovación, Paul es sumamente respetado dentro y fuera de la organización, y ha demostrado que es un líder centrado en el cliente y en el empleado y que está comprometido a ofrecer valor tanto a nuestros clientes como a nuestros accionistas. Estoy seguro de que esta será una transición fluida y de que, como director ejecutivo, Paul aprovechará el potencial de la oferta diversificada de Shutterstock. En nombre de la junta, esperamos trabajar en estrecha colaboración con Paul mientras dirige a la compañía en esta siguiente fase".

"Durante los últimos siete años, he tenido la suerte de tener un asiento de primera fila y ver la transformación e innovación logradas por Shutterstock, desde la tecnología patentada líder en la industria hasta las aplicaciones de flujo de trabajo de clase mundial, y me siento honrado de ser el próximo director ejecutivo", afirmó el Sr. Hennessy. "Creo que las oportunidades que tenemos por delante son infinitas, y estoy comprometido con nuestra estrategia de desarrollar una plataforma creativa de servicio completo que ofrezca una experiencia excepcional para nuestros clientes a escala. Creo firmemente en el personal de Shutterstock, y espero definir la visión, realizar las inversiones adecuadas y crear una cultura que motive e inspire el valor tanto para los accionistas como para los clientes. Junto con nuestro talentoso equipo de liderazgo sénior, Jon y nuestra junta, estoy seguro de que encaminaremos con éxito a Shutterstock hacia una nueva era".

Antes de incorporarse a Shutterstock como director ejecutivo, el Sr. Hennessy, de 57 años, se desempeñó como director ejecutivo y miembro de la junta directiva de Vroom, Inc., un minorista de automóviles usados en línea. Allí, dirigió la OPI y las adquisiciones estratégicas de Vroom Inc., y convirtió a la compañía en uno de los 10 principales minoristas de automóviles de los Estados Unidos, con ingresos de más de USD 3.000 millones en 2021. Anteriormente, el Sr. Hennessy desarrolló y dirigió con éxito estrategias de crecimiento para priceline.com, un proveedor de servicios de reserva y búsqueda en línea relacionados con viajes y viajes, como director ejecutivo de la compañía.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según lo dispuesto por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que no hagan referencia a hechos históricos son prospectivas. Algunos ejemplos de declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, declaraciones sobre orientación, perspectivas de la industria, negocios futuros, resultados futuros de operaciones o condición financiera, dividendos futuros, nuestra capacidad de consumar adquisiciones e integrar las empresas que hemos adquirido o podemos adquirir a nuestras operaciones existentes, características, productos o servicios nuevos o planificados, estrategias de gestión, nuestra posición competitiva y la pandemia de la COVID-19. Puede identificar las declaraciones prospectivas por palabras como "podrá", "deberá", "debería", "tendría", "podría", "espera", "busca", "anticipa", "cree", "estima", "pretende", "planea", "predice", "proyecta", "procura", "potencial", "oportunidades" y otras expresiones similares y las formas negativas de dichas expresiones. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas incluyen estas palabras. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que podrían hacer que nuestros resultados, desempeño o logros reales difieran sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas aquí contenidas. Tales riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los que se analizan bajo la leyenda "Factores de riesgo" en nuestro último informe anual en el Formulario 10-K, así como en otros documentos que la empresa puede presentar ocasionalmente ante la Comisión de Bolsa y Valores. Como resultado de tales riesgos, incertidumbres y factores, los resultados reales de Shutterstock pueden diferir sustancialmente de cualquier resultado, desempeño o logro futuro que se analice o implique en las declaraciones prospectivas aquí contenidas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas únicamente a la fecha en que este fue emitido y Shutterstock no asume obligación alguna de actualizar la información incluida en este comunicado de prensa o de revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de información nueva, desarrollos futuros o de otra manera, excepto en los casos en que la ley así lo requiera.

Acerca de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), es la plataforma creativa líder a nivel mundial para marcas transformadoras y empresas de medios de comunicación. De manera directa y a través de las filiales de su grupo, la colección integral de Shutterstock comprende fotografías con licencia y de alta calidad, vectores, ilustraciones, modelos 3D, videos y música. Mediante el trabajo que realiza con su creciente comunidad de más de 2 millones de contribuyentes, Shutterstock añade cientos de miles de imágenes cada semana y, actualmente, cuenta con más de 405 millones de imágenes y más de 25 millones de videoclips disponibles.

Con sede en la ciudad de Nueva York, Shutterstock tiene oficinas en todo el mundo y clientes en más de 150 países. La compañía también es propietaria de Pond5, el mercado de video más grande del mundo, TurboSquid, el mercado de contenido 3D más grande del mundo, PicMonkey, una importante plataforma de diseño gráfico y edición de imágenes en línea; Offset, una colección de imágenes de alta gama; Shutterstock Studios, una tienda integral de creación personalizada; PremiumBeat, una biblioteca de música seleccionada libre de derechos; Shutterstock Editorial, una de las principales fuentes de imágenes y videos editoriales para los medios de comunicación de todo el mundo; TurboSquid, un importante mercado de contenido 3D; Amper Music, una plataforma de música impulsada por IA; y Bigstock, una oferta de imágenes en stock para los medios, con orientación al valor.

Para obtener más información, visite www.shutterstock.com y siga a Shutterstock en Twitter y en Facebook.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg

FUENTE Shutterstock, Inc.

SOURCE Shutterstock, Inc.