SHUTTERSTOCK NOMEIA CHIEF MARKETING OFFICER E VICE-PRESIDENTE DE BRAND MARKETING

Como CMO, Jason traz mais de duas décadas de experiência, incluindo cargos de liderança nas gigantes do SaaS, Adobe e Salesforce, além de atuar como Head de marketing nas start-ups de crescimento rápido, Algolia, Domino Data Lab e Heroku. Na Adobe, Jason ocupou cargos de liderança que ajudaram nas transformações da empresa: primeiramente, com a construção do negócio de Marketing Cloud (computação em nuvem para marketing), a primeira plataforma de marketing de ponta a ponta do setor para CMOs; e depois disso, o desenvolvimento da transformação do Creative Cloud SaaS da Adobe.

Skip vem para a Shutterstock da Peloton, onde ele liderou a marca global e as comunicações da Peloton para seus negócios comerciais.

A vinda de Jason e Skip dá seguimento ao investimento da Shutterstock na ampliação de seu software, conteúdo e recursos criativos personalizados que posicionam a Shutterstock de forma única no setor a fim de dominar o fluxo criativo de ponta a ponta para empresas.

Jason McClelland, Chief Marketing Officer da Shutterstock, comentou: "Estou empolgado por ingressar na Shutterstock neste momento. A empresa fez investimentos significativos no ano passado em pessoas e aquisições para permitir que a Shutterstock seja proprietária de forma única dos processos criativos e de marca de ponta a ponta para empresas. Já estamos conquistando acordos multimilionários e nos tornando parceira criativa estratégica de muitas das marcas mais transformadoras do mundo. Meu trabalho é ajudar a contar essa história para que mais pessoas saibam sobre ela."

Como Vice-Presidente de Brand Marketing, Skip Wilson será responsável pela estratégia global da marca Shutterstock, supervisionando o posicionamento estratégico e o crescimento da marca Shutterstock. Ele liderará a comunicação da proposta de valor única da Empresa por meio de campanhas poderosas de lançamento no mercado e liderança de pensamento para impulsionar o crescimento do faturamento e atrair talentos de alto nível para a Shutterstock.

"Em sua essência, a construção da marca trata-se de conexão e entendimento. Essas são duas características que todas as equipes de marca bem-sucedidas internalizam. A oportunidade de criar uma marca forte que promova uma conexão mais profunda com o público da Shutterstock é o que me inspira", comentou Skip Wilson, Vice-Presidente de Brand Marketing da Shutterstock. "Vejo o desenvolvimento da marca como um esporte em equipe – um que requer coragem, estratégia sólida, talento superior e abertura a maneiras diferentes de fazer as coisas no intuito de alcançar novos públicos. Espero mostrar aos criativos do mundo do que somos feitos."

"Com essas duas nomeações, a Shutterstock está revolucionando nossos esforços de marketing. Ao longo de suas carreiras, Jason e Skip demonstraram a capacidade de liderar e ampliar a expansão global dos negócios, desenvolver e implementar estratégias de crescimento e impulsionar a execução necessária para a hiperescala", disse Stan Pavlovsky, CEO da Shutterstock. "Eles têm paixão por construir equipes fortes e de alto desempenho, estabelecer estratégias impactantes e implementar metas orientadas para o sucesso no longo prazo, ao mesmo tempo em que superam os resultados de curto prazo. Estamos entusiasmados em recebê-los na família Shutterstock e esperamos suas contribuições conforme levamos a Shutterstock para a próxima era."

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é a plataforma criativa líder global para marcas transformadoras e empresas de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações,modelos 3D, vídeos e música licenciados de alta qualidade. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 2 milhões de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 400 milhões de imagens e mais de 24 milhões de vídeos disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária da PicMonkey, uma plataforma líder on-line de design gráfico e edição de imagem; Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; Shutterstock Studios, uma loja para criação personalizada de ponta a ponta; PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria; Shutterstock Editorial, uma fonte de imagens editoriais e vídeos de primeira linha para a mídia mundial; TurboSquid, um mercado líder de conteúdo 3D; Amper Music, uma plataforma de música orientada por IA; e Bigstock, uma oferta de estoque de mídia focada em agregar valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1805012/Jason_McClelland.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1805013/Christopher_Skip_Wilson.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg

FONTE Shutterstock, Inc.

