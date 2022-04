SHUTTERSTOCK NOMME LE DIRECTEUR MARKETING ET LE VICE-PRÉSIDENT DU MARKETING DE LA MARQUE

En tant que directeur marketing, Jason apporte plus de deux décennies d'expérience, notamment à des postes de direction chez Adobe et Salesforce, ainsi qu'une expérience en tant que directeur marketing pour les startups à forte croissance Algolia, Domino Data Lab et Heroku. Chez Adobe, Jason a occupé des postes de direction qui ont contribué aux transformations d'Adobe : d'abord dans le développement de leur activité Marketing Cloud, la première plateforme marketing de bout en bout du secteur pour les directeurs marketing, puis avec la construction de la transformation SaaS Creative Cloud d'Adobe.

Skip arrive chez Shutterstock après avoir travaillé chez Peloton, où il a dirigé la marque mondiale et les communications de Peloton pour ses activités commerciales.

Avec Jason et Skip, Shutterstock poursuit son investissement dans l'élargissement de ses logiciels, de son contenu et de ses capacités créatives personnalisées qui positionnent Shutterstock de manière unique dans le secteur pour s'approprier le flux créatif de bout en bout pour les entreprises.

Jason McClelland, directeur marketing chez Shutterstock a commenté : « Je suis ravi de rejoindre Shutterstock à ce stade. La Société a réalisé d'importants investissements au cours de la dernière année en termes de personnes et d'acquisitions pour permettre à Shutterstock de s'approprier de manière unique les processus de création et de marque de bout en bout pour les entreprises. Nous remportons déjà des contrats de plusieurs millions de dollars et devenons l'agence de référence pour de nombreuses marques parmi les plus transformatrices au monde. Mon travail consiste à aider à raconter cette histoire afin que plus de gens la connaissent. »

En tant que vice-président du marketing de la marque, Skip Wilson sera responsable de la stratégie de marque mondiale de Shutterstock en supervisant le positionnement stratégique et la croissance de la marque Shutterstock. Il dirigera la communication de la proposition de valeur unique de la Société par le biais de puissantes campagnes de commercialisation et d'un leadership éclairé pour stimuler la croissance des revenus et attirer des talents de haut niveau chez Shutterstock.

« À la base, la création de la marque est une question de lien et de compréhension. Ce sont deux traits que toutes les équipes de marque qui réussissent assimilent. L'opportunité de créer une marque forte favorisant un lien plus profond avec l'audience de Shutterstock est ce qui m'excite », a commenté Skip Wilson, vice-président du marketing de la marque chez Shutterstock. « Je considère le développement de la marque comme un sport d'équipe, un sport qui nécessite du courage, une stratégie solide, les meilleurs talents et une ouverture à faire les choses différemment pour atteindre de nouvelles audiences. J'ai hâte de montrer aux spécialistes de la création du monde ce dont nous sommes capables. »

« Avec ces deux nominations, Shutterstock révolutionne nos efforts de marketing. Tout au long de leur carrière, Jason et Skip ont démontré leur capacité à diriger et à développer l'expansion des entreprises mondiales, à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de croissance et à piloter l'exécution nécessaire au déploiement à grande échelle », a déclaré Stan Pavlovsky, président-directeur général de Shutterstock. « Ils sont passionnés par la création d'équipes solides et ultra-performantes, l'établissement de stratégies pertinentes et la mise en œuvre d'une orientation axée sur la réussite à long terme, tout en dépassant les résultats à court terme. Nous sommes ravis qu'ils rejoignent la famille Shutterstock, et nous attendons avec impatience leurs contributions alors que nous faisons entrer Shutterstock dans la nouvelle ère. »

À propos de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), est la principale plateforme créative mondiale pour les marques transformatrices et les entreprises de médias. Directement et par l'intermédiaire de ses filiales du groupe, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies, des vecteurs, des illustrations, des modèles 3D, des vidéos et de la musique sous licence de haute qualité. En collaborant avec sa communauté croissante comptant déjà plus de 2 millions de contributeurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine, et dispose actuellement de plus de 400 millions d'images et de plus de 24 millions de clips vidéo disponibles.

Basée à New York, Shutterstock possède des bureaux dans le monde entier et compte des clients dans plus de 150 pays. La Société possède également PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne de premier plan ; Offset, une collection d'images haut de gamme ; Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée ; PremiumBeat, une bibliothèque recensant des musiques libres de droits ; Shutterstock Editorial, une source d'images et de vidéos éditoriales de premier plan pour les médias du monde entier ; TurboSquid, une place de marché leader pour le contenu 3D ; Amper Music, une plateforme musicale alimentée par l'IA ; et Bigstock , une boutique d'image de stock de qualité.

Pour plus d'informations, visitez www.shutterstock.com et suivez Shutterstock sur Twitter et sur Facebook.

