Shutterstock oferece compensações a clientes empresariais pela criação de imagens por IA

O novo modelo da Shutterstock permite o licenciamento descomplicado de imagens de IA para clientes empresariais e continuará a compensar centenas de milhares de artistas por meio do Fundo de Contribuidores de IA da empresa

NOVA YORK, 6 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa global que disponibiliza conteúdos de alta qualidade e soluções integrais de fluxo de trabalho para marcas transformadoras, mídia digital e empresas de marketing, anunciou hoje o lançamento de uma solução para oferecer aos seus clientes empresariais uma compensação total pelo licenciamento e uso de imagens de IA generativa em sua plataforma. A Shutterstock atenderá às solicitações de compensação sob demanda, mediante análise humana, com objetivo de proteger seus clientes contra possíveis litígios relacionados ao uso de imagens de IA criadas e licenciadas no site shutterstock.com.

Shutterstock disponibiliza o primeiro gerador de imagens por IA com indenização

"Estamos em um ponto de viragem no uso da IA generativa, pois os profissionais empresariais estão exigindo mais garantias quanto ao direito de usar legalmente o conteúdo gerado por IA, ao mesmo tempo em que os criadores de conteúdos originais querem garantir que seu trabalho seja eticamente licenciado para uso", disse John Lapham, consultor geral da Shutterstock. "Sempre fizemos um esforço para gerenciar os riscos aos quais nossos clientes estão expostos, e estamos agora em uma posição privilegiada para disponibilizar um gerador de imagens comercialmente viável e compensar as respectivas criações, graças ao nosso relacionamento com os artistas e à nossa profunda compreensão das complexidades do processo de licenciamento".

A solução foi anteriormente revelada durante o Shutterstock Showcase. Pioneira no mercado, a empresa ofereceu pela primeira vez essa garantia a um cliente global de tecnologia que usou uma imagem gerada na plataforma Shutterstock para a Conferência Mundial de Desenvolvedores Virtuais em maio de 2023. Pouco depois, a Shutterstock garantiu uma compensação por imagens utilizadas em uma série de televisão que será exibida em uma grande rede de TV a cabo. Agora, a empresa está disponibilizando essa solução, sob demanda, para todos os clientes empresariais.

"Este avanço é fundamental, não apenas para nossa plataforma, mas também para o setor, pois os criadores e profissionais empresariais poderão usar o conteúdo de IA gerado em nossa plataforma para qualquer fim, seja comercial ou pessoal, sem se preocuparem com a violação de direitos autorais ou questões éticas", disse Jeff Cunning, vice-presidente de produtos da Shutterstock. "É empolgante desempenhar um papel pioneiro na criação de soluções para que os recursos generativos possam ser usados de uma forma ética, segura e mais criativa do que nunca. Consideramos que esse passo é fundamental para proteger nossos clientes e nossos artistas".

Embora as imagens de IA criadas pelos clientes não sejam, atualmente, analisadas e avaliadas em massa na plataforma Shutterstock, esta nova solução - que é exclusiva da plataforma Shutterstock - permite que os clientes licenciem conteúdos gerados por IA com as mesmas proteções que estão previstas em seus contratos atuais. Essa análise garantirá que o uso de conteúdo gerado por IA não crie nenhum risco adicional para nossos clientes ou para os respectivos clientes.

Esta oferta de compensação é a mais recente de várias medidas estratégicas que a Shutterstock adotou como uma das principais pioneiras na integração de IA à produção criativa. Anteriormente, a empresa já havia lançado o Assistente de Design de IA e o Gerador de Imagens de IA alimentado pela DALL-E - uma tecnologia da Shutterstock que converte texto em imagens fantásticas, criadas de forma ética, e prontas para licenciamento. O gerador de imagens de IA da Shutterstock foi treinado com centenas de milhões de ativos obtidos de forma ética, incluindo ativos da Shutterstock, com o objetivo de garantir que os clientes possam gerar e licenciar novos ativos com segurança comercial total, sem deixar de proteger e compensar os artistas que estão por trás dos conteúdos que treinaram os modelos. A Shutterstock lançou seu Fundo de Contribuidores - uma iniciativa inédita no setor - em outubro de 2022. Até o momento, o Fundo compensou centenas de milhares de artistas pelo uso de seus conteúdos no treinamento da tecnologia generativa da Shutterstock, com pagamentos antecipados a milhões de outros criadores, e ofereceu aos artistas 'royalties' contínuos pelo licenciamento de ativos recém-gerados.

A Shutterstock pretende continuar a investir, inovar e criar parcerias estratégicas de longo prazo para fortalecer o valor e o impacto de sua biblioteca de conteúdos de alta qualidade. Enriquecida com grandes volumes de metadados, essa biblioteca lidera o setor no que diz respeito ao tamanho, à diversidade e à anotação dos ativos, o que a torna um recurso incomparável para treinamento de recursos de IA. Até o momento, a Shutterstock fez parceria com a NVIDIA, a Meta, a OpenAI, a LG e outras grandes empresas de tecnologia, com o objetivo de desenvolver ferramentas e normas basilares de IA generativa para criadores de modelos 3D, imagens e texto.

