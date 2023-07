Shutterstock propose aux entreprises clientes une indemnisation pour la création d'images par l'IA

Grâce au fonds de contribution spécifique à l'IA de Shutterstock, les entreprises clientes peuvent obtenir des licences d'images par l'IA en toute tranquillité et continuer à rémunérer des centaines de milliers d'artistes

NEW YORK, 7 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), une plateforme créative mondiale de premier plan offrant du contenu de haute qualité et des solutions complètes de flux de travail créatif pour les marques transformatrices, les médias numériques et les entreprises de marketing, a annoncé aujourd'hui son offre consistant à fournir aux entreprises clientes une indemnisation complète pour la licence et l'utilisation d'images générées par l'IA sur sa plateforme. Shutterstock répondra aux demandes d'indemnisation sur demande par le biais d'un examen réalisé par un humain, dans le but de protéger ses clients contre d'éventuelles réclamations liées à leur utilisation d'images générées par l'IA, créées et concédées sous licence sur shutterstock.com.

« Nous sommes à un point d'inflexion dans l'utilisation de la technologie d'IA générative, car les professionnels des affaires cherchent à obtenir plus d'assurances quant à leurs droits d'utiliser légalement le contenu généré par l'IA, et les créateurs de contenu original veulent s'assurer que leur travail est utilisé sous licence de façon équitable », a déclaré John Lapham, avocat général pour Shutterstock. « Nous avons toujours cherché à gérer les risques pour nos clients et, en raison de nos relations avec les artistes et de notre compréhension profonde de la complexité de l'octroi de licences, nous sommes particulièrement bien placés pour lancer sur le marché un générateur d'images commercialement viable et indemniser ses produits. »

Après l'avoir dévoilée lors de la Shutterstock Showcase , Shutterstock a dominé le marché, offrant d'abord cette assurance à un client technologique mondial en utilisant une image générée sur la plateforme Shutterstock pour leur conférence virtuelle mondiale des développeurs en mai 2023. Peu de temps après, la compagnie a indemnisé les images de la prochaine série télévisée d'un important réseau câblé. L'entreprise l'étend désormais à toutes les entreprises clientes, sur demande.

« Il s'agit d'une avancée essentielle non seulement pour notre plateforme mais aussi pour le secteur, car les créateurs et les professionnels peuvent utiliser le contenu généré par l'IA sur notre plateforme à toutes les fins, qu'elles soient commerciales ou personnelles, sans s'inquiéter de la violation du droit d'auteur ou des questions éthiques », a expliqué Jeff Cunning, vice-président des produits pour Shutterstock. « Nous sommes heureux de jouer un rôle de premier plan dans la façon dont les capacités génératives peuvent être exploitées de façon plus éthique, sécuritaire et créative que jamais. Nous estimons qu'il s'agit d'une étape cruciale pour protéger nos clients et nos artistes. »

Alors que les images générées par l'IA et créées par les clients ne sont actuellement pas examinées et vérifiées en masse sur la plateforme Shutterstock, les clients peuvent obtenir une licence pour le contenu généré par l'IA et bénéficier des mêmes protections que celles prévues par leur contrat actuel grâce à cette nouvelle offre exclusive à la plateforme Shutterstock. Cet examen permettra de s'assurer qu'un client utilisant du contenu généré par l'IA ne créera pas de risque supplémentaire pour lui ou ses propres clients.

Cette offre d'indemnisation est la dernière d'une série de mesures stratégiques prises par Shutterstock en tant que l'un des principaux innovateurs de la production créative par l'IA, qui a récemment lancé son assistant de conception d'IA et son générateur d'images par l'IA alimenté par DALL-E — la technologie texte-image de Shutterstock, qui convertit les prompts en images plus vraies que nature, créées dans le respect de l'éthique et prêtes pour l'octroi de licences. Le générateur d'images par l'IA de Shutterstock est formé sur des centaines de millions de ressources éthiques, y compris celles de Shutterstock, dans le but d'assurer que les clients puissent générer et licencier de nouvelles ressources en toute sécurité au niveau commercial, tout en protégeant et en indemnisant les artistes étant à l'origine du contenu ayant servi à former ces modèles. Shutterstock a lancé son premier fonds de contribution en nature en octobre 2022. Celui-ci a déjà indemnisé des centaines de milliers d'artistes pour le rôle que leur contenu de propriété intellectuelle a joué dans la formation de la technologie générative de Shutterstock, avec des paiements attendus pour des millions d'autres, et a fourni aux artistes des redevances permanentes liées à l'activité de licence pour les actifs nouvellement générés.

Shutterstock a l'intention de continuer à investir, innover et s'engager dans des partenariats stratégiques à long terme qui amplifient la valeur et l'impact de sa bibliothèque de contenu de haute qualité, enrichie de vastes métadonnées, qui se trouve à la tête du secteur en termes de taille, de diversité et d'annotation, ce qui la rend inégalable pour la formation des capacités d'IA. À ce jour, Shutterstock a établi un partenariat avec NVIDIA, Meta, OpenAI, LG et d'autres leaders du secteur technologique pour développer des outils et des normes d'IA générative pour les créateurs dans les domaines de la 3D, des images et du texte.

