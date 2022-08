SHUTTERSTOCK REBAPTISE THE NEWSROOM EN SPLASH NEWS

Après l'acquisition en mai 2022 de Splash News, l'un des principaux réseaux d'information sur le divertissement dans le monde, Shutterstock annonce le changement de nom de The Newsroom en Splash au Visa Pour L'Image

PERPIGNAN, France, 30 août 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), une plateforme créative mondiale de premier plan pour les marques et les sociétés de médias transformatrices, a annoncé aujourd'hui au Festival Visa Pour L'Image à Perpignan, France, qu'elle a rebaptisé The Newsroom en Splash. Depuis sa création en mai 2021, The Newsroom s'est imposée comme la destination prééminente pour un accès inégalé à un contenu éditorial exclusif de premier ordre. L'offre inégalée de The Newsroom a été renforcée par l'acquisition de Splash en mai 2022, une source de premier plan pour le contenu image et vidéo sur les célébrités, le tapis rouge et les événements en direct depuis plus de trois décennies.

SHUTTERSTOCK REBRANDS THE NEWSROOM TO SPLASH NEWS

Avec le changement de marque en Splash, les clients internationaux de Shutterstock auront toujours accès aux mêmes nouvelles de dernière minute, ainsi qu'à une archive de plus de 30 millions d'images, avec un flux en direct de 40 000 images téléchargées par jour par un réseau de plus de 4 000 photographes. Ceci est combiné avec The Vault, l'archive de Shutterstock de plus de 60 millions de photos et de vidéos provenant de AP, ITV, The Condé Nast Collection, The A+E Networks® Archive et plus encore, ce qui en fait l'une des plus grandes collections d'archives au monde, ainsi qu'un service de qualité de la part d'une équipe d'experts du marché pour regrouper les histoires tendances clés, les archives et le contenu UGC pour aider nos clients internationaux à raconter l'histoire derrière l'histoire.

« Au cours des 30 dernières années, Splash a construit un solide héritage basé sur la reconnaissance de la marque et un engagement de qualité au sein de l'industrie du divertissement, et nous sommes ravis d'annoncer cet héritage dans une nouvelle ère », a déclaré Candice Murray, vice-présidente de la rédaction chez Shutterstock. « Ce changement de nom confirme le positionnement de Shutterstock en tant que meilleur de sa catégorie pour le contenu premium sur les célébrités et le divertissement, et nous sommes ravis de nous appuyer sur l'affinité de la marque Splash, en élevant les capacités de narration visuelle de Splash pour nos clients du monde entier. »

Si vous vous rendez à Visa Pour L'Image, rejoignez-nous pour célébrer l'ajout de Splash News à la famille éditoriale de Shutterstock à Perpignan, en France, les 31 août et 1er septembre 2022. Pour réserver, rendez-vous sur perpignan.splashthat.com .

À propos de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE : SSTK ), est une plateforme créative mondiale de premier plan pour les marques et les entreprises de médias transformatrices. Directement et par l'intermédiaire des filiales de son groupe, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies sous licence de haute qualité , des vecteurs , des illustrations , des modèles 3D , des vidéos et de la musique . En collaboration avec sa communauté croissante de plus de 2 millions de contributeurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine et dispose actuellement de plus de 415 millions d'images et de plus de 26 millions de clips vidéo.

Basée à New York, Shutterstock a des bureaux dans le monde entier et des clients dans plus de 150 pays. La société est également propriétaire de Splash News, la première agence de presse de divertissement pour les salles de rédaction et les sociétés de médias du monde entier, de Pond5, la plus grande place de marché vidéo au monde, de TurboSquid, la plus grande place de marché de contenu 3D au monde, de PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne de premier plan , d'Offset, une collection d'images haut de gamme , de Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée de bout en bout , de PremiumBeat, une bibliothèque musicale libre de droits , de Shutterstock Editorial, une source de premier plan d'images et de vidéos éditoriales pour les médias du monde entier, d'Amper Music, une plateforme musicale basée sur l'intelligence artificielle et Bigstock , une offre de stock média orientée valeur.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shutterstock.com

