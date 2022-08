Após a aquisição da Splash News em maio de 2022, uma das principais redes de notícias de entretenimento do mundo, a Shutterstock, anuncia no festival Visa Pour L'Image a reformulação da marca The Newsroom para Splash

PERPIGNAN, França, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), a plataforma criativa líder global para marcas transformadoras e empresas de mídia, anunciou hoje no festival Visa Pour L'image em Perpignan, na França, que a marca The Newsroom agora é Splash. Desde a sua criação em maio de 2021, The Newsroom foi estabelecido como o destino mais importante para o acesso inigualável ao conteúdo editorial exclusivo de primeira linha. A oferta incomparável do The Newsroom foi reforçada ainda mais com a aquisição da Splash, em maio de 2022, uma fonte líder da indústria para conteúdo de imagem e vídeo de celebridades, tapetes vermelhos e eventos ao vivo por mais de três décadas.

SHUTTERSTOCK RENOMEIA NEWSROOM PARA SPLASH NEWS

Com a reformulação da marca para Splash, os clientes globais da Shutterstock ainda terão acesso às mesmas notícias de última hora, bem como a um arquivo de mais de 30 milhões de imagens, com um feed ao vivo de 40 mil imagens carregadas por dia de uma rede de mais de quatro mil fotógrafos. Isto tudo é combinado com The Vault, o arquivo da Shutterstock de mais de 60 milhões de fotos e vídeos da AP, ITV, The Condé Nast Collection, The A+E Networks® Archive e muito mais, tornando-a uma das maiores coleções de arquivos do mundo, bem como o serviço diferenciado de uma equipe de especialistas de mercado para reunir as principais histórias de tendências, conteúdo de arquivos e conteúdo gerado pelo usuário (UGC, User Generated Content) para ajudar nossos clientes globais a contarem a história por trás da história.

"Nos últimos 30 anos, a Splash construiu um forte legado baseado no reconhecimento da marca e no compromisso com a qualidade na indústria do entretenimento e estamos entusiasmados em anunciar este legado para uma nova era", disse Candice Murray, vice-presidente de redação da Shutterstock. "Esta reformulação confirma o posicionamento da Shutterstock como a melhor do setor para celebridades e conteúdo de entretenimento de alta qualidade e estamos entusiasmados para aproveitar ao máximo a afinidade da marca Splash, elevando a sua capacidade de narração visual para nossos clientes ao redor do mundo."

Se você estiver viajando para o Visa Pour L'image, junte-se a nós para comemorar a adição da Splash News à família editorial da Shutterstock em Perpignan, na França, em 31 de Agosto e 1º de setembro de 2022. Para RSVP, acesse perpignan.splashthat.com.

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é a plataforma criativa líder global para marcas transformadoras e empresas de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias licenciadas de alta qualidade, vetores, ilustrações, modelos 3D, vídeos e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de dois milhões de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, disponibiliza mais de 415 milhões de imagens e mais de 26 milhões de vídeos.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária da Splash News, a agência de notícias de entretenimento líder mundial para salas de redação e empresas de mídia do mundo todo; do Pond5, o maior marketplace de vídeos do mundo; do TurboSquid, o maior marketplace de conteúdos 3D do mundo; da PicMonkey, uma plataforma líder on-line de design gráfico e edição de imagens; da Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; da Shutterstock Studios, uma loja para criação personalizada de ponta a ponta; da PremiumBeat, uma biblioteca com curadoria de música livre de royalties ; da Shutterstock Editorial, uma fonte de imagens editoriais e vídeos de primeira linha para a imprensa mundial; da Amper Music, uma plataforma de música impulsionada por IA; e da Bigstock, uma oferta de estoque de mídia orientada para agregar valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1887072/SPLASH_NEWS.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1887487/Shutterstock_Inc_and_Splash_Logo.jpg

FONTE Shutterstock, Inc.

