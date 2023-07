Shutterstock torna-se a fornecedora oficial de imagens fotográficas do Tottenham Hotspur, clube de futebol da Premier League

Shutterstock Editorial continua investindo em fotografia esportiva, capturando o coração da ação e emoção dos jogos do Tottenham Hotspur para fãs em todo o mundo

NOVA YORK, 13 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), importante parceira de marcas transformadoras, mídia digital e empresas de marketing, anunciou hoje seu relacionamento oficial como fornecedora de fotografia com o Tottenham Hotspur, clube de futebol da Premier League. A partir de 13 de julho de 2023, a Shutterstock atuará como fornecedora oficial de fotografia para todas as partidas do Tottenham Hotspur, além de apresentar seu arquivo com imagens icônicas, cenas de bastidores e a comunidade de fãs em geral.

Este acordo abrangente reúne dois líderes em seus respectivos campos e aumentará o alcance da Shutterstock no mundo do esporte, permitindo que eles compartilhem conteúdo do Tottenham Hotspur Football Club com seus fãs dedicados e entusiasmados em todo o mundo. Além de capturar toda a ação em campo, as fotografias da Shutterstock serão exibidas no Tottenham Hotspur Stadium — o maior estádio de clubes de futebol de Londres.

"Estamos entusiasmados por trabalhar com o Tottenham Hotspur", disse Candice Murray, vice-presidente editorial da Shutterstock. "Esta parceria reforça nosso compromisso com o esporte em todo o mundo, ao mesmo tempo em que oferece serviços de fotografia diferenciados. Nossa equipe de alto nível está ansiosa para trabalhar com a equipe do Tottenham para capturar o melhor e mais relevante conteúdo da marca como parte dessa parceria significativa."

Pierre-Olivier Bouche, diretor de mídia, disse: "Nossa nova parceria com a Shutterstock nos ajudará a continuar desenvolvendo e inovando nosso portfólio de fotografia. A equipe da Shutterstock e seus serviços são líderes do setor, e esperamos trabalhar juntos para enriquecer ainda mais o conteúdo disponibilizado em nossos vários canais e plataformas."

O relacionamento faz parte da visão estratégica mais ampla da Shutterstock de expandir seus negócios esportivos nacionais e internacionais e estar no centro da captura de conteúdo esportivo em todos os países e esportes.

Sobre a Shutterstock

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é a principal parceira de marcas transformadoras, mídia digital e empresas de marketing, capacitando o mundo a criar com confiança. Impulsionada por milhões de criadores em todo o planeta, um mecanismo de dados cada vez mais amplo e uma abordagem destemida para a inovação de produtos, a Shutterstock é a maior plataforma de licenciamento do mundo, disponibilizando a mais extensa e diversificada coleção de modelos 3D, vídeos, música, fotografias, vetores e ilustrações de alta qualidade. Desde o maior mercado de conteúdo do mundo até notícias de última hora e acesso editorial de entretenimento de primeira linha, bem como plataforma de edição de conteúdo integrada e serviço de produção de estúdio – tudo usando a mais recente tecnologia inovadora –, a Shutterstock oferece a seleção mais abrangente de recursos para dar vida à narrativa.

