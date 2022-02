Si compró atún en lata o en bolsa entre el 1 de junio de 2011 y el 1 de julio de 2015, es miembro de una demanda colectiva pendiente y puede obtener dinero de un acuerdo colectivo

SEATTLE, 17 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JND Legal Administration anuncia que se ha logrado un acuerdo parcial propuesto en una demanda colectiva antimonopolio llamada In Re: Packaged Seafood Products Antitrust Litigation ("In re: Litigio antimonopolio sobre mariscos envasados"), n.° 15-MD-2670 DMS (MDD) en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. A los que entablaron la demanda se los denomina "demandantes pagadores finales" (End Payer Plaintiffs) o EPP. Las empresas contra los que ellos accionaron judicialmente son los Demandados e incluyen a Tri-Union Seafoods LLC d/b/a Chicken of The Sea International y Thai Union Group PCL (en conjunto, "COSI"), StarKist Company y su empresa matriz, Dongwon Industries Co. Ltd (en conjunto, "StarKist") y Bumble Bee Foods, LLC ("Bumble Bee") y sus empresas matrices Lion Capital (Americas), Inc. ("Lion America").

Los EPP afirman que entre el 1 de junio de 2011 y el 1 de julio de 2015 los demandados participaron en una conspiración ilegal para elevar, fijar, mantener o estabilizar el precio de los productos de atún envasados a un nivel artificialmente alto, lo que viola las leyes antimonopolio y de competencia desleal. En julio de 2019, el Tribunal certificó una categoría de demandantes pagadores finales y seleccionó a Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP como abogado de la demanda colectiva. El 6 de abril de 2021, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revocó la sentencia del Tribunal de Distrito y dispuso que dicho tribunal reconsiderara esa decisión. El 3 de agosto de 2021, tras una votación de jueces activos no recusados, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del 6 de abril de 2021 y ordenó que un panel de once jueces concediera una nueva audiencia para el caso. El argumento oral ante este panel más numeroso se llevó a cabo el 22 de septiembre de 2021. Las partes esperan una decisión. Las actualizaciones del caso se proporcionarán en su sitio web en www.TunaEndPurchaserSettlement.com, o llame de forma gratuita al 1-866-615-0977.

El acuerdo propuesto es únicamente con COSI. Si bien COSI niega muchas de las acusaciones de los EPP y ha presentado una serie de defensas contra sus reclamos, ambas partes han acordado resolver esta demanda para evitar las incertidumbres y los riesgos de otro litigio.

¿Formo parte de la demanda colectiva contra COSI? La demanda colectiva contra COSI incluye a todas las personas y entidades que residían en Arizona, Arkansas, California, el Distrito de Columbia, Florida, Guam, Hawái, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misisipi, Misuri, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oregón, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Virginia Occidental y Wisconsin, quienes compraron indirectamente atún envasado en lata o en bolsa de menos de 40 onzas para consumo final y no para reventa, producido por cualquiera de los demandados o cualquiera de sus subsidiarias o filiales antiguas o actuales, o cualquier coconspirador durante el período entre el 1 de junio de 2011 y el 1 de julio de 2015. Los EPP continuarán su demanda colectiva contra StarKist y Lion America. Bumble Bee está en bancarrota.

¿Qué proporciona el acuerdo con COSI? COSI pagará un máximo de $20 millones, de los cuales se pueden utilizar hasta $5 millones para gestionar la notificación. El resto ($15 millones) estará disponible para su distribución a los miembros de la demanda colectiva que califiquen y para pagar las costas judiciales incurridas hasta la fecha por un monto de $4,155,027.67. El abogado de la demanda colectiva no buscará el reembolso de los honorarios de abogados del acuerdo con COSI, pero se reserva el derecho de solicitar una adjudicación de honorarios de abogados de cualquier dinero recuperado de los demandados en no-conciliación a través del acuerdo, juicio o sentencia basados, en parte, en el beneficio proporcionado por el acuerdo con COSI. COSI también apoyará a los EPP con su litigio contra los demandados en no-conciliación. Los miembros de la demanda colectiva contra COSI que presenten de manera oportuna un reclamo válido aprobado tienen derecho a recibir el mismo trato y una indemnización prorrateada en el caso de que el fondo del acuerdo se haya agotado. El administrador de reclamos no distribuirá dinero hasta que se resuelvan todos los reclamos restantes en la demanda colectiva.

¿Cómo puedo recibir un pago? Visite www.TunaEndPurchaserSettlement.com para presentar o descargar el formulario de reclamo. La fecha inicial de presentación de reclamos es el 22 de agosto de 2022.

¿Qué otras opciones tengo? Si no desea estar legalmente obligado por el acuerdo con COSI, puede enviar una solicitud de exclusión antes del 13 de mayo de 2022. Si se excluye, no recibirá ningún beneficio del acuerdo con COSI, pero conservará su derecho a demandar a COSI por los reclamos en este caso. Si no se excluye, puede objetar el acuerdo con COSI por escrito ante el Tribunal explicando por qué está disconforme con el acuerdo antes del13 de mayo de 2022. Si se rechaza su objeción, usted seguirá legalmente obligado por el acuerdo con COSI. Si no hace nada, no recibirá ningún beneficio del acuerdo con COSI, estará obligado por dicho acuerdo y renunciará a su derecho de demandar a COSI por los reclamos en este caso. No está abandonando sus reclamos contra StarKist o Lion America al permanecer en el acuerdo con COSI. Para obtener información sobre cómo excluirse u objetar, visite www.TunaEndPurchaserSettlement.com.

La Audiencia de Justicia del Tribunal. El Tribunal celebrará una audiencia el 15 de julio de 2022 para considerar si el acuerdo propuesto con COSI debe ser aprobado como justo, razonable y adecuado. El Tribunal también considerará cuánto se debe pagar al abogado de la demanda colectiva por sus costas judiciales y considerará las objeciones. Usted o su abogado pueden solicitar intervenir y hablar en la audiencia a su propio costo, pero no está obligado a hacerlo. Después de la audiencia, el Tribunal decidirá si aprueba el acuerdo con COSI. No sabemos cuánto tardarán estas decisiones.

¿Alguna pregunta? Visite www.TunaEndPurchaserSettlement.com, escriba a Tuna End Purchaser Settlement, c/o JND Legal Administration, P.O. Box 91442, Seattle, WA 98111, correo electrónico: [email protected] o llame de manera gratuita al 1-866-615-0977.

NO CONTACTE AL TRIBUNAL.

FUENTE JND Legal Administration

