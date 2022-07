Si compró determinados alimentos para mascotas Zignature® etiquetados como "sin grano" o "sin pollo", podría tener derecho a los beneficios de un acuerdo de demanda colectiva

SEATTLE, 4 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JND Legal Administration anuncia una propuesta de acuerdo en una demanda colectiva denominada Gifford et al. versus Pets Global Inc., N.° de caso 2:21-CV-02136-CJC-MRW (Distrito Central de California) (el "Acuerdo") . Esta notificación proporciona un resumen de sus derechos y opciones.

¿De qué se trata? Los demandantes afirman que, de acuerdo con pruebas realizadas por terceros, se determinó que ciertos alimentos para mascotas fabricados o producidos por el demandado Pets Global Inc (el "Demandado" o "Pets Global") y comercializados o etiquetados como "sin grano" o" sin pollo", contienen grano y pollo. Pets Global niega estas acusaciones y cree que tiene defensas válidas ante ellas. Ambas partes han accedido al Acuerdo para evitar el costo de seguir adelante con el litigio.

¿Quiénes son los afectados? Usted es miembro de la demanda si reside en los Estados Unidos y compró determinados alimentos para mascotas Zignature comercializados o etiquetados como "sin grano" o "sin pollo" para uso personal, familiar o doméstico, y no para reventa, desde el 2 de junio de 2017 hasta el 24 de junio de 2022 (el "Período de la demanda"). Puede encontrar una lista completa de los productos afectados en www.PGPetFoodSettlement.com.

¿Qué establece el Acuerdo?

Los miembros de la demanda que presenten reclamaciones válidas con un comprobante de compra pueden tener derecho a hasta diez dólares ($10.00) por cada compra realizada durante el período de la demanda, para hasta 10 productos por hogar, con un beneficio máximo de USD 100. Los miembros del acuerdo de demanda colectiva que presenten una reclamación sin un comprobante de compra pueden tener derecho a un beneficio total del acuerdo de cinco dólares (USD 5.00). Pets Global también acepta revisar las etiquetas de los productos y las referencias de comercialización para que cualquier etiqueta de producto que indique "sin pollo" y "sin grano" ya no contenga esas afirmaciones. Pet Global también ha acordado auditar a sus proveedores anualmente durante un período de cinco años. La cantidad que pagará Pets Global por concepto de reparación no tiene tope. Los abogados de la demanda colectiva buscarán hasta $875,000 en honorarios y costos legales y USD 5,000 en primas de servicio para cada representante de la demanda colectiva. El monto de los honorarios de abogados o de primas de servicio que se adjudique queda a plena discreción del tribunal.

¿Cómo presento una reclamación?

Los miembros de la demanda colectiva pueden presentar una reclamación en línea en www.PGPetFoodSettlement.com. También pueden descargar y enviar el formulario de reclamación a Gifford v Pets Global Settlement, c/o JND Legal Administration, P.O. Box 91430, Seattle, WA 98111 o escribir a [email protected]. Todos los formularios de reclamación deben presentarse en línea o llevar el sello postal con fecha anterior al 21 de diciembre de 2022.

¿Qué otras opciones tengo? Puede no hacer nada, excluirse u objetar al Acuerdo.

No hacer nada : Si no hace nada, no recibirá ningún pago y renunciará a su derecho a demandar o seguir demandando a Pets Global por las reclamaciones de este caso.

Excluirse : Si se excluye o se retira del Grupo, no recibirá ningún pago. Usted mantendrá su derecho a demandar o continuar demandando a Pets Global por las reclamaciones de este caso. Las solicitudes de exclusión deben tener el sello postal de antes del 31 de octubre de 2022.

Objetar . Si no se excluye del acuerdo, puede oponerse al mismo o informarle al tribunal lo que no le parece correcto del Acuerdo. Las objeciones deben llevar el sello postal del 31 de octubre de 2022.

Para obtener información sobre sus derechos y opciones, y sobre cómo excluirse u objetar, visite www.PGPetFoodSettlement.com.

¿Qué sucederá a continuación? El Tribunal celebrará una audiencia de aprobación final el 21 de noviembre de 2022 en el Ronald Reagan Federal Building and Courthouse, 411 West Fourth Street, sala 9B, Santa Ana, CA, 92701-4516, para evaluar si aprueba el acuerdo, los honorarios y gastos de los abogados de la demanda colectiva y las primas de servicio para los representantes de la demanda colectiva. El tribunal ha designado a Milberg Coleman Bryson Phillips & Grossman, PPLC, como abogados de la demanda colectiva. Los abogados de la demanda colectiva responderán a cualquier pregunta que el tribunal pueda tener. Usted o su abogado pueden solicitar intervenir en la audiencia a su propio costo, pero no están obligados a hacerlo.

¿Cómo puedo obtener más información? Para obtener más información y ver la notificación completa, visite www.PGPetFoodSettlement.com, o póngase en contacto con el Administrador del Acuerdo escribiendo a Gifford v Pets Global Settlement, c/o JND Legal Administration, P.O. Box 91430, Seattle, WA 98111, enviando un correo electrónico a [email protected] o llamando al 1-877-379-5993.

EVITE CONTACTAR DIRECTAMENTE AL TRIBUNAL O LA OFICINA DEL SECRETARIO JUDICIAL

FUENTE JND Legal Administration

