Si compró extracto de gingko biloba Ginkgold® , podría obtener dinero de un acuerdo de demanda colectiva

SEATTLE, 15 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se propuso un acuerdo en una demanda colectiva llamada Sonner contra Schwabe North America, Inc. y otros, No. 5:15-cv-01358 VAP (SP) en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. Esta demanda alega publicidad falsa de los productos de ginkgo biloba Ginkgold® Advanced Ginkgo Extract ("Ginkgold") y Ginkgold® Max Advanced Ginkgo Extract Max 120 mg ("Ginkgold Max"). Los acusados niegan enérgicamente las acusaciones y que cualquier publicidad relacionada con el producto de ginkgo biloba sea falsa. El Tribunal no decidió quién tiene la razón. En cambio, las partes llegaron a un acuerdo para evitar el costo de la continuación del litigio, la carga asociada y los riesgos potenciales para ambas partes.

Si compró Ginkgold o Ginkgold Max en los Estados Unidos, puede ser miembro del grupo del acuerdo. El grupo del acuerdo incluye a todos los consumidores que compraron Ginkgold o Ginkgold Max en California desde el 7 de julio de 2011 hasta el 1 de octubre de 2020 o en cualquier otro lugar de los Estados Unidos desde el 1 de enero de 2016 hasta el 1 de octubre de 2020.

Los miembros del grupo del acuerdo pueden recibir un reembolso de hasta $18 o $33 por cada producto Ginkgold o Ginkgold Max que hayan comprado. Para calificar para el pago, debe enviar un formulario de reclamación antes del 24 de febrero de 2021 en línea desde www.GinkgoldSettlement.com o por correo electrónico. Se revisará su formulario de reclamación y se determinará si tiene derecho al pago .

Si es miembro del grupo del acuerdo, sus derechos legales se verán afectados tanto si actúa como si no lo hace. Si no desea presentar una reclamación, puede excluirse del acuerdo. Los miembros del grupo del acuerdo que no opten por excluirse cederán ciertos derechos legales contra los demandados y las partes exoneradas. Los miembros del grupo del acuerdo que deseen excluirse deben enviar por correo una solicitud de exclusión con matasellos del 28 de diciembre de 2020 al Administrador del Acuerdo de Ginkgold a P.O. Box 91231, Seattle, WA 98111. Puede obtener los formularios de solicitud de exclusión y más información sobre la exclusión en www.GinkgoldSettlement.com .

Los miembros del grupo del acuerdo que no opten por excluirse pueden objetar cualquier parte del acuerdo propuesto. Para hacerlo, debe presentar su objeción ante el Tribunal y enviar copias separadas por correo de primera clase a los abogados del grupo y de los demandados a más tardar el 28 de diciembre de 2020. Puede obtener más información sobre cómo presentar una objeción válida en www.GinkgoldSettlement.com.

El Tribunal celebrará una audiencia el 25 de enero de 2021, a las 2:00 p. m. para considerar si aprueba el acuerdo propuesto y la solicitud de los abogados del grupo para la adjudicación de honorarios de abogados, gastos e incentivos para el demandante del grupo. Los miembros del grupo del acuerdo y sus abogados pueden solicitar comparecer y hacer uso de la palabra en la audiencia por su cuenta, pero no es obligatorio.

Para obtener más información, visite www.GinkgoldSettlement.como www.bholaw.com, llame al 1-833-900-1646 o escriba a Ginkgold Settlement, c/o JND Legal Administration, PO Box 91231, Seattle, WA 98111.

FUENTE JND Legal Administration

