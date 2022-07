Si compró servicios de análisis de sangre de Theranos, incluso en una tienda Walgreens, una demanda colectiva puede afectar sus derechos

SEATTLE, 14 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JND Legal Administration anuncia una demanda colectiva en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona contra los Acusados Theranos, Inc., Walgreens Boots Alliance, Inc. y Walgreen Arizona Drug Company (juntos denominados "Walgreens"); Elizabeth Holmes y Ramesh Balwani (en conjunto, "los Acusados"). El nombre de la demanda es "In re Arizona Theranos, Inc., Litigation", caso n.° 2:16-cv-2138-DGC.

Esta notificación no implica que se haya infringido la ley o exista una conducta indebida por parte de los Acusados, ni que vaya a haber una recuperación después del juicio. Los Acusados sostienen que no procedieron de manera incorrecta y que no son responsables de los daños alegados por los Demandantes. No hay dinero disponible en este momento y no hay garantía de que lo habrá. Incluso si llega a haber dinero disponible, a usted no se le permitirá recuperar ninguna cantidad que los Acusados ya hayan pagado. Sin embargo, sus derechos legales pueden verse afectados y puede existir una opción para que usted tome en este momento.

¿De qué se trata la demanda? Las reclamaciones en la demanda surgen de los servicios de análisis de sangre de Theranos que se ofrecen en las tiendas de Walgreens y Theranos. La demanda reclama, entre otras cosas, que estos servicios de análisis de sangre no tenían la capacidad de producir resultados fiables, que los Acusados ocultaron la falta de fiabilidad de los servicios de análisis de sangre, que Walgreens sabía que los servicios de análisis de sangre no eran fiables y no estaban listos para el mercado, que los Acusados conspiraron para cometer fraude contra los consumidores, que la tecnología de Theranos para análisis de muestras "diminutas" de sangre (sangre extraída por punciones dactilares) todavía estaba en desarrollo y que los clientes que fueron sujeto de extracciones "diminutas" de sangre para la prueba de Theranos por parte de los empleados de Walgreens dieron su consentimiento para dichas extracciones de sangre bajo falsos pretextos.

Los Acusados niegan estas reclamaciones. Walgreens sostiene que no sabía que los servicios de análisis de sangre de Theranos "eran poco fiables y no estaban listos para el mercado" y que, por lo tanto, no estaba conspirando para cometer fraude contra los consumidores. Walgreens sostiene además que, de hecho, fue víctima del fraude de Theranos. Por otra parte, Holmes y Balwani sostienen que los resultados de las pruebas de Theranos fueron generalmente precisos y fiables, y que los consumidores no fueron engañados ni perjudicados. Los Acusados también afirman que la mayoría de los miembros de la demanda colectiva ya fueron reembolsados íntegramente por las cantidades pagadas por las pruebas a través del Decreto de Consentimiento General del Fiscal de Arizona o de otra vía, por lo que no es necesaria ni está disponible ninguna otra recuperación para esos miembros de la demanda. Los Demandantes reclaman que algunos miembros de la demanda colectiva aún no han sido reembolsados total o parcialmente por las pruebas y que otros daños, aparte de los reembolsos por las pruebas, se les deben a los miembros de la demanda.

El Tribunal aún no ha decidido si los Acusados hicieron algo incorrecto. Eso no ocurrirá hasta el juicio. El Tribunal nombró a dos bufetes de abogados ―Lieff Cabraser Heimann & Bernstein LLP y Keller Rohrback LLP― como "Abogados de la Demanda Colectiva" para representar a la Demanda Colectiva y las Subcategorías.

Esta demanda no busca reparación por perjuicios ni por lesiones personales, angustia emocional, costos de repetición de pruebas ni costos de atención médica. Si desea solicitar alguna de esas reparaciones, deberá excluirse ("desvincularse") de esta demanda.

Puede encontrar más información sobre las reclamaciones en este caso en la Segunda Reclamación Enmendada operativa y en otros documentos clave del caso, los cuales puede consultar en www.TheranosLawsuit.com.

¿Formo parte de la Demanda Colectiva? El Tribunal certificó una Demanda Colectiva y tres Subdemandas. Usted forma parte de la Demanda Colectiva y/o de las Subdemandas si se ajusta a una o varias de las siguientes definiciones:

Demanda Colectiva : todos los compradores de servicios de prueba de Theranos, incluidos los consumidores que pagaron por cuenta propia o a través de un seguro médico o cualquier otra fuente colateral, entre noviembre de 2013 y junio de 2016.

Subdemanda de Arizona : todos los compradores de servicios de prueba de Theranos en Arizona entre noviembre de 2013 y junio de 2016.

Subdemanda de California : todos los compradores de servicios de prueba de Theranos en California entre septiembre de 2013 y junio de 2016.

Subdemanda Walgreens Edison : todos los compradores de servicios de pruebas de Theranos que estuvieron sujetos a extracciones "diminutas" de sangre (punción dactilar) por parte de un empleado de Walgreens entre noviembre de 2013 y marzo de 2015.

¿Qué opciones tengo? Si usted es miembro de la demanda, tiene la opción de no hacer nada o excluirse.

No hacer nada : si no hace nada, seguirá siendo miembro de la Demanda Colectiva y/o las Subdemandas y, por lo tanto, estará sujeto al resultado de la demanda, independientemente de quién gane.

Si se determina que los Acusados son responsables, podrá obtener dinero o beneficios que pueden provenir de la demanda.

Si se determina que los Acusados no son responsables, usted no recibirá beneficios, renunciará a cualquier derecho a demandar a los Acusados por su cuenta sobre las mismas reclamaciones legales en esta demanda, y estará sujeto al resultado de esta demanda.

Excluirse ("desvincularse") : si solicita ser excluido de esta demanda, y posteriormente se otorga dinero o beneficios, usted no tendrá participación en el dinero ni los beneficios. Si solicita ser excluido de esta demanda, conservará su derecho de contratar a su propio abogado para demandar a los Acusados por su cuenta para las mismas reclamaciones legales en esta demanda.

Si pide ser excluido, no estará sujeto a los resultados de cualquier juicio de la Demanda Colectiva y tampoco tendrá derecho a compensación por perjuicios (dinero o beneficios), si los hubiera, que se otorguen posteriormente. La fecha límite para solicitar la exclusión es el 12 DE SEPTIEMBRE de 2022.

Para obtener información acerca de sus derechos y opciones, y sobre cómo excluirse, visite www.TheranosLawsuit.com.

¿Cuándo es el juicio? El tribunal aún no ha programado el juicio para este caso, pero se espera que se lleve a cabo en 2023 y tendrá lugar en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, 401 W. Washington, Phoenix, AZ 85003. Una vez programado el juicio, la fecha y la ubicación se publicarán en www.TheranosLawsuit.com. No es necesario que asista a ningún juicio. Los Abogados de la Demanda Colectiva presentarán en nombre de los Demandantes, la Demanda Colectiva y sus Subdemandas, y los abogados de los Acusados presentarán en nombre de estos. Si hay un juicio, usted o su abogado tienen la posibilidad de asistir por su propia cuenta.

¿Cómo puedo obtener más información? Para obtener información adicional, revisar documentos clave del caso y registrarse para recibir actualizaciones del caso, visite www.TheranosLawsuit.com. También puede obtener más información llamando al Administrador de forma gratuita al 1-866-615-0978, poniéndose en contacto con el Abogado de la Demanda Colectiva (para conocer su información de contacto, visite www.TheranosLawsuit.com) o escribiendo al Administrador por correo electrónico a [email protected] o por correo postal a: In re Arizona Theranos, Inc., Litigation, c/o JND Legal Administration, P.O. Box 91214, Seattle, WA 98111.

NO CONTACTE AL TRIBUNAL CON RESPECTO A ESTE AVISO.

FUENTE JND Legal Administration

