SI COMPRÓ SUPLEMENTOS DE GLUCOSAMINA JOINT JUICE® EN CIERTOS ESTADOS, PUEDE TENER DERECHO A UN PAGO EN EFECTIVO DE UN ACUERDO DE DEMANDA COLECTIVA

SEATTLE, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se ha llegado a un acuerdo propuesto en demandas colectivas relacionadas con los suplementos de glucosamina Joint Juice®. Los consumidores que compraron Joint Juice en ciertos estados entre 2009 y 2022 pueden ser elegibles para un pago en efectivo.

Las demandas afirman que Premier Nutrition Company, LLC, el fabricante de Joint Juice, anunció falsamente los beneficios del producto. Premier Nutrition niega cualquier irregularidad, y el tribunal no ha decidido quién tiene razón. Ambas partes han acordado el Acuerdo para evitar más litigios.

¿Quién está incluido?

Usted está incluido en el Acuerdo si compró Joint Juice en California, Connecticut, Florida, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan o Pensilvania durante ciertos períodos entre el 1 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2022. Visite www.JointJuiceSettlement.com para obtener detalles específicos sobre la elegibilidad.

¿Qué proporciona el Acuerdo?

Premier Nutrition pagará un total de $ 70,839,813.53 a un fondo de liquidación. Después de deducir los honorarios, costos y gastos administrativos de los abogados aprobados por el Tribunal, el dinero restante se distribuirá a los Miembros de la Clase elegibles. Se estima que los pagos en efectivo son el 150 % o más del precio minorista promedio por unidad comprada.

A los Miembros de la Clase identificados a través de los registros de los minoristas se les pagará automáticamente en función de la cantidad de Unidades Conjuntas de Juice® que se muestran en esos registros.





Los Miembros de la Clase pueden recibir hasta $ 150 sin enviar un comprobante de compra.





sin enviar un comprobante de compra. Con recibos u otra prueba, los Miembros de la Clase pueden ser elegibles para Pagos en Efectivo que excedan los reembolsos completos por cada Unidad de Jugo Conjunto elegible que compraron.

Cómo presentar una reclamación

Para recibir un Pago en Efectivo, envíe un Formulario de Reclamación antes del 15 de mayo de 2026. Puede enviar un formulario de reclamación en línea en www.JointJuiceSettlement.com o solicitar una reclamación en papel llamando al 1-888-921-0720.

Otras opciones

Si no desea formar parte del Acuerdo, debe solicitar la exclusión antes del 6 de abril de 2026. Esta es la única forma de mantener el derecho a demandar a Premier Nutrition por separado. Si se excluye, no puede recibir ningún Pago en efectivo de este Acuerdo. También puede objetar el Acuerdo antes del 6 de abril de 2026, si no se excluye. Las instrucciones completas para la exclusión u objeciones están disponibles en www.JointJuiceSettlement.com.

Audiencia de aprobación final

El Tribunal celebrará una audiencia a las 10:00 a. m. del 5 de mayo de 2026 en el Palacio de Justicia René C. Davidson, Dept. 1, 1225 Fallon Street, Oakland, CA 94612 para decidir si aprueba el Acuerdo en Bland v. Premier Nutrition Corporation, Caso No. RG19002714 (Alameda Super. Ct.). En la audiencia, el Tribunal también considerará una solicitud de honorarios de abogados de hasta el 33 % del Fondo del Acuerdo, reembolso de gastos de aproximadamente $ 825,000 y premios por servicios de $ 10,000 para cada uno de los diez Representantes de la Clase. Usted puede asistir a la audiencia a su propio costo, pero no se requiere asistencia.

