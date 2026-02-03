SI COMPRÓ SUPLEMENTOS DE GLUCOSAMINA JOINT JUICE® EN NUEVA YORK, PUEDE TENER DERECHO A UN PAGO EN EFECTIVO DE UN ACUERDO DE DEMANDA COLECTIVA

SEATTLE, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se ha llegado a un acuerdo propuesto en una demanda colectiva relacionada con los suplementos de glucosamina Joint Juice®. Los consumidores que compraron Joint Juice en Nueva York en cualquier momento desde el 5 de diciembre de 2013 hasta el 28 de diciembre de 2021 pueden ser elegibles para un pago en efectivo.

La demanda afirma que Premier Nutrition Company, LLC f/k/a Premier Nutrition Corporation, el fabricante de Joint Juice, anunció engañosamente los beneficios del producto. Premier Nutrition niega cualquier irregularidad. Un jurado decidió a favor del demandante, pero las apelaciones sobre la sentencia y otras cuestiones presentadas por ambas partes no se resolvieron por completo. Ambas partes han acordado el Acuerdo para evitar más litigios y apelaciones.

¿Quién está incluido?

Usted está incluido en el Acuerdo si compró Joint Juice en Nueva York en cualquier momento desde el 5 de diciembre de 2013 hasta el 28 de diciembre de 2021. Visite www.JointJuiceSettlement.com para obtener detalles específicos de elegibilidad.

¿Qué proporciona el Acuerdo?

Premier Nutrition pagará un total de $ 19,160,186.47 a un fondo de liquidación. Esta cantidad es el total de la sentencia de $ 8.312.450 dictada por el Tribunal, así como los Honorarios y Gastos de Abogados adjudicados por el Tribunal, y la Adjudicación de Servicio de Representante de la Clase, más los intereses posteriores a la sentencia sobre todas estas cantidades. Después de deducir los gastos administrativos aprobados por el Tribunal, los honorarios y gastos de los abogados y las adjudicaciones de los representantes de la clase, el dinero restante se distribuirá a los Miembros de la Clase que presenten Reclamaciones válidas. Todas las apelaciones pendientes serán desestimadas. Los pagos en efectivo se estiman en $ 50 por unidad.

A los Miembros de la Clase identificados a través de los registros de los minoristas se les pagará automáticamente en función de la cantidad de Unidades Conjuntas de Juice® que se muestran en esos registros.

Los Miembros de la Clase pueden recibir hasta $ 300 sin enviar un comprobante de compra.

sin enviar un comprobante de compra. Con recibos de otros comprobantes, pueden ser elegibles para aproximadamente $ 50 por cada unidad de jugo conjunto comprado en Nueva York durante el período de clase.

Cómo presentar una reclamación

Para recibir un Pago en Efectivo, envíe un Formulario de Reclamación antes del 15 de mayo de 2026. Puede presentar un formulario de reclamación en línea en www.JointJuiceSettlement.com o solicitar una reclamación en papel llamando al 1-888-921-0720.

Otras opciones

Si no desea formar parte del Acuerdo, debe solicitar la exclusión antes del 6 de abril de 2026. Esta es la única forma de mantener el derecho a demandar a Premier Nutrition por separado. Si se excluye, no puede recibir ningún Pago en efectivo de este Acuerdo. También puede objetar el Acuerdo antes del 6 de abril de 2026, si no se excluye. Las instrucciones completas de exclusión u objeciones están disponibles en www.JointJuiceSettlement.com.

Audiencia de aprobación final

El Tribunal celebrará una audiencia a la 1:30 p. m. el 30 de abril de 2026 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Sala 3 – 17 th Floor, 450 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA, 94102 para decidir si aprueba el Acuerdo. Puede asistir a la audiencia por su propia cuenta, pero no es necesario que lo haga.

