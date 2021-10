四分之三的员工希望公司长期保持工作灵活性

纽约2021年10月13日 /美通社/ -- 超过七成的员工(76%)表示,他们希望公司在时间安排和/或工作地点方面保持永久的灵活性。但是,根据Catalyst和CNBC委托Harris Poll进行的一项调查,他们对工作灵活性的愿望遇到了一个矛盾的信息 -- 员工报告显示,他们的雇主认为员工在现场工作时更具创新性、更加努力。

在美国对901名受访者的调查中,数据显示弹性工作选择对员工来说至关重要 -- 76%的人表示他们希望公司在时间安排和/或工作地点方面保持永久的灵活性。

调查报告《The Great Work/Life Divide: How Employee Desire for Flexibility and Concern from Companies Is Driving the Future of Work》(巨大的工作/生活分歧:员工对工作灵活性的需求和公司的考虑如何推动工作的未来)表明,如果公司和管理人员对员工担忧以及生活/工作需求没有表现出更多同情或关心和理解,“大辞职” -- 劳动力的大规模自发外流 -- 将会继续下去。

Catalyst总裁兼首席执行官Lorraine Hariton表示:“这次调查对首席执行官们来说是一次警醒。早九晚五的办公室工作模式已成为历史,如果你不能通过提供灵活的远程工作选项和表达同情心来回应员工的需求,你将失去宝贵的人才并中断创新。”

新冠疫情的影响助推了员工寻求方式灵活、可远程开展的工作

一半员工因新冠疫情而打算改变职业。在打算改变职业的人中,41%的人表示他们正在寻求灵活和/或远程工作,其次是39%的人希望获得薪水提升和/或晋升,33%的人有意改换行业。

由于新冠疫情而打算改变职业的员工中,近三分之一(32%)表示他们将在同一行业再找一份工作,而约五分之一(22%)的员工将辞职并开始创业。

但雇主和雇员之间似乎存在脱节;大多数接受调查的员工表示,他们获得的信息是,公司认为员工在现场工作时更具创新性(72%)和更加努力(75%)。

在100%进行远程工作的人中,近五分之二(39%)的人表示,自疫情以来,他们的雇主实施了一些做法或政策,对他们留任岗位的意愿产生了积极影响。

回到学校上课加重了工作场所的压力

但是,职场父母继续面临着额外的压力。美国超过一半的职场父母正考虑离开工作岗位,因为他们认为自己的公司(54%)或经理(51%)在疫情期间不关心他们的担忧。

近三分之二的职场父母(65%)认为,由于担心在疫情中将孩子送回学校,他们的最佳工作能力受到了影响。大多数职场父母表示,他们希望自己孩子的学校能够强制所有人佩戴口罩(78%),并为符合条件的学生、教师和学校工作人员强制接种疫苗(69%)。

数据还表明,雇主提供更多的支持可以使职场父母受益。尽管大约五分之三的职场父母(62%)表示他们的雇主自去年以来改善了他们的儿童保育服务和政策,但类似比例的职场父母(61%)认为他们因处理新冠疫情期间子女的教育需求而在工作中焦头烂额。

有趣的是,虽然人们关于疫情对职业女性的影响有了很多的理解,但调查发现,职场男性比职场女性更有可能表示他们正在考虑放弃工作,因为他们的公司(50%对30%)或管理人员(44%对29%)在疫情期间对他们的担忧漠不关心。

调查方法

这项调查由The Harris Poll代表Catalyst于2021年9月14日至16日在美国进行。在美国2070名受访者中,有903名18岁以上从事全职/兼职工作的成年人(447名男性和449名女性),其中370名是拥有3-17岁儿童的职场父母。结果在必要时根据性别、地区、种族和族裔、家庭收入、教育和家庭规模对年龄进行了加权处理,以使数据与其在人口中的实际比例保持一致。

关于Catalyst

Catalyst是一家全球性非营利组织,得到世界上一些最具影响力的首席执行官和领先公司的支持,帮助建立适合女性的工作场所。 Catalyst成立于1962年,通过杰出的思想领导力、切实可行的解决方案和强大的跨国公司社区来推动变革,以加速和推动女性成为领导者 -- 因为女性的进步代表着所有人的进步。

