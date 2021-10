Tres de cada cuatro empleados desean que su empresa haga que el trabajo sea permanentemente flexible

El trabajo flexible o remoto es una de las principales condiciones para permanecer en sus trabajos, señala la nueva encuesta de Catalyst-CNBC.

NUEVA YORK, 13 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Más de siete de cada diez empleados (76 %) manifiestan que desean que su empresa haga que el trabajo sea permanentemente flexible en cuanto al horario o la ubicación. Pero su deseo de flexibilidad en el trabajo se ve confrontado por el mensaje opuesto: los empleados informan que su empleador considera que son más innovadores y trabajan más in situ, según una encuesta encargada por Catalyst y CNBC a Harris Poll.

En la encuesta realizada a 903 personas en los Estados Unidos, los datos muestran que las opciones de trabajo flexible son cruciales para los empleados: el 76 % de las personas señala que desea que su empresa haga que el trabajo sea permanentemente flexible en cuanto al horario o la ubicación.

El informe, The Great Work/Life Divide: How Employee Desire for Flexibility and Concern from Companies Is Driving the Future of Work (La gran división entre el trabajo y la vida personal: el deseo de flexibilidad de los empleados y la preocupación de las empresas están delineando el futuro del trabajo), muestra que la "gran renuncia" (el éxodo masivo y voluntario de la fuerza laboral) continuará si las empresas y los gerentes no muestran más empatía o cuidado y comprensión por las preocupaciones de los empleados, así como por las necesidades de su vida personal y del trabajo.

"Esta encuesta es una llamada de atención para los directores ejecutivos", señaló Lorraine Hariton, presidenta y directora ejecutiva de Catalyst. "El paradigma del horario de 9 a 5 en la oficina es obsoleto, y si no se responde a las necesidades de los empleados ofreciéndoles opciones de trabajo flexibles y a distancia y mostrándoles empatía, se perderá talento valioso y se frustrará la innovación".

El impacto de la Covid-19 es responsable de que los empleados estén buscando trabajo flexible y a distancia

La mitad de los empleados tiene la intención de cambiar de carrera debido a la pandemia de Covid-19. De los que tienen la intención de realizar un cambio de carrera, el 41 % dijo que está buscando un trabajo flexible o a distancia, seguido por el 39 % que desea un aumento de sueldo o un ascenso y el 33 % interesado en cambiar de sector.

Casi un tercio de los empleados que tienen la intención de hacer un cambio de carrera debido a la pandemia de Covid-19 (32 %) señala que va a buscar otro trabajo en la misma industria, mientras que aproximadamente uno de cada cinco (22 %) tiene planificado abandonar su trabajo actual e iniciar su propio negocio.

Pero parece haber una desconexión entre empleadores y empleados; la mayoría de los trabajadores encuestados indica que su empresa le está comunicando el mensaje de que los empleados son más innovadores (72 %) y trabajan más (75 %) en la oficina o in situ.

Entre los que desempeñan todo su trabajo a distancia, casi dos de cada cinco (39 %) dicen que su empleador ha implementado prácticas o políticas desde la pandemia que han impactado positivamente en su disposición a permanecer en su trabajo.

El estrés en el lugar de trabajo se ve exacerbado por el retorno a la escuela presencial

Pero sigue habiendo más estrés para los padres que trabajan. Más de la mitad de los padres que trabajan en los Estados Unidos están considerando la posibilidad de dejar sus empleos porque sienten que su empresa (54 %) o su superior (51 %) no les dan la debida importancia a sus preocupaciones durante la pandemia.

Y casi dos de cada tres padres que trabajan (65 %) consideran que su capacidad para desempeñar su trabajo de forma óptima se ha visto afectada por la preocupación de volver a mandar a sus hijos a la escuela durante la pandemia. La mayoría de los padres que trabajan manifiesta su deseo de que la escuela de sus hijos disponga el uso obligatorio de mascarillas para todos (78 %) y exija la vacunación para alumnos, docentes y personal escolar elegibles (69 %).

Los datos también indican que los padres que trabajan podrían beneficiarse de un mayor apoyo de su empleador. Mientras que aproximadamente tres de cada cinco padres que trabajan (62 %) dicen que su empleador ha mejorado sus ofertas y políticas de cuidado infantil desde el año pasado, una proporción similar de padres que trabajan (61 %) siente que están exhaustos en el trabajo por manejar las necesidades educativas de sus hijos durante la pandemia de Covid-19.

Curiosamente, aunque se ha escrito mucho sobre el impacto de la pandemia en las mujeres que trabajan, la encuesta descubrió que los hombres que trabajan son mucho más propensos que sus pares femeninos a declarar que están considerando la posibilidad de abandonar su trabajo porque su empresa (50 % vs. 30 %) o su gerente (44 % vs. 29 %) no les han dado la debida importancia a sus preocupaciones durante la pandemia.

