SI Group annonce le renforcement de ses capacités de production de tackifiants en Chine

L'investissement à Nanjing soutient les débouchés commerciaux croissants dans la région

SCHENECTADY, New York, 9 septembre 2020 /PRNewswire/ -- SI Group, un leader mondial dans les technologies innovantes d'additifs de performance, de solutions de processus, d'ingrédients pharmaceutiques actifs et d'intermédiaires chimiques, a annoncé aujourd'hui qu'il prévoit d'augmenter les niveaux de capacité de son usine de Nanjing (Chine). Cette extension augmentera la production de plus de 50 %, hissant le site au rang de pôle régional pour la production et les technologies de tackifiants et de résines de renforcement, les meilleurs de leur catégorie.

L'investissement de SI Group à Nanjing correspond à sa volonté de réinventer son modèle commercial, en tenant compte des nouvelles tendances du secteur pneumatique. « Nous avons pris les mesures adéquates, indispensables pour renforcer nos capacités dans cette zone de croissance régionale clé », a déclaré Robert Kaiser, le Président adjoint en charge des Solutions caoutchouc et adhésifs chez SI Group, ajoutant que : « Cette extension nous permet de différencier nos offres et de nous positionner sur le marché, en fournissant des solutions supérieures à nos clients. »

Cette extension de SI Group à Nanjing répond également aux initiatives d'économie d'énergie et aux efforts de durabilité, conformément à un secteur chimique chinois très réglementé.

SI Group fabrique depuis longtemps des résines tackifiantes, utilisées pour accroître les performances et la durabilité des pneus. Outre des résines tackifiantes, la société dispose également d'un solide portefeuille de résines liantes, durcissantes et de renforcement, fabriquées dans le monde entier. L'entreprise fait actuellement l'objet d'un examen approfondi des permis environnementaux et de sécurité pour l'extension de l'usine à Nanjing, conformément à l'ensemble des réglementations des autorités publiques locales.

À propos de SI Group

SI Group est un leader mondial dans les technologies innovantes d'additifs de performance, de solutions de processus, d'ingrédients pharmaceutiques actifs et d'intermédiaires chimiques. Les solutions de SI Group sont essentielles pour renforcer la qualité et les rendements d'innombrables produits industriels et de consommation dans les secteurs des plastiques, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs pétrolifères, des produits pharmaceutiques et des résines industrielles. Basé à Schenectady (État de New York), SI Group dispose de plus de 30 sites de production sur les cinq continents , dessert des clients dans 90 pays, réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ deux milliards d'USD et compte plus de 3 000 employés à travers le monde. SI Group innove et impulse des changements pour créer de la valeur avec une constante pour la sécurité, la chimie et des résultats exceptionnels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.siigroup.com .

