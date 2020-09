SI Group anuncia expansão de capacidade tackifier na China

SCHENECTADY, Nova York, 9 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- O SI Group, líder global na tecnologia inovadora de aditivos de desempenho, soluções de processo, ingredientes farmacêuticos ativos e intermediários químicos, anunciou hoje planos para expandir níveis de capacidade em sua instalação em Nanjing, na China. A expansão aumentará a produção em mais de 50%, impulsionando o local a se tornar um hub regional para a melhor tackifier da categoria, além de reforçar a tecnologia e produção de resina.

O investimento do SI Group em Nanjing está em sincronia com o desejo de reinventar seu modelo de negócios, tratando das tendências emergentes no setor de pneus. "Temos tomado as medidas apropriadas necessárias para aumentar nossa capacidade nessa área de crescimento regional", declarou Robert Kaiser, vice-presidente de soluções em borracha e adesivos no SI Group, acrescentando: "Essa expansão nos permite diferenciar nossas ofertas e posição no mercado, proporcionando soluções superiores aos nossos clientes".

A expansão do SI Group em Nanjing também trata de iniciativas de conservação de energia e de esforços de sustentabilidade em conformidade dentro de uma indústria química chinesa altamente regulamentada.

O SI Group tem um longo histórico de fabricação de resinas tackifier para aprimorar o desempenho e a durabilidade de pneus. Além das resinas tackifier, a empresa também possui um portfólio robusto de resinas de união, cura e reforço, fabricadas globalmente. A empresa está atualmente passando por uma avaliação de licença de segurança e ambiental para a expansão em Nanjing, em conformidade com todas as regulamentações locais do governo chinês.

Sobre o SI Group

O SI Group é um líder global na tecnologia inovadora de aditivos de desempenho, soluções de processo, ingredientes farmacêuticos ativos e intermediários químicos. As soluções do SI Group são essenciais para aprimorar a qualidade e o desempenho de inúmeros produtos industriais e bens de consumo dentro das indústrias de plástico, borracha e adesivos, combustíveis e lubrificantes, petrolífera, farmacêutica e de resinas industriais. Com sede em Schenectady, Nova York, a pegada global de produção do SI Group inclui mais de 30 instalações em cinco continentes, atendendo clientes em 90 países com aproximadamente US$ 2 bilhões em vendas anuais e mais de 3.000 funcionários em todo o mundo. O SI Group inova e impulsiona a mudança par gerar valor com uma paixão pela segurança, química e resultados extraordinários. Saiba mais em www.siigroup.com.

