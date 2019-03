SI Group anuncia novo presidente e presidente-executivo

"David tem um histórico comprovado na indústria química, com décadas de experiência na liderança de empresas públicas e privadas", disse o fundador e diretor de Administração da SK Capital, Barry Siadat. "Esse é o momento perfeito para um novo líder assumir o comando do SI Group. A forte liderança de David e seu profundo entendimento dos mercados do SI Group, bem como sua experiência na indústria, é exatamente o que é necessário para o próximo capítulo do crescimento da empresa".

"Me sinto honrado e estimulado por poder liderar o SI Group, que tem um tremendo potencial para maior crescimento e lucratividade", declarou David Bradley. "Em parceria com a SK Capital e com a equipe executiva, espero alavancar o portfólio de produtos único da empresa, a base de fabricação global e o talento excepcional para executar nossa estratégia de crescimento".

Bradley ingressa no SI Group após ocupar, mais recentemente, o cargo de presidente e presidente-executivo da Nexeo Solutions, distribuidora internacional, de capital aberto, de produtos químicos, plásticos e serviços ambientais, sediada em Houston, Texas. Anteriormente, ele passou sete anos na Kraton Performance Polymers, onde ele ocupou o cargo de diretor operacional e liderou uma transformação global significativa da empresa. Bradley se formou em engenharia química pela Universidade de Louisville e começou sua carreira na GE Plastics.

O diretor de Administração da SK Capital, Jack Norris, acrescentou: "Gostaríamos de agradecer a David Mezzanotte por sua excepcional liderança como presidente-executivo interino, enquanto finalizávamos nossa busca pelo próximo líder do SI Group. Ele garantiu continuidade e pareceres estratégicos, ao mesmo tempo que manteve a empresa focada em suas prioridades de curto prazo. Esperamos que David Bradley irá manter esse ímpeto com uma transição perfeita".

As biografias das lideranças do SI Group podem ser encontradas em http://www.siigroup.com/leadership.asp.

SOBRE O SI GROUP

O SI Group é o principal desenvolvedor e fabricante mundial de aditivos de desempenho, soluções de processo, produtos farmacêuticos e intermediários químicos, com fortes posições de mercado nas áreas de plástico, campo petrolífero, borracha, combustíveis e lubrificantes, ingredientes farmacêuticos ativos e resinas industriais. As soluções do SI Group são críticas para a qualidade e desempenho de inúmeros bens industriais e de consumo. Com sede em Schenectady, Nova York, o SI Group opera mais de 30 unidades de fabricação em cinco continentes, com aproximadamente $ 2 bilhões em vendas anuais e tem mais de 3.000 empregados no mundo. O SI Group é uma empresa de portfólio da SK Capital Partners. Em 2018, o SI Group recebeu seu terceiro prêmio de prata por responsabilidade social corporativa da EcoVadis e foi classificado entre as melhores 7% de mais de 45.000 empresas de todo o mundo. O SI Group é "The Substance Inside" (A substância interior). Para obter mais informações, visite www.siigroup.com.

Contato com a mídia:

Joseph Grande

telefone: + 1.413.684.2463

joe@jgrandecommunications.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/833283/David_Bradley.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

FONTE SI Group, Inc.

