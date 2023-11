SI Group inspira futuros cientistas em evento com o Sheldon ISD

Os alunos aprenderam a resolver problemas usando a química no centro de inovação global da empresa

THE WOODLANDS, Texas, 30 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- O SI Group, desenvolvedor e fabricante líder global de aditivos de desempenho, soluções de processo, produtos farmacêuticos e agentes químicos intermediários deu as boas-vindas a cerca de 30 alunos matriculados no programa STEM da Sheldon Independent School District em Houston, Texas no centro de inovação global da empresa. O evento foi realizado para proporcionar aos alunos uma experiência em primeira mão do mundo da química e solução de problemas com o uso da exploração científica.

A visita demonstrou o compromisso do SI Group com a promoção da educação STEM e inspirou a próxima geração de cientistas. Os alunos tiveram um dia cheio de sessões interativas e demonstrações práticas que destacaram o impacto da química nas aplicações, como revestimentos de latas mais seguros, dispersão de asfalteno na produção de petróleo bruto e otimização do desempenho de pneus de carros. A visita incluiu uma visita guiada nas instalações de pesquisa de última geração do SI Group, incluindo laboratórios analíticos e de desenvolvimento de aplicativos.

A oportunidade única de interagir com a equipe de cientistas experientes do SI Group possibilitou que os alunos tivessem percepções valiosas sobre as diversas facetas do setor químico. Além disso, os cientistas do SI Group realizaram um debate com os alunos sobre a escolha de uma carreira em STEM e as oportunidades de emprego após entrarem no mercado de trabalho.

"Levar nossa STEM Academy para o SI Group foi uma experiência que abriu os olhos dos alunos. Eles tiveram a chance de interagir com profissionais de STEM e ver o trabalho inovador nos laboratórios que produzem muitos dos itens que usamos no nosso dia a dia", disse Becky Zalesnik, diretora executiva de programas inovadores da Sheldon ISD. "Eventos como esse ajudam os alunos a tomar decisões de carreira que mudam a vida deles. A parceria entre nossa escola e parceiros do setor, como o SI Group, proporciona muito mais do que uma simples aula, pois acabamos construindo juntos a futura força de trabalho".

"Estamos felizes por receber a visita dessas mentes jovens e brilhantes da Sheldon ISD como parte do nosso compromisso contínuo com a educação STEM", disse Narsi Devanathan, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento do SI Group. Ao interagir com eles em um ambiente de mundo real, esperamos conseguir inspirar uma paixão pela ciência e despertar a curiosidade sobre as possibilidades no campo da química".

O SI Group está ansioso para continuar colaborando com escolas e instituições educacionais locais de modo a promover a educação STEM e desenvolver a próxima geração de inovadores.

