SI GROUP LANÇA NOVA MARCA PARA RECICLAGEM DE PLÁSTICOS NA K 2022

Soluções EVERCYCLE™ promovem o avanço da transição do setor de plásticos para uma economia circular

THE WOODLANDS, Texas, 21 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O SI Group, desenvolvedor e fabricante líder mundial de aditivos de alto desempenho, soluções de processos, produtos farmacêuticos e intermediários químicos, lançou hoje sua plataforma de aditivos EVERCYCLE™ para reciclagem de plásticos na exposição K 2022, em Düsseldorf, na Alemanha. Converse com a equipe do SI Group durante K 2022 no corredor 6/estande B08.

A marca de aditivos EVERCYCLE™ do SI Group é uma nova plataforma de produtos que suportam uma economia mais circular com base na conservação de recursos, reciclagem aprimorada e tecnologias inovadoras. Para reciclagem e conversão de PET, os produtos EVERCYCLE™ oferecem estabilidade de processo, controle de cor e níveis reduzidos de acetaldeído. Para reciclagem de poliolefinas, os benefícios incluem estabilização de processo e melhoria de desempenho, permitindo maior conteúdo reciclado. Entre os produtos anunciados hoje estão:

EVERCYCLE™ PET-102D para controle de cor em garrafas PET, bandejas e fibras (esferas)

para controle de cor em garrafas PET, bandejas e fibras (esferas) EVERCYCLE™ PET-103D para controle de cor em garrafas PET, bandejas e fibras (líquido)

para controle de cor em garrafas PET, bandejas e fibras (líquido) EVERCYCLE™ PP-101S para estabilização em embalagens flexíveis HDPE e PP

para estabilização em embalagens flexíveis HDPE e PP EVERCYCLE™ LD-101S para estabilização em embalagens rígidas LDPE

O SI Group tem orgulho de participar dos esforços do setor de plásticos para melhorar as tecnologias de reciclagem. As marcas de consumo estão procurando aumentar a quantidade de conteúdo reciclado e possibilitar vários usos de seus produtos, a fim de promover a sustentabilidade deles. Os produtos EVERCYCLE™ são desenvolvidos para ajudar a resolver ambos os desafios. "Nossas soluções de aditivos formulados promovem o avanço da transição para uma economia mais circular, permitindo que mais plásticos sejam reciclados e voltem para a economia. Isso resultará em um setor mais sustentável e gerará maior benefício social e econômico para todos", disse Irfaan Foster, diretor de desenvolvimento de mercados do SI Group.

A plataforma de aditivos EVERCYCLE™ é o mais recente marco na trajetória de sustentabilidade do SI Group. "Continuamos a investir em inovação, impulsionando nossas capacidades e conhecimentos, para trazer soluções mais sustentáveis, como os aditivos EVERCYCLE™, para o mercado. A sustentabilidade é muito importante para nossos funcionários, clientes e parceiros comerciais, e esses produtos demonstram nossa capacidade de apoiar os clientes na transição para uma economia circular", disse Joey Gullion, diretor comercial do SI Group.

Sobre o SI Group

O SI Group é líder mundial em tecnologias inovadoras de aditivos de alto desempenho, soluções de processos, ingredientes farmacêuticos ativos e intermediários químicos. As soluções do SI Group são essenciais para aprimorar a qualidade e o desempenho de inúmeros bens industriais e de consumo nos setores de plásticos, borracha e adesivos, combustíveis e lubrificantes, campos petrolíferos e indústrias farmacêuticas. A área de produção global do SI Group inclui 20 instalações em três continentes, atendendo clientes em 80 países, com aproximadamente dois mil funcionários em todo o mundo. Em 2021, o SI Group recebeu da EcoVadis um prêmio de ouro por responsabilidade social corporativa e está classificado entre as cinco por cento melhores entre mais de 50 mil empresas mundiais. O SI Group inova e impulsiona mudanças para gerar valor com paixão por segurança, química, sustentabilidade e resultados extraordinários. Saiba mais em www.siigroup.com.

Contato para a imprensa: Joseph Grande

Tel.: + 1.413.684.2463

[email protected]

