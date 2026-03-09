Si reside en California y compró ciertos productos para perros Cosequin® para uso personal entre el 3 de mayo de 2016 y el 6 de mayo de 2022, es posible que cumpla con los requisitos para recibir beneficios de una Conciliación de demanda colectiva

LOS ANGELES, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

Un tribunal autorizó este aviso. No se trata del ofrecimiento de un abogado.

Se ha llegado a una conciliación de $11.5 millones en una demanda colectiva contra Nutramax Laboratories, Inc. y Nutramax Laboratories Veterinary Sciences, Inc. (en conjunto, los "Demandados"). La demanda afirma que los Demandados tergiversaron los beneficios y la eficacia de ciertos suplementos caninos bajo el nombre Cosequin®, tanto en la publicidad como en su empaque. Los Demandados rechazan todas las alegaciones de culpa, acto indebido o responsabilidad presentadas por los Demandantes. El Tribunal no ha determinado que se haya cometido alguna falta indebida.

El propósito de este Aviso es proporcionar información sobre esta Conciliación y explicar sus derechos y opciones.

¿Quién está incluido? El Grupo se define como todas las personas que residen en California y que compraron los siguientes Productos Cosequin® caninos para uso personal: Tabletas masticables Cosequin® DS Maximum Strength; Tabletas masticables Cosequin® DS Maximum Strength Plus MSM; Tabletas masticables Cosequin® Maximum Strength Plus MSM; Tabletas masticables Cosequin® with MSM; Masticables blandos Cosequin® DS Maximum Strength Plus MSM; Masticables blandos Cosequin® Maximum Strength Plus MSM y Masticables blandos Cosequin® with MSM entre el 3 de mayo de 2016 y el 6 de mayo de 2022. "Productos para uso personal" se refiere a los productos comprados para uso doméstico de un animal o mascota, y no para reventa u otro fin comercial.

Qué estipula la conciliación? Si usted es Miembro del Grupo de Demandantes, puede presentar un Formulario de Reclamo en www.CosequinCASettlement.com o por correo postal con matasellos no posterior al 21 de julio de 2026, para ser elegible para un Pago de Conciliación de hasta $25 por unidad de Productos Cosequin® comprados entre el 3 de mayo de 2016 y el 6 de mayo de 2022, hasta un máximo de $150. Cada Hogar está limitado y solo puede presentar un único Formulario de reclamación. A los efectos de la Conciliación, Hogar se define como todas las personas que viven en la misma dirección física.

El fondo de la conciliación de $11.5 millones se utilizará para cumplir con las obligaciones monetarias para con los Miembros del Grupo, pagar todos los pagos de la conciliación a los mismos, las adjudicaciones de servicios y la Asignación de Honorarios y Gastos ordenada por el Tribunal después de la presentación de la Solicitud de Honorarios y Gastos por el Abogado del Grupo. Si el monto total de los Reclamos válidos es superior a lo que queda del Fondo de la Conciliación después de eliminar los Honorarios y costos de abogados y las Adjudicaciones por servicios, entonces el pago de la Conciliación para cada Miembro del Grupo se reducirá de manera prorrateada (un término legal que significa igual).

Encontrará más información disponible en el Acuerdo de Conciliación o en el Aviso en formato largo disponible en el sitio web.

Otras opciones. Si no desea estar obligado legalmente por la Conciliación, debe enviar una solicitud de exclusión con matasellos no posterior al 22 de junio de 2026. Si no se excluye, renunciará al derecho de demandar y eximirá a los Demandados y a las Partes eximidas de los reclamos legales planteados en esta demanda. Si no se excluye, puede oponerse a la Conciliación y/o a la Asignación de honorarios y gastos de abogados y a las adjudicaciones de servicios antes del 22 de junio de 2026. El Aviso en Formulario detallado que consta en el Sitio web de la Conciliación explica cómo hacer para presentar una exclusión u objeción. Si no hace nada, no obtendrá ningún Pago de la Conciliación y estará obligado por la Conciliación y cualquier sentencia y orden. El Tribunal celebrará una Audiencia de Aprobación Definitiva el 13 de agosto de 2026 para considerar si aprueba la Conciliación, los honorarios de los abogados del Grupo de hasta el 33 % del Fondo de la Conciliación y los costos y cualquier objeción. Usted o su abogado pueden asistir y solicitar comparecer en la audiencia si usted objeta, pero no están obligados a hacerlo.

Este aviso es un resumen. Obtenga más información sobre la Conciliación en www.CosequinCASettlement.com o llame al número gratuito 1-888-899-7783.

