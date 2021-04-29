Си Цзиньпин: КПК выполняет обязательства по борьбе с нищетой, никого не оставляя за бортом

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CCTV+

Apr 29, 2021, 10:06 ET

ПЕКИН, 29 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Информационное сообщение канала CCTV+:

В минувший вторник председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайский народ, Коммунистическая партия Китая (КПК) и руководство КПК выполняли и будут выполнять свои обязательства, не оставляя за бортом ни одного человека и ни одной малочисленной группы в борьбе с нищетой, и останутся верными своим обещаниям в связи со вступлением страны на новый путь социалистической модернизации.

Начиная с воскресенья Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета КПК, находится в инспекционной поездке по Гуанси-Чжуанскому автономному району на юге Китая, в рамках которой во вторник утром он посетил Музей антропологии Гуанси в городе Наньнине.

«За последние годы Гуанси добился выдающегося прогресса: более 6,3 миллиона человек вырвались из нищеты. Однажды я сказал: «В борьбе государства с нищетой ни один человек не должен остаться за бортом». Обещания китайского народа, Коммунистической партии Китая (КПК) и руководства КПК обнадеживают. На всем протяжении борьбы государства с нищетой ни один человек и ни одна малочисленная этническая группа не должны оставаться за бортом. В настоящее время население всех 56 этнических групп в Китае избавилось от нищеты. Это наши торжественные обязательства. Мы не можем останавливаться. Далее мы выходим на новый путь к достижению второй вековой цели. Давайте упорно трудиться и отправляться в новый путь», — призвал председатель Си в своем выступлении перед собравшимися вне стен музея.

«Двумя вековыми целями» являются завершение строительства страны зарождающегося процветания к 100-летнему юбилею КПК в 2021 году и превращение Китая в современную социалистическую страну, которая будет процветающей, сильной, демократичной, культурно развитой и гармоничной к 100-летию образования Китайской Народной Республики в 2049 году.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=fjyWaaWaJmo

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=fjyWaaWaJmo

SOURCE CCTV+

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