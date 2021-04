Prezydent Xi przypomniał, że KPCh dotrzymuje swoich zobowiązań - w walce z ubóstwem nikogo nie pozostawia w tyle

Prezydent Xi, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza generalnego Komitetu Centralnego KPCh, rozpoczął w niedzielę wizytację w południowochińskim Regionie Autonomicznym Kuangsi-Czuang, zaś we wtorek rano odwiedził Muzeum Antropologiczne Kuangsi w mieście Nanning.

„W ostatnich latach region Kuangsi odnotował spektakularny postęp - ponad 6,3 mln osób wyszło z ubóstwa. Kiedyś stwierdziłem, że: >>Na polu walki narodu z nędzą nikt nie powinien pozostać w tyle<<. Liczy się to, co mówią obywatele Chin, Komunistyczna Partia Chin (KPCh) i kierownictwo KPCh. Nie będzie nikogo, żadnej mniejszościowej grupy etnicznej, która zostałaby pominięta podczas narodowej walki z biedą. Teraz ludzie ze wszystkich 56 grup etnicznych w Chinach wyzwolili się z życia w niedostatku. Oto nasze uroczyste zobowiązania. Nie wolno nam się zatrzymać. Wkrótce wyruszymy w nową podróż, realizując drugi cel stulecia. Dalej pracujmy ciężko i rozpocznijmy nową drogę" - powiedział prezydent Xi do tłumu zgromadzonego przed muzeum.

Wspomniane „dwa cele stulecia" to doprowadzenie do końca budowy kraju na podstawowym poziomie dobrobytu w wielu aspektach, gdy KPCh będzie obchodzić swoje stulecie w 2021 r., oraz przekształcenie Chin w nowoczesny kraj socjalistyczny, który będzie zamożny, silny, demokratyczny, zaawansowany kulturowo i zharmonizowany do czasu obchodów stulecia Chińskiej Republiki Ludowej w 2049 r.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fjyWaaWaJmo

SOURCE CCTV+