Prezident Si Ťin-pching říká, že KSČ ctí své závazky a nikoho nevynechává během projektu omezování chudoby

Si Ťin-pching (také generální tajemník ústředního výboru KSČ) zahájil inspekční prohlídku v jihočínské autonomní oblasti Kuang-si Čuang již v neděli a v úterý ráno navštívil antropologické muzeum Kuang-si ve městě Nan-ning.

„Kuang-si v posledních letech dosáhlo pozoruhodného pokroku a více než 6,3 milionů lidí se vymanilo z chudoby. Jednou jsem prohlásil toto: „Nikdo by v národním boji proti chudobě neměl zůstat pozadu." To, co říká čínský lid, Komunistická strana Číny (KSČ) a vedení KSČ, je důležité. „V celé bitvě národa proti chudobě by neměl nikdo, ani žádná etnická menšina, zůstat pozadu. Nyní se lidé všech 56 etnických skupin v Číně zbavili chudoby. To jsou naše slavnostní závazky. Nemůžeme zastavit. Dále se vydáme na novou cestu k dosažení druhého stoletého cíle. Pokračujme, tvrdě pracujme a vydejme se na novou cestu," vybízel prezident dav před muzeem.

„Dva stoleté cíle" jsou: dokončit budování země počáteční prosperity ve všech ohledech do doby, než KSČ oslaví sté výročí v roce 2021 a proměnit Čínu v moderní socialistickou zemi, která je prosperující, silná, demokratická, kulturně vyspělá a harmonická do doby, než Čínská lidová republika oslaví sté výročí v roce 2049.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=fjyWaaWaJmo

SOURCE CCTV+