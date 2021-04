El presidente Xi afirma que CPC honora a sus compromisos, sin dejar a nadie detrás en la reducción de la pobreza

Xi, siendo además el secretario general del CPC Central Committee, realizó la declaración durante su visita a un tour de inspección llevado a cabo desde el domingo en la región autónoma de Guangxi Zhuang, en el Sur de China, además de la visita al Museo de Antropología de Guangxi realizada en la mañana del martes en Nanning.

"Guangxi ha conseguido alcanzar un progreso notable en los últimos años, sacando de la pobreza a más de 6,3 millones de personas. Una vez dije esto: 'No debería quedar nadie atrás en el camino de la lucha del país frente a la pobreza'. Esto es lo que cuenta según el pueblo chino, el Partido Comunista de China (PCCh) y el liderazgo del PCCh. "No quedaría nadie o ningún grupo étnico minoritario en la lucha del país frente a la pobreza. Personas de los 56 grupos étnicos en China ya se han librado de la pobreza". Estos son nuestros compromisos solemnes. No podemos detenernos. A continuación, nos embarcaremos en el nuevo camino para conseguir alcanzar la meta del segundo centenario. Vamos, a trabajar duro y comenzar un nuevo camino", explicó el presidente Xi frente a la multitud existente fuera del museo.

Los "dos objetivos del centenario" son: acabar la construcción de un país que presente una prosperidad inicial en todos los aspectos cuando el PCCh celebre su centenario en el año 2021, además de convertir a China en un país socialista moderno próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado y que esté en armonía cuando la República Popular China celebre su centenario en el año 2049.

