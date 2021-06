Si usted compró el analgésico y antipirético para lactantes DG™ Health de Dollar General®, puede tener derecho a una compensación monetaria en un acuerdo de demanda colectiva

SEATTLE, 8 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JND Legal Administration anuncia una propuesta de acuerdo en una demanda colectiva denominada Levy versus Dolgencorp, LLC, M.D. Fla., Nro. de caso 3:20-cv-01037-TJC-MCR (el "Acuerdo"). Esta notificación proporciona un resumen de sus derechos y opciones.

Para una notificación en español, visite Documentos importantes .

¿De qué se trata? El demandante David Levy alega que Dollar General Corporation; Dolgencorp, LLC; y DG Retail, LLC (en su conjunto, los "Demandados" o "Dollar General") utilizaron tácticas de venta y marketing engañosas y confusas para vender el Acetaminofén para lactantes de DG Health. Dollar General niega enérgicamente todas las acusaciones de irregularidades o responsabilidad que figuran en la demanda. Ambas partes han accedido al Acuerdo para evitar el costo de seguir adelante con el litigio.

¿Quiénes son las personas afectadas? Usted es un Miembro del Grupo si compró Acetaminofén para lactantes de DG Health desde el 15 de septiembre de 2016 hasta el 8 de junio de 2021 (el "Período de la Demanda") para uso personal o doméstico en los Estados Unidos.

¿Qué proporciona el Acuerdo? El Acuerdo proporciona tanto medidas cautelares como monetarias.

Desagravio por mandato judicial : Los Demandados han acordado no vender el Acetaminofén para lactantes de DG Health a menos que se declare que el medicamento líquido del producto contiene la misma concentración de Acetaminofén líquido que hay en el Acetaminofén para niños de DG Health o que el etiquetado/envase tenga un lenguaje que sea sustancialmente similar.

Compensación monetaria : Los Demandados también acordaron pagar una cantidad según el Acuerdo de 1,8 millones de dólares para establecer un Fondo de Reclamaciones. El Fondo de Reclamaciones pagará: (1) los gastos de administración del acuerdo, que no excederán de 350.000 dólares; (2) los honorarios y gastos de los abogados en la cantidad aprobada por el Tribunal, pero que no excederá de 600.000 dólares; (3) una indemnización por los servicios del Representante del Grupo en una cantidad de 5.000 dólares aprobada por el Tribunal, si la hubiera; y (4) beneficios monetarios a los Miembros del Grupo que presenten oportunamente una reclamación válida.

¿Qué puedo obtener? Si el Tribunal aprueba el Acuerdo, los Miembros del Grupo tendrán derecho a un reembolso parcial de 1,70 dólares por cada frasco de 1 onza líquida y 2 onzas líquidas de Acetaminofén para lactantes que haya sido adquirido durante el Período de la Demanda Colectiva para el que tengan una prueba de compra válida . Los miembros de la demanda que no tengan una prueba de compra válida tendrán derecho a un reembolso parcial de 1,70 dólares por cada frasco de 1 onza líquida y 2 onzas líquidas de Acetamonifén para infantes por un máximo de hasta 3 unidades (es decir, un total de hasta 5,10 dólares por hogar). Sólo se puede presentar una reclamación por hogar.

Si el importe total a pagar por las reclamaciones admisibles excede el Saldo del Fondo de Reclamaciones, la indemnización de cada Miembro del Grupo se reducirá proporcionalmente de forma prorrateada. Si el Saldo del Fondo de Reclamaciones es mayor que la cantidad total a pagar por las reclamaciones elegibles, entonces el monto a ser adjudicado a cada Miembro del Grupo se incrementará proporcionalmente de forma prorrateada hasta que se agote el Saldo del Fondo de Reclamaciones. Los cheques no reclamados se donarán al National Consumer Law Center.

¿Cómo se presenta una reclamación? Para recibir un pago en efectivo, vaya a www.DGinfantacetaminophensettlement.com para presentar o descargar un formulario de reclamación. También puede escribir a: DG Infant Acetaminophen Settlement, c/o JND Legal Administration, P.O. Box 91394, Seattle, WA 98111-0050 o por correo electrónico a:[email protected]. Todos los Formularios de Reclamación deben presentarse en línea o llevar el sello postal antes del 27 de agosto de 2021.

¿Cuáles son mis otras opciones? Puede no hacer nada, excluirse u objetar al Acuerdo.

No hacer nada : Si no hace nada, no recibirá ningún pago y renunciará a su derecho a demandar o seguir demandando a Dollar General por las reclamaciones de este caso.

Excluirse : Si se excluye o se retira del Grupo, no recibirá ningún pago. Usted mantendrá su derecho a demandar o continuar demandando a Dollar General por las reclamaciones de este caso. Las solicitudes de exclusión deben tener el sello postal de antes del 11 de octubre de 2021.

Objetar : Si no se excluye del Acuerdo, puede oponerse al mismo o informarle al Tribunal lo que no le gusta del Acuerdo. Las objeciones deben llevar el sello postal del 11 de octubre de 2021.

Para obtener información sobre sus derechos y opciones y sobre cómo excluirse u objetar, visite www.DGinfantacetaminophensettlement.com.

¿Qué ocurre a continuación? El Tribunal celebrará una Audiencia de Aprobación Final el 28 de octubre de 2021 a las 14:00 horas del este, en la Sala 10D del Bryan Simpson United States Courthouse, 300 North Hogan Street, Jacksonville, Florida 32202, para considerar si se aprueba el Acuerdo, los honorarios y gastos de los abogados del Grupo, y una indemnización de servicios del Representante del Grupo, si la hubiera. El Tribunal ha designado a Pearson, Simon & Warshaw, LLP, Shamis & Gentile, Edelsberg Law, PA y Dapeer Law, PA como Abogados del Grupo. Los Abogados de la Demanda Colectiva responderán a cualquier pregunta que el Tribunal pueda tener. Usted o su abogado pueden solicitar intervenir en la audiencia a su propio costo, pero no están obligados a hacerlo.

¿Cómo puedo obtener más información? Para obtener más información y ver la notificación completa, visite www.DGinfantacetaminophensettlement.com o póngase en contacto con el Administrador del Acuerdo escribiendo a DG Infant Acetaminophen Settlement, c/o JND Legal Administration, P.O. Box 91394, Seattle, WA 98111-0050 enviando un correo electrónico a [email protected] o llamando al 1-833-722-0894.

NO SE PONGAN EN CONTACTO CON EL TRIBUNAL O LA OFICINA DEL SECRETARIO JUDICIAL

