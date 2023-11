SIBIONICI raggiunge un importante traguardo: l'autorizzazione all'uso della marcatura CE per il suo rivoluzionario Sistema di monitoraggio continuo della glicemia GS1

SHENZHEN, Cina, 2 novembre 2023 /PRNewswire/-- SIBIONICI, il terzo maggior fornitore di dispositivi di monitoraggio continuo della glicemia (CGM) a livello mondiale, è lieta di annunciare di aver ottenuto l'autorizzazione all'uso della marcatura CE per il suo rivoluzionario sistema CGM GS1. Il raggiungimento di questa pietra miliare riveste un'importanza fondamentale per SIBIONICI, in quanto agevolerà la distribuzione e l'utilizzo di questa rivoluzionaria tecnologia in tutto il mercato europeo.

La marcatura CE, nota anche come marchio di "conformité européene" o "conformità europea", è una certificazione attestante la conformità di un prodotto agli standard di salute e sicurezza sanciti dall'Unione europea (UE) che ne convalida la qualità, la sicurezza e l'efficacia.

Fondata nel 2015, SIBIONICI impiega più di 700 dipendenti, di cui il 40% circa è attivamente impegnato in attività di ricerca e sviluppo. Ad oggi, SIBIONICI ha collaborato con 1.600 ospedali ai fini dell'integrazione del Sistema di monitoraggio continuo della glicemia GS1 per il trattamento dei pazienti in regime di ricovero, ove questo sistema viene usato al momento da più di 600.000 persone in tutto il mondo per la gestione del diabete. Con una capacità produttiva di 6.000.000 di unità all'anno e una deviazione mediana assoluta relativa (MARD) costante pari all'8,83% in ogni singolo lotto, SIBIONICI è perfettamente in grado di rispondere alle esigenze di un numero ben più folto di clienti.

Il Sistema di monitoraggio continuo della glicemia GS1 di SIBIONICS è stato progettato specificamente per fornire agli operatori sanitari e ai pazienti le informazioni necessarie ai fini dell'assunzione di decisioni terapeutiche informate e del controllo ottimale della glicemia.

Il sistema CGM GS1 di SIBIONICS offre agli utenti una soluzione per il monitoraggio ininterrotto della glicemia per 14 giorni consecutivi senza necessità di calibrazione, consentendo loro di trasmettere i valori di glicemia ai loro dispositivi di monitoraggio o alle loro applicazioni per dispositivi mobili, nonché di generare profili glicemici ambulatoriali (ambulatory glucose profile, AGP) di livello professionale. Inoltre, allo scopo di aiutare gli utenti a gestire il diabete in maniera più efficace, il Sistema di monitoraggio continuo della glicemia GS1 agevola la condivisione dei dati con amici e familiari, integrandosi perfettamente con la versione più recente della piattaforma di accesso remoto ProView. Ciò consente agli operatori sanitari di monitorare i pazienti da remoto e di intervenire prontamente all'occorrenza.

In qualità di azienda impegnata nello sviluppo di tecnologie medicali innovative sfruttando l'intelligenza artificiale, SIBIONICI si propone di rendere disponibili le proprie competenze avanzate e tecnologie all'avanguardia per la gestione del diabete a un maggior numero di pazienti diabetici su scala globale.

SIBIONICI sta inoltre espandendo vigorosamente la propria presenza in diversi segmenti specializzati del settore della gestione della salute. Il lancio della sua biotecnologia indossabile, il Sistema di monitoraggio continuo dei chetoni (CKM) KS1, è stato accolto con vivo entusiasmo dai consumatori.

A partire da oggi, il Sistema di monitoraggio continuo della glicemia GS1 di SIBIONICS diverrà gradualmente disponibile per la pre-vendita nei Paesi dell'Unione europea, nel Regno Unito e in altri Paesi europei. Quanti siano interessati possono rinvenire ulteriori informazioni sul sito web ufficiale dell'azienda all'indirizzo www.sibionicscgm.com.

