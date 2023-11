SIBIONICS atinge grande marco com o recebimento da marca CE por seu inovador sistema de monitoramento contínuo de glicose GS1

SHENZHEN, China, 1º de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A SIBIONICS, terceira maior marca de sistemas de monitoramento contínuo de glicose (CGM) do mundo, tem o prazer de anunciar que recebeu a marca CE por seu revolucionário sistema GS1 CGM Este marco significativo representa uma conquista importante para a SIBIONICS e facilitará a distribuição e utilização desta tecnologia revolucionária em todo o mercado europeu.

A marca CE, também conhecida como "Conformité Européene" ou Conformidade Europeia, é uma certificação que confirma a conformidade de um produto com as normas de saúde e segurança da União Europeia (UE), servindo como prova da qualidade, segurança e eficácia dos produtos.

Fundada em 2015, a SIBIONICS conta com uma força de trabalho de mais de 700 pessoas, com mais de 40% ativamente engajadas no trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Até o momento, a SIBIONICS colaborou com 1.600 hospitais na integração do GS1 CGM para o tratamento de pacientes, ajudando mais de 600 mil usuários em todo o mundo a controlar o diabetes. Com capacidade de produção anual de seis milhões de unidades e alcançando consistentemente um baixo valor de MARD de 8,83% em cada lote, a SIBIONICS está bem equipada para atender um número maior de clientes.

Em sua essência, o sistema GS1 CGM da SIBIONICS foi desenvolvido para fornecer as informações necessárias, tanto para profissionais de saúde quanto para pacientes, que possibilitem que eles tomem decisões sobre o tratamento com base nessas informações e mantenham o controle ideal da glicose.

O sistema GS1 CGM da SIBIONICS oferece aos usuários 14 dias de monitoramento contínuo da glicose, sem necessidade de calibração, oferecendo a eles a possibilidade de transmitir os dados de glicose para seus dispositivos de monitoramento ou aplicativos móveis e gerar relatórios profissionais do perfil glicêmico ambulatorial (AGP). Para ajudar os usuários a controlar melhor o diabetes, o GS1 CGM também facilita o compartilhamento de dados com amigos e familiares, ao mesmo tempo em que integra continuamente a mais recente plataforma de acesso remoto, ProView. Essa integração permite que os profissionais de saúde façam o monitoramento remotamente e ofereçam intervenções médicas pontuais, conforme a necessidade.

Como uma empresa inovadora de tecnologia médica que combina tecnologia médica com inteligência artificial, a SIBIONICS tem o compromisso de levar sua tecnologia inovadora e revolucionária de controle do diabetes para um número maior de pacientes com diabetes em todo o mundo.

Simultaneamente, a SIBIONICS está expandindo vigorosamente sua presença em vários segmentos especializados na área de gerenciamento da saúde. A empresa lançou com sucesso um dispositivo biovestível para o consumidor, o sistema de monitoramento contínuo dos níveis de cetona, KS1, que foi recebido com entusiasmo pelos consumidores.

A partir de hoje, os produtos GS1 CGM da SIBIONICS serão gradualmente disponibilizados para pré-venda em países da UE, Reino Unido e outros países da Europa. Os interessados podem encontrar mais informações no site oficial, www.sibionicscgm.com.

SIBIONICS

