SIBIONICS lança o inovador SIBIO KS1 CKM para monitoramento do nível de cetonas

SHENZHEN, China, 5 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A SIBIONICS, líder em produtos eletrônicos de consumo biovestíveis, tem o prazer de anunciar o lançamento do SIBIO KS1 Continuous Ketone Monitoring (CKM) System, o mais novo dispositivo biométrico vestível da empresa projetado para medir os níveis de cetona. Com certificação CE para biossensores vestíveis para monitoramento de cuidados de saúde, o KS1 é o primeiro sensor e transmissor completo do mundo que fornece monitoramento em tempo real para praticantes de dieta cetônica. Agora, indivíduos que aderem a uma dieta cetogênica ou praticam atividades físicas poderão monitorar os valores de cetonas ininterruptamente por 14 dias.

O KS1 é um dispositivo biovestível projetado com um sensor de 14 dias que fornece monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os usuários poderão então ler e entender os valores de cetona disponíveis em seus corpos para monitorar melhor sua saúde e ajustar seus estilos de vida e escolhas alimentares de acordo. A informação fornecida pelo KS1 chega a cada cinco minutos por meio de conectividade Bluetooth e o usuário pode ter acesso a ela por meio de um aplicativo.

"O objetivo do desenvolvimento do SIBIO KS1 CKM foi expandir a tecnologia de detecção biométrica anterior que a SIBIONICS já dominava para fornecer maior qualidade e capacidades de monitoramento mais precisas. Como os níveis de cetona no sangue são um dos principais indicadores aos quais os indivíduos com determinados estilos de vida e necessidades alimentares estão prestando mais atenção atualmente, o KS1 foi o próximo passo lógico para o departamento de P&D na SIBIONICS. Com esta inovação, os níveis de cetonas no sangue podem agora ser monitorados de forma mais visual, para que os indivíduos possam evitar a cetose excessiva que pode levar à acidose", disse Alfred Hu, Vice-Presidente Sênior da SIBIONICS.

Projetado para ser fácil de usar por usuários comuns que podem não ter experiência anterior na leitura de biomarcadores e na avaliação de seus dados, o SIBIO KS1 CKM utiliza um sensor hipodérmico minimamente invasivo e indolor ao invés de picadas no dedo. Os conhecimentos sobre saúde e alimentação estão agora democratizados para que os indivíduos possam determinar os seus níveis de cetonas de forma rápida e eficaz. A impermeabilidade IPX8 confere ao KS1 a possibilidade de ser usado ao nadar, tomar banho ou se exercitar sem sofrer nenhum dano ou mau funcionamento.

A SIBIONICS anunciou a disponibilidade de teste gratuito do SIBIO KS1 CKM. Os interessados em experimentar os benefícios do KS1 podem visitar o site:https://www.sibiosensor.com/pages/free-trial?spm=..index.header_1.1 para se inscrever no teste. Além disso, a outra tecnologia principal da empresa, o Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose (CGM), que está prestes a obter a certificação CE, será lançada em breve. Fique ligado para mais atualizações da SIBIONICS.

CONTATO: Sandra Zhang, [email protected]om

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2201646/SIBIO_CKM.jpg

FONTE SIBIONICS

SOURCE SIBIONICS