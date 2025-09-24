Система CGM компании SiBionics отвечает специальным критериям контроля iCGM, выделяя решения для лечения диабета на собрании EASD 2025

ВЕНА, 24 сентября 2025 г. /PRNewswire/ -- На 61-м ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене интегрированное решение SiBionics для лечения диабета CGM + CKM получило широкое признание ведущих исследователей со всего мира. Симпозиум компании на тему «CGM + CKM для улучшения лечения диабета» собрал международных специалистов для обмена последними научными данными об инновационном подходе компании SiBionics, вызвав оживленную дискуссию и широкую поддержку его потенциала для коренного изменения методов лечения диабета.

SiBionics CGM GS3

Для конференции было честью пригласить в качестве сопредседателей профессора Линонга Джи (Linong Ji) из Народной больницы при Пекинском университете и профессора Стефано Дженовезе (Stefano Genovese) из Италии. Также в качестве докладчиков были приглашены профессор Андрей Янеж (Andrej Janež) (Словения), профессор Нина Йендрике (Nina Jendrike) (Германия) и доктор Ифэй Мо (Yifei Mo) (Китай), которые поделились последними результатами научных исследований с участвующими учеными.

В выставочном зале устройства нового поколения SiBionics — система непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) GS3 и устройство непрерывного мониторинга кетонов (CKM) KS3 — стали главными точками притяжения, привлекая значительное внимание посетителей. Гости проявили большой интерес к техническим преимуществам и клинической значимости изделий, участвуя в активном диалоге с командой SiBionics об их преимуществах в реальном лечении диабета.

Важно отметить, что исследование осуществимости подтвердило соответствие и даже превышение стандартов iCGM по ряду ключевых показателей. Признана его высокая точность и клиническая надежность. Система GS3 продемонстрировала исключительные характеристики, в частности в гипогликемическом диапазоне, превосходящие требования iCGM и укрепляющие ее ценность в поддержке принятия клинических решений и самоконтроле пациентов.

Наращивая свое лидерство в области технологий непрерывного мониторинга — и являясь в настоящее время единственной компанией в мире, занимающейся коммерциализацией систем CKM, — компания SiBionics продемонстрировала свои большие возможности в области НИОКР и новаторское видение. В будущем компания продолжит расширять свой портфель систем CXM, подталкивая инновации и предоставляя точные высококачественные решения для улучшения результатов лечения людей с диабетом во всем мире.

О компании SIBIONICS

Основанная в 2015 году, SIBIONICS является ведущей компанией по производству медицинского оборудования со штаб-квартирами в Шэньчжэне и Ирвине. Специализируясь на инновациях в области биологических сенсоров, компания интегрирует технологии непрерывного мониторинга, интеллектуальные алгоритмы и удобное программное обеспечение для расширения возможностей здравоохранения. Насчитывая более 500 сотрудников — 25 % из которых заняты НИОКР, — SIBIONICS стремится развивать персонализированный уход на основе данных.

