SIDUS METAVERSE liderará a adoção em massa da GameFi: a parceria com "Zeus" garante os padrões do e-sports

SYDNEY, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- O famoso pro player ucraniano de Counter-Strike, Danylo 'Zeus'Teslenko se une àSIDUS GATES GameFi dentro do metaverso de criptomoedas. Ele assinou um contrato de 10 anos para o lançamento de coleções exclusivas de NFTs. Para comemorar este evento extraordinário, a equipe lançou um sorteio de $100.000!

"Estudei muitas áreas, incluindo tecnologias de criptografia e NFT", disse ele. "Conheci o fundador da SIDUS METAVERSE e fui inspirado pelo que eles estão fazendo, então decidi me juntar à equipe. Planejo usar minha vasta experiência em e-sports para ajudar a popularizar novos produtos, adequá-los aos padrões de esportes cibernéticos e atrair um público global.

Planejamos lançar uma coleção limitada de NFTs. Ela será representada por uma nova raça: ciborgues com skins únicas e valor para todos os usuários da SIDUS. Os titulares podem receber um recurso único buscado por todos os usuários da SIDUS METAVERSE."

Uma editora de jogos para uma nova era

A SIDUS GATES é uma editora exclusiva de jogos que incorpora estúdios e seus projetos ao SIDUS METAVERSE. Todos os futuros jogos irão aderir a uma história unificada e utilizarão tokens nativos. Com vários jogos planejados para o lançamento, Zeus e outros jogadores podem aplicar sua experiência e habilidades para criar produtos que possam competir com gigantes.

"Já estamos negociando com vários atletas importantes do e-sports eplanejamos envolvê-los no desenvolvimento de novos produtos. Não posso dizer nomes, mas eles são muito impressionantes."

Cofundador e CEO da SIDUS GATES, Roman Povolotski, também comentou sobre a mais recente adição à equipe. "Temos o prazer de anunciar nossa parceria e faremos o nosso melhor com lançamentos de alto nível e produtos de jogos", disse ele. "Para comemorar este evento, decidimos fazer um sorteio especial no valor de $90,000! 300 kits de NFTs estão em jogo! "

Qualquer pessoa pode participar preenchendo este formulário e compartilhar de um enorme grupo de prêmios, com uma recompensa garantida de $100 em itens no jogo: https://forms.gle/gj6iBe2HQkK6YyBK8

A jornada até os jogos no metaverso

Agora é oficial - Danylo ' Zeus ' Teslenko se une ao metaverso como embaixador e porta-voz para mudanças significativas e adoção em massa de NFTs. Vamos observar o progresso dele de perto!

