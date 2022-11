SIDUS METAVERSE va diriger l'adoption massive de GameFi : son partenariat avec « Zeus » garantit les normes de l'esport

SYDNEY, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le célèbre joueur professionnel ukrainien de Counter-Strike, Danylo « Zeus » Teslenko, rejoint l'éditeur de GameFi SIDUS GATES au sein du métavers de la cryptomonnaie. Il a signé un contrat de 10 ans prévoyant la publication de collections exclusives de NFT. Pour célébrer cet événement extraordinaire, l'équipe a organisé un tirage au sort de 100 000 $!

$100,000 giveaway to celebrate Zeus's arrival in the SIDUS METAVERSE



« J'ai étudié de nombreux domaines, notamment les technologies des cryptomonnaies et les NFT, a-t-il déclaré. J'ai rencontré le fondateur de SIDUS METAVERSE et j'ai été inspiré par le travail de cette équipe, alors j'ai décidé de la rejoindre. Je prévois de faire appel à ma vaste expérience dans l'esport pour aider à populariser les nouveaux produits, les adapter aux normes des cybersports et attirer un public mondial.

Nous prévoyons de lancer une collection NFT en édition limitée. Elle sera représentée par une nouvelle race : des cyborgs avec des skins uniques et une valeur pour tous les utilisateurs de SIDUS. Leurs détenteurs pourront recevoir une ressource unique sollicitée par tous les utilisateurs de SIDUS METAVERSE. »

L'éditeur de jeux de la nouvelle ère

SIDUS GATES est un éditeur de jeux exclusif qui intègre les studios de jeux et leurs projets à SIDUS METAVERSE. Tous ses futurs jeux feront partie d'un même univers et fonctionneront avec des jetons natifs. Plusieurs jeux sont prévus pour le lancement. Zeus et d'autres joueurs pourront mettre à profit leur expérience et leurs compétences pour créer des produits capables de rivaliser avec les plus grands.

« Nous sommes déjà en négociation serrée avec plusieurs vedettes de l'esport et nous prévoyons de les impliquer dans le développement de nouveaux produits. Je ne peux pas vous donner de noms, mais ils sont assez impressionnants. »

Roman Povolotski, cofondateur et PDG de SIDUS GATES, a également commenté ce dernier ajout à l'équipe. « Nous sommes heureux d'annoncer ce partenariat et nous ferons de notre mieux en proposant des sorties et des produits de jeu très médiatisés, a-t-il ajouté. Pour célébrer cet événement, nous avons décidé de proposer un tirage au sort spécial d'une valeur de 90 000 dollars ! 300 kits NFT sont en jeu ! »

Tout le monde peut participer en remplissant ce formulaire et partager une énorme cagnotte assortie d'une récompense garantie de 100 dollars de gadgets en jeu : https://forms.gle/gj6iBe2HQkK6YyBK8

En route vers les jeux du métavers

C'est désormais officiel : Danylo « Zeus » Teslenko rejoint le métavers en tant qu'ambassadeur et porte-parole des évolutions importantes et de l'adoption massive des NFT. Suivons de près ses progrès !

