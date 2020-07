Sieci klasy premium drogą do zróżnicowanej konkurencyjności dla operatorów

Dynamiczna cyfryzacja branży ICT, upowszechnienie sieci 5G, rozwój internetowego szkolnictwa podczas bieżącej pandemii i chmura publiczna spowodowały większe obciążenie infrastruktury sieciowej. Gary Lu, prezes działu marketingu sieci i sprzedaży rozwiązań Huawei, powiedział: „Cyfryzacja przemysłu nabierze tempa w ciągu najbliższych pięciu lat, a poszczególni użytkownicy, gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa będą coraz bardziej wymagające jeśli chodzi o świadczone im usługi. Uważamy, że lepszym rozwiązaniem dla operatorów będzie zamiana usług typu best effort (bez gwarancji dostarczenia) na usługi zróżnicowane, z gwarantowanym poziomem świadczenia usług. W ten sposób mogą zmonetyzować wartości sieci i wyróżnić się na tle konkurencji".

Matt Eastwood, starszy wiceprezes IDC, wygłosił wykład na temat „Cyfrowej transformacji i jej efektu skali oraz automatyzacji". Stwierdził, że operatorzy powinni planować i budować przyszłe sieci docelowe w oparciu o model key architecture index (KAI), aby przygotować się do cyfrowej transformacji przemysłu.

Przyjęcie F5G, światłowody to złota przyszłość

Richard Jin, prezes linii produktów transmisyjnych i sieci dostępowych Huawei: „Światłowody to złoto. Światłowody to przyszłość. Światłowody powinny prowadzić wszędzie. Łączność optyczna to podstawa optymalnej jakości usług. Rozwiązanie AirPON firmy Huawei pomaga operatorom sieci mobilnych w budowie sieci FTTH, aby zapewnić wszechobecne łącza optyczne. Jednostki eAI ONT i OLT z inteligencją rozproszoną zwiększają zyski operatorów i obniżają wskaźnik rezygnacji, poprzez zapewnienie optymalnego doświadczenia w usługach domowych. Rozwiązanie linii prywatnej premium ONT poprawia jakość łączności dla wielu firm korzystających z usług sieciowych i chmurowych klasy premium i pomaga operatorom lepiej dostosować się do rynku przedsiębiorstw".

Lv Pin, wiceprezes China Telecom Anhui, zaprezentował przykłady zastosowania technologii premium Wi-Fi i e-guarding dla inteligentnych domów. Z kolei Cai Weiwen, członek zarządu i wiceprezes China Mobile Guangdong, pokazał innowacje oparte w całości na technologii optycznej i komercyjne zastosowania technologii Cloud VR, telewizji światłowodowej (OTV), sieci prywatnych premium OTN i usług 5G dla szybkich pociągów. Wspomniane technologie łączą się w jedno, tworząc lepszą platformę komunikacyjną dla Regionu Wielkiej Zatoki Guangdong-Hongkong-Makao.

Inteligentna sieć IP dla wszystkich usług z gwarantowanym poziomem świadczonych usług

Sieci IP są sercem technologii 5G i ery technologii chmurowych i muszą obsługiwać transmisję, która obejmuje wszystkie usługi. Kevin Hu, prezes linii produktów do transmisji danych: „W erze 5G i chmury, sieć IP musi cechować się wysoką przepustowością i dostępnością, wykraczając poza tradycyjną sieć konsumencką bez gwarancji dostarczenia i stać się produkcyjną siecią przesyłową z gwarantowanym poziomem świadczonych usług. W związku z tym, Huawei wprowadza na rynek serię routerów NetEngine 8000 zaprojektowanych dla sieci IP z ultrawysoką przepustowością, inteligentną łącznością i technologią O&M. Pozwolą one spełnić wymogi w zakresie usług 5G w procesie przenoszenia danych przedsiębiorstw do chmury, sprzyjając rozwojowi biznesowemu operatorów".

Luo Rui, wiceprezes China Telecom Ningxia, mówił o zastosowaniu inteligentnego rozwiązania linii prywatnej IP firmy Huawei POCZĄTKOWO w sieciach prywatnych dla użytkowników rządowych, z sektora opieki zdrowotnej i edukacji, wprowadzając płynne połączenie pomiędzy wysokiej jakości sieciami i chmurami. Faruk Ekici, dyrektor Działu Planowania Sieci Transportowych Turkcell, opisywał budowę konwergentnej i programowalnej sieci transportowej IP gotowej na 5G i spekulował na temat dalszego przywództwa w dziedzinie technologii IP nowej generacji.

iMaster NCE przyspiesza autonomię sieci FBB dla sprawnego biznesu

Zmierzamy w kierunku w pełni połączonego, inteligentnego świata. Automatyzacja i inteligencja sieci są niezbędne, aby zapewnić najwyższej jakości wrażenia i transmisję obejmującą wszystkie usługi. David Lu, prezes Działu Rozwoju Ogólnego Huawei zauważył, że: „Sieci autonomiczne spotykają się z dużym uznaniem agencji normatywnych i stanowią cel transformacji operatorów. Huawei iMaster NCE, inteligentny system zarządzania i kontroli zorientowany na szerokopasmowy Internet, skupia się na scenariuszach 5G i F5G, by stopniowo wdrażać automatyczne, samonaprawiające się i samooptymalizujące się sieci autonomiczne. iMaster NCE gwarantuje optymalną gwarancję jakości usług przed, w trakcie i po sprzedaży. Ponadto, wykorzystuje technologie sztucznej inteligencji (AI) i dużych zbiorów danych (big data), co przekłada się na wyższą wydajność w zakresie O&M i lepszą jakość działania sieci".

Sieci klasy premium otwierają przed operatorami szereg zupełnie nowych możliwości. Pracujmy razem, aby wykorzystać te możliwości i stworzyć lepszy, cyfrowy świat, który daje wartość wszystkim.

