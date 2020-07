Prémiové diferencované sítě umožňují provozovatelům nabízet různorodé služby, které zvyšují konkurenceschopnost

Rychlá digitalizace sektoru informačních a komunikačních technologií (ICT), nasazování 5G sítí ve stále vyšším měřítku, růst online vzdělávání během nedávné globální zdravotní epidemie a veřejný cloud, zvyšují nároky na síťovou infrastrukturu. Gary Lu, prezident divize síťového marketingu a prodejního oddělení, řekl: „V následujících pěti letech dojde k urychlení průmyslové digitalizace a jednotlivci, domácnosti i firmy budou mít stále větší nároky na služby, které vyžadují. Myslíme si, že je lepší nahradit dnešní služby službami diferencovatelnými, založenými na garantovaných konkrétních podmínkách, sjednaných v konkrétních smlouvách s uživateli (SLA). Tímto způsobem mohou provozovatelé své sítě lépe monetizovat a odlišit se od konkurence."

Matt Eastwood, viceprezident organizace IDC ve své přednášce s názvem "Digitální transformace a její důsledky pro škálovatelnost a automatizaci (Digital Transformation and Its Impact of Scale and Automation)" uvedl, že provozovatelé by si měli připravit plány budoucí architektury svých sítí s využíváním modelu klíčového indexu (KAI – Key Architecture Index), aby byli co nejlépe připraveni na digitální transformaci.

Při zavádění sítí F5G je vláknová optika zlatou budoucností

Richard Jin, prezident firmy Huawei pro produktovou řadu přenosových a přístupových síťových prvků, řekl: „Vláknová optika je zlato. Vláknová optika je budoucnost. Vláknová optika je všude. Připojení přes vláknovou optiku nabízí optimální výkon. Řešení AirPON firmy Huawei pomáhá mobilním operátorům hospodárně stavět sítě FTTH na optické platformě. Řešení eAI ONTs a OLTs jsou založena na distribuované umělé inteligenci a zvyšují tak tržby provozovatelů sítí a naopak snižují hladinu šumu, čímž zajišťují optimální kvalitu koncových služeb (E2E) pro domácnosti. Privátní linky OTN zvyšují kvalitu připojení v mnoha firmách díky prémiovým sítím a cloudovým službám a pomáhají provozovatelům těchto sítí lépe uspokojovat firemní trh."

Lv Pchin, viceprezident firmy China Telecom pro An-chuej, se podělil o některé případové studie, jak je možné prémiové Wi-Fi sítě a bezpečnostní služby e-guarding využít v chytrých domácnostech. Mezitím se Cchaj Wei-wen, předsedkyně představenstva a viceprezidentka firmy China Mobile pro Kuang-tung, podělila o inovace a komerční využití řešení v oblasti cloudové virtuální reality (Cloud VR), optické televize (OTV), prémiových privátních sítí OTN a 5G služeb ve vysokorychlostních vlacích. Tyto technologie pomáhají vybudovat kvalitnější a lepší komunikační platformu pro jihočínskou oblast Greater Bay Area (Kuang-tung - Hongkong – Macao).

Inteligentní IP sítě s garantovanou smluvně ošetřenou kvalitou služeb (SLA)

IP sítě jsou srdcem 5G technologie a cloudu a musí být schopny zajistit špičkovou kvalitu služeb. Kevin Hu, prezident firmy Huawei pro produkty datové komunikace, řekl: „V době 5G sítí a cloudu musí IP sítě být schopny nabídnout takovou šířku pásma a dostupnost, aby byly schopny zákazníkům se smluvně ošetřenou kvalitou služeb (SLA) nabídnout kvalitu, kterou vyžadují. Proto společnost Huawei představuje řadu routerů NetEngine 8000 pro IP sítě, které nabízí velkou šířku pásma, chytrou konektivitu a snadný provoz a údržbu (O&M). Tyto produkty tak splní i nároky 5G sítí v době přechodu firem na cloudové řešení a pomohou tak provozovatelům sítí zajistit další růst svého podnikání."

Luo Rui, viceprezident firmy China Telecom pro oblast Ning-sia, hovořil o využívání chytrých IP privátních linek firmy Huawei při výstavbě PRVNÍCH privátních sítí pro státní orgány, zdravotnictví, vzdělávání a zajišťování bezproblémového vysoce kvalitního spojení mezi sítěmi a cloudem. Faruk Ekici, ředitel divize síťového plánování firmy Turkcell, hovořil o výstavbě programovatelných a konvertibilních IP sítích, které jsou připraveny na přechod na 5G a podrobněji referoval o IP technologiích nové generace.

iMaster NCE urychluje zavádění autonomních sítí FBB

Směřujeme k plně propojenému chytrému světu. Síťová automatizace a inteligence jsou nezbytné pro špičkovou kvalitu služeb. David Lu, prezident vývojového oddělení firmy Huawei, řekl: „Autonomní sítě jsou technologií, kterou uznávají renomované normalizační agentury, a jejich budování by mělo být cílem všech provozovatelů. Huawei iMaster NCE, je chytrý FBB systém pro správu a řízení sítí, který se zaměřuje na 5G a F5G sítě a umožňuje postupné zavádění automatizovaných autonomních sítí, které se sami optimalizují a dokážou se sami opravit. iMaster NCE zajišťuje optimální kvalitu smluvně garantovaných služeb (SLA). Navíc využívá umělou inteligenci a technologie založené na velkých datech (big data), které umožňují instalaci proaktivních služeb pro provoz a údržbu, což vede k hospodárnějšímu provozu sítí, ke zvýšení celkové provozní spolehlivosti a k usnadnění údržby."

Prémiové sítě otevírají zcela nové příležitosti pro provozovatele. Pojďme společně těchto příležitostí využít a vytvořit lepší digitální svět, který nám všem nabídne lepší hodnoty.

