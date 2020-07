Redes premium estructuran competitividad diferenciada para operadores de telecomunicaciones

La acelerada digitalización de la industria ITC, junto con el despliegue más amplio de la 5G, el crecimiento de la educación en línea durante la reciente crisis de salud global, así como la nube pública, están ejerciendo más presión sobre la infraestructura de red. Gary Lu, presidente del Departamento de Marketing de Redes y Venta de Soluciones de Huawei, comentó: "La digitalización industrial será cada vez más rápida en los próximos cinco años, por lo que individuos, hogares y empresas también serán más exigentes con los servicios que reciben. Creemos que es mejor para los operadores sustituir los servicios mínimos por servicios diferenciados que tengan un acuerdo de nivel de servicio (SLA) garantizado. Así es como ellos pueden monetizar los valores de la red y distinguirse entre los competidores".

Matt Eastwood, vicepresidente senior de IDC, pronunció el discurso "Digital Transformation and Its Impact of Scale and Automation" (Transformación digital y su impacto en escala y automatización). Declaró que los operadores deben planificar y construir redes con objetivos de futuro basados en el modelo de índice de arquitectura clave (KAI) a fin de prepararse para la transformación digital de la industria.

La adopción de F5G y de la fibra asegura un futuro dorado

Richard Jin, presidente de la Línea de Productos de Redes de Acceso y Transmisión de Huawei, manifestó: "La fibra es oro. La fibra es el futuro. Fibra hacia todas partes. La conectividad óptica sustenta una experiencia de servicio óptima. La solución AirPON de Huawei ayuda a los operadores móviles a construir redes de fibra óptica al hogar (FTTH) con eficiencia para desplegar conexiones ópticas ubicuas. Los terminales de red óptica con inteligencia artificial incorporada (eAI ONT) y los terminales de línea óptica (OLT) con inteligencia distribuida aumentan los ingresos de los operadores y reducen la tasa de renovación asegurando una óptima experiencia punta a punta (E2E) de los servicios para el hogar. La solución de línea privada premium con red de transporte óptico (OTN) mejora la calidad de la conectividad para muchas empresas con servicios de nube y de redes premium, y ayuda a los operadores a abordar mejor el mercado empresarial".

Lv Pin, vicepresidente de China Telecom Anhui, compartió algunos casos de uso de wifi y vigilancia electrónica para hogares inteligentes. Por su parte, Cai Weiwen, presidente del consejo y vicepresidente de China Mobile Guangdong, compartió innovaciones completamente ópticas y casos de uso comercial de realidad virtual (VR) en la nube, televisión óptica (OTV), redes de transporte óptico (OTN) privadas premium, y servicios 5G para trenes de alta velocidad. Estas tecnologías se combinan para construir una mejor plataforma de comunicaciones para el Área de la Gran Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao.

Red IP inteligente de todo servicio con acuerdos de nivel de servicio (SLA) garantizados

Las redes IP son el corazón de la 5G y de la era de la nube, y tienen que sustentar transmisión de todo servicio y alta calidad. Kevin Hu, presidente de la Línea de Productos para Comunicación de Datos de Huawei, señaló: "En la era de la 5G y la nube, la red IP tiene que lograr un ancho de banda alto y disponibilidad, ir más allá de la red de transporte para consumidor mínima a fin de convertirse en una red de transporte de producción con acuerdos de nivel de servicio (SLA) garantizados. Por eso, Huawei está lanzando los enrutadores de la serie NetEngine 8000 diseñados para una red IP que presenta banda ultraancha, conectividad inteligente y Operación+Mantenimiento (O&M). Esto satisfará los requerimientos del servicio 5G durante la nubetización de la empresa, por lo que impulsará el crecimiento del negocio para los operadores".

Luo Rui, vicepresidente de China Telecom Ningxia, habló sobre la aplicación de la solución de línea privada IP inteligente de Huawei en las redes privadas FIRST para usuarios de gobierno, atención de salud y educación, mediante la implementación de una conexión transparente entre redes de alta calidad y nubes. Faruk Ekici, jefe de Planificación de Redes de Transporte de Turkcell, se refirió a la construcción de una red de transporte IP lista para 5G programable y convergente, y analizó otros liderazgos en tecnologías IP de próxima generación.

iMaster NCE está acelerando la autonomía de redes con arquitectura vértebra de fibra (FBB) para agilizar la actividad comercial

Nos dirigimos a un mundo inteligente y completamente conectado. La inteligencia y la automatización de las redes son indispensables para una experiencia premium y la transmisión de todo servicio. David Lu, presidente del Departamento de Desarrollo General de Huawei, observó: "Las redes autónomas son altamente reconocidas por las agencias de estándares y el objetivo de la transformación de los operadores. Huawei iMaster NCE, un sistema de control y administración inteligente orientado a arquitectura vértebra de fibra (FBB), se enfoca en escenarios de valor 5G y F5G e implementa gradualmente redes autónomas automáticas, autorreparadas y autooptimizadas. iMaster NCE garantiza un acuerdo de nivel de servicio (SLA) óptimo antes, durante y después de la venta. Además, utiliza la inteligencia artificial (IA) y tecnologías de big data para implementar Organización+Mantenimiento (O+M) proactivo, lo que se traduce en una eficiencia superior en O+M, así como en mejor calidad de operación de la red".

Las redes premium presentan nuevas oportunidades para los operadores. Trabajemos juntos para aprovechar estas oportunidades y crear un mundo digital mejor que entregue valor para todos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1221872/Huawei.jpg

FUENTE Huawei

SOURCE Huawei