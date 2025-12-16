SIGEP 2026 : 1 300 MARQUES, DE NOUVEAUX PAYS ET LE LANCEMENT DE TROIS CENTRES D'INNOVATION POUR LES SERVICES ALIMENTAIRES

Du 16th au 20th janvier, SIGEP World sera de retour au Rimini Expo Centre avec une augmentation de +28% du nombre d'exposants internationaux en provenance de 45 pays.

RIMINI, Italie, 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- SIGEP World - The World Expo for Foodservice Excellence, le salon international du gelato, de la pâtisserie, du chocolat, de la boulangerie, de la pizza et du café, organisé par Italian Exhibition Group (IEG), sera de retour au Rimini Expo Centre du vendredi 16th au mardi 20th janvier.

The SIGEP WORLD Exhibition Hall at Rimini Expo Centre

Un événement qui présente des produits et des technologies et rassemble l'excellence manufacturière, l'innovation et les marchés internationaux : SIGEP World sera de retour avec une zone d'exposition plus grande que jamais, comprenant 1 300 marques exposantes apportant le meilleur de Made in Italy à Rimini, des chaînes d'approvisionnement traditionnelles aux technologies les plus avancées.

Outre une participation italienne solide et exceptionnelle, représentée par des entreprises de premier plan dans la chaîne d'approvisionnement des services alimentaires, la composante internationale sera également beaucoup plus importante, en hausse de 28% avec 45 pays prêts à exploiter le marché mondial des services alimentaires et de la restauration hors foyer.

Dans ce paysage en constante expansion, un groupe de pays se distingue par sa force industrielle et sa capacité d'innovation, qui - aux côtés de l'Italie - est le moteur des principales chaînes d'approvisionnement du secteur. L'Allemagne, l'Espagne, la France, la Chine, la Turquie, la Belgique, la Pologne, les États-Unis, la Grèce et le Danemark participeront au salon avec des technologies, des ingrédients, des produits et un savoir-faire capables d'influencer les tendances et les stratégies sur le marché mondial.

Les nouvelles inscriptions pour l'édition 2026 rejoindront ce scénario: Canada, Arabie Saoudite, Algérie, Équateur, Estonie, Serbie, Singapour, Népal et République tchèque. Le salon présentera également le National Hall, les collectifs officiels des pays qui ont choisi SIGEP World comme vitrine stratégique pour leurs meilleurs produits : L'Arabie Saoudite, la Chine, l'Ukraine et le Brésil seront présents cette année. L'image internationale sera complétée par India, Guest Country 2026.

CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT ET TROIS NOUVEAUX HUBS

À SIGEP World, les chaînes d'approvisionnement interagissent les unes avec les autres et illustrent l'évolution rapide du secteur de la restauration : Les technologies de la restauration seront présentées dans le Kitchen Equipment Hub, une vitrine pour les solutions qui changeront la façon dont les aliments sont produits, servis et gérés ; le Frozen Product Hub mettra l'accent sur la croissance des aliments surgelés de qualité, devenant un allié stratégique pour les formats et les chaînes, tandis que digital services trouvera sa place dans le nouveau Digital District, où les logiciels, les paiements intelligents et la robotique redéfiniront le travail à la fois dans la salle à manger et dans la cuisine.

