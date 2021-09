Signature d'un accord-cadre entre CATL et BASF pour accélérer la réalisation des objectifs globaux de neutralité carbone

La coopération porte sur les matériaux actifs de cathodes et le recyclage des batteries

Le partenariat soutient l'engagement des deux entreprises en faveur de la neutralité carbone mondiale et la stratégie de localisation de CATL en Europe

NINGDE, Chine, 17 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) et BASF SE (BASF) ont annoncé un partenariat stratégique relatif aux solutions de matériaux pour batteries, y compris les matériaux actifs de cathode (CAM) et le recyclage des batteries. Cette collaboration vise à développer une chaîne de valeur durable pour les batteries, en faveur de la localisation de CATL en Europe, et contribue à atteindre les objectifs globaux de neutralité carbone des deux entreprises.

CATL est un leader mondial de l'innovation en matière de technologies des nouvelles énergies. La société s'engage à fournir des solutions et des services de premier ordre pour les applications des nouvelles énergies dans le monde entier. CATL a lancé son projet de construction de sa première usine européenne en Allemagne afin de localiser la production de batteries lithium-ion. Elle accélère ainsi le développement d'une chaîne d'approvisionnement locale pour les clients et les consommateurs européens.

En tant que premier fournisseur de produits chimiques à l'industrie automobile, BASF s'est forgé une position solide sur le marché des matériaux actifs de cathode (CAM), notamment grâce à une présence mondiale en matière de fabrication et de R&D, et à un large portefeuille de CAM à teneur moyenne ou élevée en nickel, riches en manganèse et sans cobalt. En Europe, BASF introduit la production de CAM avec une empreinte carbone à la pointe de l'industrie grâce à sa technologie de procédé avancée, une chaîne d'approvisionnement locale sécurisée en matières premières, un mix énergétique favorable à la production, ainsi qu'une logistique courte et efficace tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Grâce à ce partenariat avec BASF, CATL entend améliorer ses capacités de prestation de services en Europe en développant un réseau localisé de recyclage de batteries et une chaîne d'approvisionnement en matières premières sécurisée dans la région.

Le partenariat stratégique conclu avec CATL permet à BASF de collaborer étroitement avec un leader mondial de la production de batteries dans les domaines des CAM et du recyclage des batteries. Cette coopération permettra à BASF de développer son expertise et de renforcer sa position sur le marché mondial.

« Le partenariat avec BASF est une autre étape importante de notre démarche de localisation en Europe », a déclaré Zhou Jia, président de CATL. « Grâce à la technologie innovante de CATL en matière de batteries et à l'expertise approfondie de BASF en matière de matériaux, nous allons encore renforcer notre capacité à soutenir nos clients du monde entier et à accélérer la démarche mondiale vers la neutralité carbone. »

« La transformation vers l'électromobilité nécessite des partenariats solides tout au long de la chaîne de valeur », a déclaré le Dr Markus Kamieth, membre du conseil d'administration de BASF. « La conjugaison de la solide position de BASF en tant que fournisseur de premier plan de matériaux actifs de cathode avec l'expertise de CATL en matière de batteries lithium-ion accélérera l'innovation et la formation d'une chaîne de valeur durable pour les batteries dans le monde entier. »

À propos de CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) est un leader mondial de l'innovation en matière de technologies des nouvelles énergies, qui s'engage à fournir des solutions et des services de premier ordre pour les applications des nouvelles énergies dans le monde entier. En juin 2018, la société est entrée en bourse à la Shenzhen Stock Exchange sous le code boursier 300750. Selon SNE Research, en 2020, le volume de consommation de batteries VE de CATL s'est classé numéro 1 dans le monde pendant quatre années consécutives. CATL bénéficie également d'une large reconnaissance de la part de ses partenaires fabricants d'équipement d'origine mondiaux. Pour atteindre l'objectif de remplacer les combustibles fossiles dans les systèmes d'énergie fixes et mobiles par des systèmes d'énergie électrique hautement efficaces générés par des batteries avancées et des énergies renouvelables, et promouvoir l'innovation intégrée des applications du marché avec l'électrification et l'intelligentisation, CATL maintient une innovation continue dans quatre dimensions, notamment le système chimique de la batterie, le système de structure, le système de fabrication et les modèles commerciaux.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.catl.com

À propos de BASF

Chez BASF, nous produisons des produits chimiques pour un avenir durable. Nous combinons réussite économique avec protection de l'environnement et responsabilité sociale. Les plus de 110 000 employés du Groupe BASF travaillent à la réussite de nos clients dans pratiquement tous les secteurs d'activité et presque tous les pays du monde. Notre portefeuille est organisé en six segments : produits chimiques, matériaux, solutions industrielles, technologies de surface, nutrition et soins et solutions agricoles. BASF a dégagé un chiffre d'affaires de 59 milliards d'euros en 2020. Les actions BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et sous le nom American Depositary Receipts (BASFY) aux États-Unis.

Plus d'informations sur www.basf.com.

À propos de la division Catalyseurs de BASF

La division Catalyseurs de BASF est le chef de file mondial des catalyseurs environnementaux et de procédé. Le groupe BASF propose une expertise exceptionnelle en matière de développement des technologies qui protègent l'air que nous respirons, produisent les combustibles qui font tourner le monde et garantissent la production efficace d'une grande variété de produits chimiques, plastiques et autres, y compris des matériaux perfectionnés pour les batteries. Grâce à ses plateformes de R&D leaders du secteur, à sa passion pour l'innovation et à sa connaissance approfondie des métaux précieux et usuels, la division Catalyseurs de BASF développe des solutions originales et exclusives qui font la réussite de ses clients.

Vous trouverez d'autres informations à propos de la division Catalyseurs de BASF sur le site Internet www.catalysts.basf.com.

