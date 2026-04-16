SimCorp ernennt Neslihan Yegul zur Leiterin für Großbritannien und Nordeuropa

Sie bringt zwei Jahrzehnte Erfahrung mit, darunter Führungspositionen bei S&P Global und Misys

Die nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung der digitalen Transformation wird dazu beitragen, die Kundenbeziehungen zu vertiefen

LONDON, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- SimCorp, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Finanztechnologie, gab heute die Ernennung von Neslihan Yegul zur Senior Managing Director für die Region bekannt, um den wachsenden Kundenstamm des Unternehmens in Großbritannien und Nordeuropa zu betreuen.

SimCorp appoints Neslihan Yegul to lead UK & Northern Europe.

Yeguls Erfahrung im Bereich Finanztechnologie wird dazu beitragen, die Kundenbeziehungen von SimCorp in Großbritannien und Nordeuropa zu festigen. Sie verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Skalierung globaler SaaS-Unternehmen, der Förderung der digitalen Transformation und der Beschleunigung des Umsatzwachstums auf den Kapitalmärkten. Sie wird ab dem 20. April an Chief Revenue Officer Oliver Johnson berichten.

„Wir freuen uns sehr, Neslihan bei SimCorp willkommen zu heißen, denn ihre Erfahrung wird uns dabei helfen, engere Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen", sagte Johnson. „Diese Region hat seit 2020 ein beträchtliches Wachstum verzeichnet, und es ist von entscheidender Bedeutung, den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden."

Zuletzt war Yegul bei S&P Global (ehemals IHS Markit und Markit) tätig, wo sie verschiedene Positionen mit zunehmender Verantwortung bekleidete. Dort war sie als Vice President und Head of Enterprise Data Management tätig; zuvor hatte sie die Positionen als Vice President und Head of Commercial Strategy in der EMEA-Region sowie als Executive Director und Head of Client Management inne.

Bevor sie zu S&P Global kam, hatte Yegul Führungspositionen im Produkt- und Vertriebsbereich bei Misys (jetzt Finastra) und Wallstreet Systems inne; ihre Karriere begann sie in der Finanzdienstleistungsberatung bei Ernst & Young und Cap Gemini.

Yegul lebt in London und hat einen Master of Science der Universität Wien.

Informationen zu SimCorp

SimCorp ist ein Anbieter von branchenführenden integrierten Investmentmanagement-Lösungen für die globale Buy-Side.

SimCorp wurde 1971 gegründet und beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten. Das Unternehmen ist ein wahrhaft globaler Technologieführer, der mehr als die Hälfte der 100 weltweit führenden Finanzunternehmen durch seine integrierte Plattform, seine Dienstleistungen und sein Partner-Ökosystem unterstützt.

SimCorp ist eine Tochtergesellschaft der Deutsche Börse Group. Ab 2024 gehört Axioma, der führende Anbieter von Risikomanagement- und Portfoliooptimierungslösungen für die globale Buy-Side, zu SimCorp.

Weitere Informationen finden Sie unter www.simcorp.com.

Medienkontakt: Søren Rathlou Top, +45 3115 8706, [email protected]; Sean B. Pasternak, +1-647-975-7326, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954900/SimCorp_Canada_Inc__SimCorp%C2%A0appoints%C2%A0Neslihan_Yegul_to_Lead_UK__.jpg