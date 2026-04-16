SimCorp nomme Neslihan Yegul à la tête du Royaume-Uni et de l'Europe du Nord.

Il apporte vingt ans d'expérience, acquise notamment à des postes de direction chez S&P Global et Misys

Une expérience avérée dans la conduite de la transformation numérique permettra d'approfondir les relations avec les clients.

LONDRES, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- SimCorp, un leader mondial de la technologie financière, a annoncé aujourd'hui la nomination de Neslihan Yegul pour soutenir le portefeuille de clients en expansion de la société au Royaume-Uni et en Europe du Nord, en tant que directeur général principal de la région.

SimCorp appoints Neslihan Yegul to lead UK & Northern Europe. (CNW Group/SimCorp Canada Inc.)

L'expérience de Yegul dans le domaine des technologies financières permettra à SimCorp d'approfondir ses relations avec ses clients au Royaume-Uni et en Europe du Nord. Elle a plus de vingt ans d'expérience dans l'expansion d'entreprises SaaS internationales, la conduite de la transformation numérique et l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires sur les marchés de capitaux. Elle rendra compte au directeur des recettes Oliver Johnson à partir du 20 avril.

« Nous sommes ravis d'accueillir Neslihan au sein de SimCorp, car son expérience nous aidera à développer des relations plus étroites avec nos clients », a déclaré Johnson. « Cette région a connu une croissance importante depuis 2020, et il est absolument essentiel de répondre aux besoins de nos clients. »

Dernièrement, Yegul a travaillé pour S&P Global (anciennement IHS Markit et Markit), où elle a occupé une série de postes à responsabilités croissantes. Elle y a occupé le poste de vice-présidente et responsable de la gestion des données d'entreprise et, auparavant, celui de vice-présidente et responsable de la stratégie commerciale pour la région EMEA, ainsi que celui de directrice exécutive et responsable de la gestion des clients.

Avant de rejoindre S&P Global, Yegul a occupé des postes de direction commerciale et de produit chez Misys (aujourd'hui Finastra), Wallstreet Systems, et a commencé sa carrière dans le conseil en services financiers chez Ernst & Young et Cap Gemini.

Basée à Londres, Yegul est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'Université de Vienne.

À propos de SimCorp

SimCorp est un fournisseur de solutions intégrées de gestion d'investissements de premier plan pour le secteur des achats mondial.

Fondée en 1971, avec plus de 3 500 employés sur cinq continents, SimCorp est un véritable leader technologique mondial qui permet à plus de la moitié des 100 principales entreprises financières mondiales de fonctionner grâce à sa plateforme intégrée, ses services et son écosystème de partenaires.

SimCorp est une filiale du Deutsche Börse Group. Depuis 2024, SimCorp inclut Axioma, le principal fournisseur de solutions de gestion des risques et d'optimisation des portefeuilles pour le secteur mondial des achats.

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