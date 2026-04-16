SimCorp nombra a Neslihan Yegul para dirigir la región del Reino Unido y el norte de Europa

Aporta dos décadas de experiencia, incluyendo puestos de responsabilidad en S&P Global y Misys.

Su trayectoria comprobada en la transformación digital contribuirá a fortalecer las relaciones con los clientes.

LONDRES, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- SimCorp, líder mundial en tecnología financiera, anunció hoy el nombramiento de Neslihan Yegul como directora general sénior de la región para apoyar la creciente cartera de clientes de la compañía en el Reino Unido y el norte de Europa.

SimCorp appoints Neslihan Yegul to lead UK & Northern Europe.

La experiencia de Yegul en el sector de la tecnología financiera contribuirá a fortalecer las relaciones de SimCorp con sus clientes en el Reino Unido y el norte de Europa. Cuenta con más de dos décadas de experiencia en el escalamiento de negocios SaaS globales, impulsando la transformación digital y acelerando el crecimiento de los ingresos en los mercados de capitales. A partir del 20 de abril, reportará directamente al director de ingresos, Oliver Johnson.

"Nos complace dar la bienvenida a Neslihan a SimCorp, ya que su experiencia nos ayudará a estrechar lazos con nuestros clientes", declaró Johnson. "Esta región ha experimentado un crecimiento significativo desde 2020, y satisfacer las necesidades de nuestros clientes es fundamental".

Más recientemente, Yegul trabajó en S&P Global (anteriormente IHS Markit y Markit), donde desempeñó diversos cargos con responsabilidades crecientes. Allí, fue vicepresidenta y directora de Gestión de Datos Empresariales, y antes de eso, vicepresidenta y directora de Estrategia Comercial en EMEA, así como directora ejecutiva y directora de Gestión de Clientes.

Antes de incorporarse a S&P Global, Yegul ocupó puestos de liderazgo comercial y de producto en Misys (ahora Finastra) y Wallstreet Systems, y comenzó su carrera en consultoría de servicios financieros en Ernst & Young y Cap Gemini.

Yegul, que reside en Londres, tiene un máster en ciencias por la Universidad de Viena.

Acerca de SimCorp

SimCorp es un proveedor de soluciones integradas de gestión de inversiones líderes en el sector para el lado comprador global.

Fundada en 1971, con más de 3.500 empleados en cinco continentes, SimCorp es un líder tecnológico verdaderamente global que da soporte a más de la mitad de las 100 principales empresas financieras del mundo a través de su plataforma integrada, sus servicios y su ecosistema de socios.

SimCorp es una filial de Deutsche Börse Group. Desde 2024, SimCorp incluye a Axioma, el proveedor líder de soluciones de gestión de riesgos y optimización de carteras para el sector de la inversión global.

Para obtener más información, consulte www.simcorp.com.

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