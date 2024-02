Simon Porte Jacquemus erhält 2024 den Neiman Marcus Award für Innovation im Bereich der Mode

Der bahnbrechende Gründer und Kreativdirektor wird für seinen Einfallsreichtum und seine Visionen von dem integrierten Luxuseinzelhandelsunternehmen gefeiert

DALLAS, Februar 6, 2024 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus gibt Simon Porte Jacquemus, Gründer und Kreativer Direktor von Jacquemus als Empfänger des Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion für das Jahr 2024 bekannt. Jacquemus gilt als einflussreiche Führungspersönlichkeit mit großer gesellschaftlicher Bedeutung, die die kulturelle Agenda bestimmt und die Modeindustrie mit einem revolutionären Ansatz beim Aufbau seiner unabhängigen Marke erobert hat. Jacquemus fordert den Status quo heraus, indem er mit seinen besonderen Präsentations-, Marketing- und Merchandising-Taktiken einen neuen Ton für die Zukunft der Modeindustrie gesetzt hat.

Simon Porte Jacquemus - Photography by David Luraschi

2023 hat Neiman Marcus das gefeierte Preisprogramm mit einem modernen Blickwinkel wiederbelebt und es um zwei neue Kategorien erweitert - Innovation and Creative Impact - um die Wachstumsstrategie des integrierten Einzelhändlers zu unterstützen, Revolutionizing Luxury Experiences. Der Innovation Award spiegelt die sich ständig verändernde Natur der Mode wider und würdigt außergewöhnliche Talente, die die heutige Designlandschaft prägen.

„Simon ist ein einmaliger Innovator, dessen Visionen, Designfähigkeiten und geschäftliches Geschick zu einer der einfallsreichsten Modemarken geführt haben, die bei unseren Kunden schnell Anklang gefunden hat", sagte Geoffroy van Raemdonck, Geschäftsführer der Neiman Marcus Group. „Neiman Marcus gibt seine bahnbrechende, erlebnisorientierte Strategie mit überdrehten Momenten wie Fantasiegeschenken und 'Retail-tainment'-Aktivierungen weiter, um Magie für unsere Kunden zu erschaffen."

Seit der Gründung seines gleichnamigen Labels im Jahr 2009 hat Jacquemus schnell ein solides Geschäft aufgebaut, das eine neue Generation von Kunden anspricht. Jeder Aspekt der Marke ist von der frischen Denkweise des Designers durchdrungen, wie die überlebensgroßen Jacquemus-Handtaschenautos, die im letzten Frühjahr durch die Straßen von Paris fuhren, seine gefeierte Herbstshow 2023 vor der Kulisse des Schlosses von Versailles und die ephemeren „Jacquemus 24/24"-Automaten-Pop-ups zeigen. Seine jüngste Show „Les Sculptures" zelebrierte seine einzigartige Sichtweise von Mode als Kunst und setzte gleichzeitig seine wirkungsvolle Strategie außerhalb des Terminkalenders fort, die erfolgreich die Aufmerksamkeit von Mega-Prominenten und Einzelhändlern weltweit auf sich gezogen hat.

„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung mit dem Neiman Marcus Award. Das ist eine schöne Anerkennung für die Marke und mein Team", so Jacquemus. „Als unabhängiger Designer war ich immer darauf bedacht, bei der Gestaltung meiner Kollektionen und auch bei meiner Kommunikation innovativ und kreativ zu sein. Es geht immer darum, mit unserer Community auf einzigartige Weise zu kommunizieren und Erfahrungen zu schaffen. Jacquemus wurde schon immer vom amerikanischen Markt und insbesondere von Neiman Marcus unterstützt, und das schon seit vielen Jahren. Ich danke dem Team von Neiman Marcus ganz herzlich für diese großartige Unterstützung und diese Auszeichnung."

Seit Neiman Marcus im Frühjahr 2022 damit begonnen hat, die Handtaschen des französischen Designers zu führen, ist das Geschäft exponentiell gewachsen. Aufgrund der großen Kundenresonanz plant das Luxuskaufhaus, die Anzahl der Vertriebsstellen der Marke in den nächsten zwei Jahren deutlich zu erhöhen, unter anderem durch die Einführung von Ready-to-Wear für Herren in diesem Sommer. Neiman Marcus ist derzeit der größte Vertriebspartner von Jacquemus in den USA und ein wichtiger Luxuspartner.

„Simon hat eine starke, im französischen Geist verwurzelte Marke mit atemberaubender Mode aufgebaut, die eine enge Verbindung zu seinen engagierten Markentreuen herstellt", sagte Lana Todorovich, Merchandising-Leiterin, Neiman Marcus. „Sein Talent für Design und Storytelling, gepaart mit seiner Fähigkeit, in seinem Design sowohl verspielt als auch luxuriös zu sein, hat die Aufmerksamkeit unserer neuen Luxuskunden geweckt. Neiman Marcus hat eine lange Tradition in der Förderung von Talenten, und wir freuen uns, Simons Einfluss zu verstärken und seine begehrten Designs unseren Kunden zugänglich zu machen."

Jacquemus gesellt sich zu den bereits angekündigten Preisträgern des Jahres 2024: Maria Grazia Chiuri, Kreative Direktorin für die Kollektionen Damen-Haute-Couture, Ready-To-Wear und Zubehör bei Dior, und Daniel Roseberry, Kreativer Direktor für Schiaparelli, die mit den Neiman Marcus Awards für Distinguished Service und Creative Impact, ausgezeichnet wurden. Als Hommage an das beständige Handwerk der französischen Couture und die kreative Vision des Prêt-à-porter werden die drei französischen Marken während der Pariser Modewoche am 3. März im kultigen Ritz Paris gefeiert. Als Teil des neu gestalteten Preisverleihungsprogramms wird Jacquemus im Laufe des Jahres eine exklusive Version der Marke für die Kunden von Neiman Marcus entwickeln, um die "Retail-tainment"-Strategie des Einzelhändlers zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie in der Pressemappe oder der Seite Neiman Marcus Awards auf NeimanMarcus.com.

INFORMATIONEN ZU NEIMAN MARCUS:

Neiman Marcus ist eine in Dallas ansässige Luxuskaufhauskette, die ihren Kunden seit 1907 Zugang zu exklusiven und aufstrebenden Marken, zuvorkommendem Service und einzigartigen Erlebnissen bietet. Jeden Tag hält Neiman Marcus Kontakt zu seinen Kunden auf der ganzen Welt und erfreut sie mit einzigartigen Erlebnissen in 36 Filialen in den USA, einer der US-weit größten E-Commerce-Plattformen für Luxusgüter und einer branchenführenden Technologie für Fernabsatz und Personalisierung. Von exquisiten Speisen und luxuriösen Kosmetikdienstleistungen bis hin zu maßgeschneiderten Erlebnissen und exklusiven Produkten – es ist für jeden etwas dabei. Die neuesten Nachrichten und Ereignisse bei Neiman Marcus finden Sie unter neimanmarcus.com oder folgen Sie der Marke auf Instagram, Facebook, und YouTube.

INFORMATIONEN ZU DEN NEIMAN MARCUS AWARDS:

Die Neiman Marcus Awards werden vergeben, um herausragende Persönlichkeiten der weltweiten Modebranche zu würdigen und zu fördern. Die Plattform umfasst den prestigeträchtigen Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion, der vor 86 Jahren ins Leben gerufen wurde – ein Vermächtnis von Carrie Marcus Neiman und Stanley Marcus –, sowie zwei erweiterte Kategorien: den Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion und den Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion.

Der Distinguished Service Award wurde bereits an mehr als 150 Persönlichkeiten der Luxusmodebranche verliehen, darunter Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Elsa Schiaparelli, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder und Baccarat, um nur einige zu nennen.

Im Jahr 2023 holte Neiman Marcus die Auszeichnungen zurück und würdigte Brunello Cucinelli, Jonathan Anderson von LOEWE und Amina Muaddi. Das ganze Jahr über kooperierte Neiman Marcus mit den Designern, um im Rahmen seiner „Retail-Entertainment"-Strategie ein sehr erfolgreiches, exklusives Kundenprogramm zu entwickeln. Weitere Informationen über das Programm und die Preisverleihungen im Jahr 2023 finden Sie hier.

Im zweiten Jahr der neu gestalteten Plattform wurde Maria Grazia Chiuri, Kreativdirektorin der Haute Couture-, Konfektions- und Accessoires-Kollektionen für Dior, zur Empfängerin des Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion 2024 ernannt. [Daniel Roseberry wird 2024 mit dem Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion ausgezeichnet, und Simon Porte Jacquemus erhält den Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion. Alle drei Preisträger werden am 3. März im Rahmen der Pariser Modewoche im Beisein von Branchenkollegen und Prominenten geehrt.

INFORMATIONEN ZU JACQUEMUS: JACQUEMUS wurde 2009 von Simon Porte Jacquemus in Paris, Frankreich, gegründet. Im Gedenken an die verstorbene Mutter des Designers inspiriert die Leidenschaft für Kultur die JACQUEMUS Konfektions- und Accessoire-Kollektionen für Damen und Herren, die sich auf die französische Lebensart und universelle Gesten der Schönheit beziehen: von der Kunstfotografie über die dekorativen Künste, das Kino, die Malerei und die Bildhauerei. Im Laufe der Jahre hat JACQUEMUS Laufstegproduktionen an so unerwarteten Orten wie einem Pariser Schwimmbad oder im Musée Picasso, in einem Lavendelfeld in der Provence oder einem Weizenfeld außerhalb von Paris, einem Salzsumpf in der Camargue, einem Strand auf Hawaii und im Schloss von Versailles inszeniert. Heute ist JACQUEMUS ein unabhängiges Modehaus mit Sitz im 8. Arrondissement von Paris, das über 300 Mitarbeiter beschäftigt. JACQUEMUS ist bekannt für seine schnell wachsende digitale Präsenz und seine weltweite Ausbreitung und hat bereits neue Einzelhandelserfahrungen auf der ganzen Welt gemacht, bevor 2022 der erste permanente Flagshipstore der Marke in der Avenue Montaigne 58 in Paris eröffnet wurde.

