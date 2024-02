Simon Porte Jacquemus nommé lauréat 2024 du Prix Neiman Marcus 2024 pour l'innovation dans le domaine de la mode

Le fondateur et directeur de la création révolutionnaire est célébré pour son ingéniosité et sa vision par le détaillant de luxe intégré

DALLAS, 8 février 2024 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus annonce que Simon Porte Jacquemus, fondateur et directeur de la création de Jacquemus, est nommé lauréat 2024 du Prix Neiman Marcus pour l'innovation dans le domaine de la mode. Jacquemus est reconnu comme un leader influent avec une importante popularité qui a défini l'agenda culturel et s'est emparé de l'industrie de la mode avec une approche révolutionnaire pour construire sa marque indépendante. Jacquemus remet en question le statu quo à l'aide de tactiques distinctives en matière de présentation de spectacle, de marketing et de merchandising, qui ont donné un nouveau ton à l'avenir de l'industrie de la mode.

Simon Porte Jacquemus - Photography by David Luraschi

En 2023, Neiman Marcus a relancé son célèbre programme de remise de prix avec un angle moderne, en l'étendant à deux nouvelles catégories — Innovation et Impact créatif — pour soutenir la stratégie de croissance du détaillant de luxe intégré qui consiste à Révolutionner les expériences de luxe. Reflétant la nature changeante de la mode, le prix Innovation récompense les talents extraordinaires qui façonnent le paysage de la création d'aujourd'hui.

« Simon est un innovateur unique dont la vision, les compétences en matière de conception et les prouesses commerciales ont donné naissance à l'une des marques les plus imaginatives de la mode, qui a rapidement trouvé un écho auprès de nos clients, a déclaré Geoffroy van Raemdonck, président directeur général de Neiman Marcus Group. Neiman Marcus partage sa stratégie pionnière axée sur l'expérience avec des moments exubérants tels que les Fantasy Gifts et les activations "Retail-tainment" afin de créer de la magie pour nos clients. »

Depuis la fondation de sa marque éponyme en 2009, Jacquemus a rapidement développé une activité solide au service d'une nouvelle génération de clients. Chaque aspect de la marque est imprégné de la nouvelle façon de penser du créateur, comme en témoignent les voitures sacs à main Jacquemus hors du commun aperçues dans les rues de Paris au printemps dernier, son dernier défilé à succès de l'automne 2023 qui se déroulait dans la splendeur du château de Versailles ou encore et les popups éphémères de distributeurs automatiques « Jacquemus 24/24 ». Son dernier défilé, « Les Sculptures », célébrait son point de vue unique sur la mode en tant qu'art, tout en poursuivant sa stratégie hors calendrier qui a réussi à attirer l'attention de célébrités et de détaillants de premier plan dans le monde entier.

« Je suis vraiment heureux de recevoir le Prix Neiman Marcus, c'est une belle reconnaissance pour la marque et mon équipe, a déclaré Jacquemus. En tant que créateur indépendant, j'ai toujours eu à cœur d'être innovant et créatif dans la conception de mes collections ainsi que dans ma communication. Il s'agit toujours de communiquer et de créer des expériences uniques avec notre communauté. Jacquemus a toujours été soutenu par le marché américain, et en particulier par Neiman Marcus depuis de nombreuses années. Je remercie chaleureusement l'équipe de Neiman Marcus pour cet important soutien et pour ce prix. »

Depuis que Neiman Marcus a commencé à distribuer les sacs à main du créateur français au printemps 2022, l'entreprise a connu une croissance exponentielle. En raison de l'excellent accueil réservé par les clients, le détaillant de luxe prévoit d'augmenter considérablement les points de distribution de la marque au cours des deux prochaines années, notamment avec le lancement du prêt-à-porter masculin cet été. Neiman Marcus est actuellement le plus grand distributeur de Jacquemus aux États-Unis et l'un de ses principaux partenaires dans le domaine du luxe.

« Simon a construit une marque puissante enracinée dans l'esprit français avec une mode étonnante qui touche intimement les fidèles de la marque engagée, a déclaré Lana Todorovich, directrice du merchandising de Neiman Marcus. Son talent pour la conception et le storytelling, associé à sa capacité à être à la fois ludique et luxueux dans sa conception, a attiré l'attention de nos nouveaux clients du luxe. Neiman Marcus a une longue tradition en ce qui concerne l'encouragement des talents et nous sommes ravis d'amplifier l'influence de Simon et d'offrir ses créations convoitées à nos clients. »

Jacquemus rejoint les lauréats 2024 déjà annoncés, Maria Grazia Chiuri, directrice de la création des collections féminines de haute couture, de prêt-à-porter et des accessoires pour Dior, et Daniel Roseberry, directeur de la création pour Schiaparelli, respectivement lauréats des Prix Neiman Marcus pour Services remarquables et pour Impact créatif dans le domaine de la mode. En hommage à l'art de la couture à la française et à la vision créative du prêt-à-porter, les trois marques françaises seront célébrées lors de la Paris Fashion Week le 3 mars au Ritz Paris. Dans le cadre du redémarrage de son programme de remise de prix, Jacquemus développera une expression exclusive de la marque pour les clients de Neiman Marcus dans le courant de l'année afin de soutenir la stratégie « Retail-tainment » du détaillant.

À PROPOS DE JACQUEMUS :

JACQUEMUS a été fondée par Simon Porte Jacquemus en 2009 à Paris, en France. Dédiée à la mémoire de la mère du créateur, c'est une passion pour la culture qui inspire les collections de prêt-à-porter et d'accessoires JACQUEMUS pour hommes et femmes, qui font référence à un art de vivre à la française et à des gestes de beauté universels : de la photographie d'art aux arts décoratifs, en passant par le cinéma, la peinture et la sculpture. Au fil des années, JACQUEMUS a mis en scène des défilés dans des lieux aussi inattendus qu'une piscine parisienne ou l'intérieur du musée Picasso, serpentant à travers un champ de lavande en Provence ou un champ de blé en région parisienne, un marais salant en Camargue, une plage à Hawaii, ou encore au Château de Versailles. Aujourd'hui, basée dans le 8e arrondissement de Paris, JACQUEMUS est une maison de couture indépendante qui compte plus de 300 employés. Bien connu pour sa présence numérique en croissance rapide et son expansion mondiale, JACQUEMUS a organisé des expériences de vente au détail innovantes dans le monde entier avant d'ouvrir la première boutique phare de la marque au 58 avenue Montaigne à Paris en 2022.